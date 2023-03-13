Gerucht: Samsung Galaxy Watch 6 Pro krijgt draaiende ring rond scherm

De Samsung Galaxy Watch 6 Pro krijgt weer een draaiende ring rond het scherm voor bediening van de interface. De roterende bezel ontbrak op de Watch 5 Pro, maar zat daarvoor wel op veel modellen van Samsung-horloges.

Alleen de Watch 6 Pro krijgt weer een fysieke ring voor bediening, claimt Super Roader. Die heeft het in het verleden vaak bij het rechte eind gehad, claimt SamMobile. Samsung brengt zijn Galaxy Watch-modellen doorgaans in augustus uit, dus een release daarvan zou normaal gesproken nog vijf maanden op zich laten wachten.

De Watch 4 Classic heeft als laatste Samsung-horloge de fysieke ring rond het scherm. Andere modellen hebben ook de mogelijkheid om de interface te bedienen door een draaibeweging te maken, maar dat gebeurt zonder fysieke ring en met een aanraakgevoelig gedeelte rondom het scherm. Samsung is de enige grote smartwatchmaker die gebruikmaakt van die manier van bediening.

De reguliere Watch 6 krijgt die aanraakgevoelige rand in plaats van de fysieke ring, zo claimt Super Roader. Dat gebeurde eerder bij de vierde generatie, waar de Watch 4 de aanraakgevoelige ring heeft en de Classic-versie de fysieke ring.