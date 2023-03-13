Gerucht: Samsung Galaxy Watch 6 Pro krijgt draaiende ring rond scherm

De Samsung Galaxy Watch 6 Pro krijgt weer een draaiende ring rond het scherm voor bediening van de interface. De roterende bezel ontbrak op de Watch 5 Pro, maar zat daarvoor wel op veel modellen van Samsung-horloges.

Alleen de Watch 6 Pro krijgt weer een fysieke ring voor bediening, claimt Super Roader. Die heeft het in het verleden vaak bij het rechte eind gehad, claimt SamMobile. Samsung brengt zijn Galaxy Watch-modellen doorgaans in augustus uit, dus een release daarvan zou normaal gesproken nog vijf maanden op zich laten wachten.

De Watch 4 Classic heeft als laatste Samsung-horloge de fysieke ring rond het scherm. Andere modellen hebben ook de mogelijkheid om de interface te bedienen door een draaibeweging te maken, maar dat gebeurt zonder fysieke ring en met een aanraakgevoelig gedeelte rondom het scherm. Samsung is de enige grote smartwatchmaker die gebruikmaakt van die manier van bediening.

De reguliere Watch 6 krijgt die aanraakgevoelige rand in plaats van de fysieke ring, zo claimt Super Roader. Dat gebeurde eerder bij de vierde generatie, waar de Watch 4 de aanraakgevoelige ring heeft en de Classic-versie de fysieke ring.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 13-03-2023 20:36 16

13-03-2023 • 20:36

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Reacties (16)

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DonJunior 13 maart 2023 20:44
Mijn Samsung Gear S2 (een oudje nog) begint nu juist kuren te krijgen met die ring. Ik kan er aan draaien en dan gebeurd er niets.. en soms draai ik er aan en schiet ie 5 apps verder dan gewenst.
Toch vind ik die ring wel een sterk design ding van Samsung omdat het bijzonder intuitief werkt in de software. Zou graag een opvolger voor de S2 willen die dat weer heeft, dus ik word blij van dit bericht.
-Colossalman- @DonJunior13 maart 2023 21:38
Zolang mijn watch3 nog drie dagen op een accu gaat blijf ik nog wel even bij deze, elke nieuw model had tot nu toe een lagere accuduur.
DonJunior @-Colossalman-13 maart 2023 21:47
Oh eerlijk, dat maakt me niet zo heel veel uit. Ik leg hem elke avond netjes op de lader op mijn nachtkastje en daar is deze binnen een half uur weer vol. Dus als ie het minimaal 18 uur volhoudt ben ik tevreden ;)
Netrunner @DonJunior13 maart 2023 23:44
Ja dit vind ik dus niet prettig want ik vergeet hem dan weer om te doen en juist de slaapanalyse vind ik ook belangrijk. Ik wil hem niet vergeten om te doen, ik wil hem om hebben, 7 dagen lang. Dat kan niet met dit soort smartwatches, het is een dusdanig zwaarwegende factor, de batterij, dat ik van me leven niet van Garmin (bijvoorbeeld lifestyle lijn Venu/Venu2) laat afstappen door een kek smartwatchje van 1 dag batterij.

Zo kan een ander de batterijduur dus niet zwaar laten wegen omdat hij, net als jij, hem elke avond aan de lader hangt op het nachtkasje.

[Reactie gewijzigd door Netrunner op 23 juli 2024 12:30]

DonJunior @Netrunner14 maart 2023 08:53
Moet zeggen dat ik in het begin ook mijn slaapritme heb gemeten, om vervolgens tot de conclusie te komen, wat moet ik met deze informatie? Ik kon inderdaad makkelijk zien dat ik er 4x per nacht uit moest voor de kinderen.. maar ja dat wist ik zelf ook wel, en ik wist ook al wel dat ik een lichte en onrustige slaper ben. Niet dat ik daar nu ineens iets aan kan veranderen.
Mijn batterij van de Gear S2 (uit 2015) gaat nu nog zo'n anderhalve dag mee. Dus net te weinig om hem niet 's avonds aan de oplader te leggen.
En 's nachts wil ik hem sowieso af hebben omdat ik het ook fijn vind om de pols te laten ademen.. anders gaat het bij mij ook jeuken.
-Colossalman- @DonJunior24 maart 2023 18:03
Dan kun je in de ochtend tijdens het douchen ook wel laden, wat ik meestal doe.
Bert2000 @-Colossalman-13 maart 2023 22:14
Ja echt een nadeel van de watch 4 ik had eerst ook de w3.
Luchtbakker @DonJunior13 maart 2023 20:54
Ben het volledig met je eens. Veel effectiever dan vooraf gedacht. Je grijpt eerder naar de ring dan dat je gaat sliden op het scherm.

