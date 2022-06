Samsung brengt WalkieTalkie-app uit voor Galaxy Watch4

Samsung heeft een app uitgebracht voor de Galaxy Watch4 en Watch4 Classic waarmee gebruikers de mogelijkheid krijgen om onderling met elkaar te communiceren via spraak. Dat werkt alleen op Watch4-modellen nadat die zijn gekoppeld.

De WalkieTalkie-app van Samsung werkt niet op oudere versies van de Galaxy Watch of andere smartwatches. Met de app kunnen gebruikers van de Watch4-horloges met elkaar praten als ze de horloges eerst met elkaar verbinden door een pincode in te voeren. Dit werkt ook zonder koppeling met een smartphone.

Apple introduceerde in 2018 een soortgelijke functie in watchOS 5. Daarbij kunnen maximaal twee mensen met elkaar communiceren via de walktietalkiefunctie. Volgens de omschrijving van Samsung werkt dat op de Watch4-horloges met 'twee of meer gebruikers'.

Tweakers publiceerde vorige week een review van de Samsung Galaxy Watch4. Het is de eerste smartwatch die draait op de nieuwe versie van Googles Wear OS. Eerdere modellen draaiden op Samsungs eigen Tizen-besturingssysteem.