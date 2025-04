Dit vinden tweakers van de Samsung Galaxy Watch6 en Galaxy Watch6 Classic

Smartwatches zijn inmiddels net zo ingeburgerd als smartphones. Sterker, slimme horloges zorgen ervoor dat we onze telefoons vaker kunnen laten liggen en helpen gebruikers tegelijkertijd een gezondere levensstijl na te streven. Samsung - dat recent de Galaxy Watch6 heeft uitgebracht - ziet dat zijn gebruikers steeds meer hardware binnen hetzelfde ecosysteem gebruiken.

We hebben vijf communityleden gevraagd de nieuwe smartwatch van Samsung te testen. Drie tweakers gingen aan de slag met een reguliere Samsung Galaxy Watch6 en twee met de Classic-variant. De opvallendste ervaringen hebben we voor je samengevat.

We zijn dit jaar aangekomen bij de zesde iteratie van de Samsung Galaxy Watch, maar al in 2013 zette het bedrijf zijn eerste schreden in de wereld van de slimme horloges, met ‘The Samsung Galaxy Gear’. Deze eerste poging, uitgerust met een super-amoledscherm en draaiend op een aangepaste versie van Android, was een teken dat het Samsung menens was. Vijf jaar later, in 2018, was de eerste Galaxy Watch een feit. Met zijn robuuste uiterlijk, verbeterde batterijduur en het wearable OS 4.0 wilde Samsung laten zien dat het een eigen stempel op de smartwatch-markt kon drukken.

Terug naar het hier en nu, waar vijf tweakers met de Galaxy Watch6 en Galaxy Watch6 Classic aan de slag zijn gegaan. Hun ervaringen lees je in onderstaand artikel. Hierbij worden zaken als design, scherm, accuduur en sportprestaties aangestipt.

Samsung Galaxy Watch6: scherm en design

De testers zijn het erover eens dat de Galaxy Watch6 mooi oogt en een groot scherm met een degelijke bouwkwaliteit heeft. Tester Phehistyr: “Het horloge voelt degelijk aan. Na twee weken gebruik heb ik nog geen krasje kunnen ontdekken, terwijl mijn andere horloge na een dag al krasjes vertoonde. Het scherm heeft nauwelijks randen, daardoor ziet het horloge er redelijk klassiek uit. Het scherm is helemaal vlak; persoonlijk had ik graag aflopende randen gezien zodat lange mouwen er minder makkelijk achter blijven haken. Het scherm is van goede kwaliteit. Individuele pixels zijn voor mij niet te zien.”

Tweaker Brandst vult aan: “Het horloge valt meteen op door zijn grote, heldere oledscherm met een hoge resolutie die mooi scherp beeld oplevert. Het design is strak, met dunne bezels en twee knoppen aan de zijkant die verschillende functies bedienen. In de basis zijn het ‘Home’- en ‘Back’-knoppen, maar er kunnen meerdere acties aan worden gekoppeld voor het openen van een bepaalde app bij een dubbelklik of lang indrukken van de knop.”

Samsung Galaxy Watch6: accuduur en apps

Een smartwatch moet natuurlijk wel een tijdje meegaan op de acculading, zeker als je hem veel gebruikt om mee te sporten. Met die werktijd zit het volgens Kiwi wel snor: “De batterijduur van het horloge is goed. Aan het einde van de dag heb ik meestal nog zo'n 70 procent over, met energieslurpers zoals ‘always on’-screen ingeschakeld. Het laden was elke dag binnen een half uur voltooid, dus bij laden vanaf 0 procent zou dat zeker binnen anderhalf uur moeten lukken.”

Brandts is kritischer over de accuduur: “Twee dagen achter elkaar gebruiken, red ik eigenlijk nooit. Dat ben ik toch wel anders gewend.” Phehistyr vindt de accuduur redelijk: “Bij de manier waarop ik het horloge gebruik, met onder andere continue hartslagmeting en ‘always on’-screen geactiveerd, gaat de accu in principe twee volle dagen mee.”

“Doordat de Galaxy Watch6 op Wear OS4 draait, bevat hij een groot aanbod van apps. Van veel grote apps, zoals fitness-apps, is een Wear OS-variant beschikbaar, en Google Maps, Whatsapp of Spotify zijn ook beschikbaar voor het horloge” De hoeveelheid apps en bijbehorende mogelijkheden vallen positief op, vindt Kiwi: “Doordat de Galaxy Watch6 op Wear OS4 draait, bevat hij een groot aanbod van apps. Van veel grote apps, zoals fitness-apps, is een Wear OS-variant beschikbaar, en Google Maps, Whatsapp en Spotify zijn ook beschikbaar voor het horloge. Dit maakt Wear OS-horloges in mijn ogen de meest nuttige smartwatches in combinatie met een Android-telefoon. Het grote scherm zorgt ervoor dat de apps prettig zijn te bedienen.”

Sportprestaties op de Samsung Galaxy Watch6

Samsung zet hoog in op het monitoren van sport en gezondheid. Volgens Phehistyr werkt dit prima: “Een stappenteller staat altijd aan en je hartslag wordt goed gemeten. Als je iets sportiefs gaat ondernemen, kan je de tracking handmatig starten. Als je dat vergeet, wordt echter ook waargenomen dat een fietstochtje of wandeling is gestart.” Dat laatste is mogelijk doordat de smartwatch over automatische tracking beschikt, die na 3 minuten fietsen of 10 minuten lopen opstart.

Kiwi kraakt hier, overigens net als Phehystir, nog wel een kritische noot bij: “De Galaxy Watch6 heeft de mogelijkheid om een ECG (Electrocardiogram, red.) te maken en je bloeddruk te meten. Helaas zijn deze functies alleen beschikbaar in combinatie met een Samsung-telefoon. Daarom heb ik ze niet kunnen testen.”