Ik hoop ook echt dat het weer terug komt.
SHiNeye @Luchtbakker13 maart 2023 20:56
Niet alleen dat, maar je hebt ook niet zo snel vlekken op je scherm hierdoor, dat vind ik vooral fijn.
DataGhost @DonJunior14 maart 2023 00:28
Ik denk dat ze het ontwerp wel hebben verbeterd ten opzichte van jouwe. Mijn Watch3 Titanium werkt nog steeds helemaal prima en de ring is nog steeds m'n primaire input. Ik heb er al regelmatig mee gezwommen in verschillende soorten water, er is zand en allerlei andere troep overheen geweest en nog steeds werkt de ring zonder enig issue. Dus als ze die kwaliteit over kunnen brengen op de Watch6 Pro en daar een stuk betere accuduur bij kunnen bakken mogen ze m'n geld weer hebben..
Roel1966 13 maart 2023 21:49
Voorheen ook een Galaxy Watch gehad met zo'n ring maar ik vond die niet echt soepel werken en ook niet altijd even precies. Nadeel lijkt mij ook dat bij langer gebruik en in veelvuldig gebruik zich sneller vuil kan verzamelen bij een fysieke ring. En tja in de praktijk moet ik bekennen dat ik eigenlijk die ring maar weinig gebruikte.
EnigmaNL 14 maart 2023 01:48
Van mij hoeft die ring niet zo nodig. Ik heb meerdere Galaxy Watches gehad met een ring erop en ik vond ze maar matig aanvoelen. Nu heb ik een Watch 5 Pro en zonder draaibare ring voelt het toch een stuk meer premium aan.
Ralph84 14 maart 2023 08:54
Die ring is net zo handig als onhandig vind ik. Ik had zelf de 4 Classic en de ring is handig voor navigeren, maar onhandig als je swiped of gewoon de touchscreen gebruikt. Die ring zit dan lichtelijk toch iets in de weg.
BeMacized 14 maart 2023 09:46
Mooi dat de ring terug komt! Het is erg fijn in gebruik op mn 4 classic en nou juist zo'n feature waar je praktisch alleen bij Samsung voor terecht kon. Beetje apart dat ze dit weg lieten in de 5 series.
Hans_Jannink 14 maart 2023 12:55
Dat de bloeddrukmeting bij model Galaxy Watch 5 onbetrouwbaar zou zijn betwijfel ik zeer. Zelf heb ik model 4 classic. Tussen de metingen kunnen wel verschillen zijn, maar wanneer je de meting vergelijkt met een gecertificeerde en professionele Omron bloeddrukmeter wijken de metingen niet significant af. Vaak maar met één punt verschil van de bovendruk. Wat wel irritant is dat je elke maand moet kalibreren met bv een Omron-bloeddrukmeter. Want je kan voor hetzelfde effect een meting uitvoeren en pas kalibreren als de afwijking "significant" is. Puntje voor verbetering.
Mijn watch 4 wijkt wel sterk af bij het sporten (roei-ergometer) wat de hartfrequentie betreft t.o.v. hartslagsensor op de borst. Pols wel meer dan 50 slagen lager dan de borstsensor (die gekoppeld is met de ergometertablet).
Wat de sport-apps betreft, scoort Samsung voor het roeien volstrekt een dikke onvoldoende en dus zeer teleurstellend. Zeker in vergelijking met Garmin. Dus er valt nog wel het e.e.a. te verbeteren, wil ik wild enthousiast worden over mijn Samsung watch 4.
BartDG 14 maart 2023 16:19
Ik had eerst een Watch 3 mét mechanische ring, maar heb afgelopen zomer deze vervangen door een Pro 5 omwille van de langere batterijduur en het feite dat deze Android Wear gebruikte ipv Tizen.

Ik moet zeggen dat ik de mechanische ring enorm mis. Die werkte veel beter dan die touchgevoelige ring die de Pro 5 heeft. Als de 6 Pro wel weer een mechanische ring heeft denk ik er sterk aan om up te graden. Indien niet is er no way, want afgezien van dat voldoet de 5 Pro perfect aan mijn eisen.

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