Samsung trekt Galaxy Watch4-update terug nadat die horloges blijkt te bricken

Samsung heeft de distributie van een update voor de Galaxy Watch4 en Watch4 Classic stilgelegd nadat bleek dat die de horloges kan bricken. Het gaat om de softwarepatch met een benaming die eindigt op VI3.

Eigenaars van de Samsung Galaxy Watch4 en Watch4 Classic melden onder andere op Reddit dat hun smartwatch bricked raakt na een update. Ze stellen overigens ook dat de update al enkele weken in omloop is. Hij zou niet meteen tot gevolg hebben dat het slimme horloge niet meer start, maar als gebruikers hun Watch4 rebooten, kan het probleem zich voordoen. Andere gebruikers in de Redditpost melden weer dat ze de update hebben geïnstalleerd en dat het klokje ook na een reboot gewoon blijft werken.

Samsung zegt op een supportpagina dat het 'binnenkort een nieuwe update zal vrijgeven' en dat getroffen gebruikers contact moeten zoeken met de klantenservice van het bedrijf om hun probleem te laten verhelpen. Hoe wijdverspreid het probleem is, meldt het Zuid-Koreaanse bedrijf niet, alleen dat het gaat om 'een beperkt aantal'.

De Galaxy Watch4 en Watch4 Classic kwamen in 2021 op de markt en zijn de eerste smartwatches die het toen nieuwe Wear OS 3 draaien. Die versie van het OS is het product van een samenwerking tussen Samsung en Google. Tweakers heeft ook een review van de twee modellen gemaakt.