Brandts heeft de slaapfuncties getest: “De Watch6 is goed in staat mijn slaappatroon te meten en de zuurstofmeting tijdens het slapen komt aardig overeen met de resultaten van mijn Garmin. De watch is zelfs in staat te herkennen wanneer ik ‘s nachts even wakker word, terwijl de Garmin denkt dat ik dan nog gewoon lig te slapen.” De smartwatch biedt als slaapcoach tips en vragenlijsten om gebruikers te helpen hun slaap te verbeteren. Slaapgegevens worden bovendien duidelijker weergegeven dan voorheen. Ook handig is dat gebruikers rechtstreeks toegang krijgen tot de slaapfunctionaliteiten, zonder eerst de Samsung Health-app te hoeven openen.

Samsung Galaxy Watch6 Classic: scherm en design

Het oog wil ook wat, en over de looks hebben de testers weinig reden tot klagen. Tweaker amst3l vond het in eerste instantie jammer dat hij niet de zwarte variant had gekregen, maar kwam daar snel van terug: “Het wit in combinatie met het zilver zorgt voor een stijlvol uiterlijk. Het horloge is vrij dik, maar oogt stevig en voelt ook zo aan in de hand. Daarnaast is de Watch6 Classic niet zwaar, althans niet zwaarder dan andere horloges die ik gewend ben. Hij zit fijn om de pols.”

“De afwerking van de watch is mooier dan bij de eerste Samsung Galaxy Watch. Hoewel beide modellen op elkaar lijken, oogt het allemaal degelijker en strakker”

Tester me4sakura gaat hierin mee: “De afwerking van de watch is mooier dan bij de eerste Samsung Galaxy Watch. Hoewel beide modellen op elkaar lijken, oogt het allemaal degelijker en strakker. Het scherm is bijvoorbeeld iets groter geworden en de draairing is juist smaller. Hierdoor komt de smartwatch in zijn geheel wat eleganter en minder lomp over.”

Het scherm is ook goed af te lezen vanuit afwijkende hoeken, stelt amst3l. Wel heeft hij een kleine suggestie: “Het scherm is vooral buiten goed af te lezen. Ik heb zelf het scherm altijd ‘uit’ staan, en met een druk op een knop of scherm, of het bewegen van mijn pols, schiet het weer aan. De respons op die actie had net iets sneller mogen zijn. Als de beweging te minimaal is, gaat het scherm niet aan. De gevoeligheid daarvan mag voor mij iets hoger.”

Samsung Galaxy Watch6 Classic: accuduur

“De batterij kan en mag natuurlijk altijd langer meegaan. Ik haal makkelijk anderhalve dag, al betekent dit dat of in de avond of in de ochtend nog een laadsessie moet plaatsvinden”, aldus amst3l. “Op het moment van schrijven heb ik 36 procent over. Dat is na 1 dag en 12 uur ‘aan’ te hebben gestaan. ’s Nachts staat het horloge in vliegtuigmodus. Overdag heb ik in de regel het geluid uit - met trillen aan, de helderheid op 40 procent, en zowel wifi als locatie en bluetooth aan.”

Voor me4sakura had de accuduur nog wel iets langer gemogen, al stuitte hij in de praktijk nooit op problemen: “De battery save mode en super battery save mode werken goed, maar schakelen ook veel van de functies uit waarvoor je eigenlijk een smartwatch neemt. Na 28 uur was de accu helemaal leeg. Tijdens mijn dagelijkse activiteiten is er echter ruimte genoeg om de smartwatch op te laden. Dat hij je daar al vroeg aan helpt te herinneren, is fijn. Tot nu is er nog geen moment geweest dat ik de watch wilde gebruiken maar dat vanwege een lege accu niet kon.”

Sportactiviteiten en health met de Samsung Galaxy Watch6 Classic

De Watch6 Classic heeft diverse functionaliteiten die je slaap, hartslag en sportactiviteiten monitoren. Tester me4sakura heeft diverse sportfuncties van de Samsung Galaxy Watch6 Classic in de praktijk getest. “De smartwatch geeft de mogelijkheid om veel verschillende vormen van beweging bij te houden. Hierbij mis ik wel een zoekfunctie. Sommige activiteiten zijn simpele time tracking, terwijl andere een optie hebben om de reps te tracken. Dat is bij bijvoorbeeld het geval bij jumping jacks, crunches en squats. Bij onze sportschool heeft een van de leden recent een professionele bodyscan laten uitvoeren. Een paar weken daarna hebben we de bodyscan-functie van de Watch6 gebruikt. De resultaten waren behoorlijk vergelijkbaar.”

Overall conclusie

De reguliere Samsung Galaxy Watch6 scoort een keer drie sterren en twee keer vier sterren. De Samsung Galaxy Watch6 Classic krijgt twee keer een waardering van vier sterren. Over het algemeen velt het testpanel dus een positief oordeel, al is er ruimte voor kleine verbeteringen. Tester me4sakura vat het algemene gevoel van het testpanel goed samen: “Mocht je nog geen smartwatch hebben, dan is dit zeker een goede optie. De Samsung Galaxy Watch6 en Galaxy Watch6 Classic voldoen aan vrijwel alles wat je van een smartwatch verwacht, en zien er ook nog eens goed uit.”

Teruglezen, verder discussiëren

Wil je alle reviews van de Samsung Galaxy Watch6 nog eens teruglezen, inclusief die van Tweakers zelf, dan kan dat hier. De tests van de Galaxy Watch6 Classic vind je hier. Wil je verder discussiëren over deze tests, dan kan dat uiteraard in het forum.