Gerucht: Samsung Galaxy Watch6-modellen krijgen grotere accu dan Watch5

De Samsung Galaxy Watch6 en Watch6 Classic krijgen naar verluidt een grotere accu dan de Watch5. Het zou gaan om een 300mAh-accu voor de kleine modellen en om een 425mAh-accu voor de grote varianten. De Watch5 Pro heeft wel een grotere accu, namelijk 590mAh.

De mogelijke specificaties van de aankomende smartwatches van Samsung zijn online genoemd door een Chinese toezichthouder, meldt SamMobile. Het 44mm-model van de Watch6 en het 46mm-model van de Watch6 Classic zouden beide over de grotere accu van 425mAh beschikken. Bij de Galaxy Watch5 was dat nog 410mAh in de 44mm-versie. De 40mm-versie van de Watch6 en de 42mm-variant van de Watch6 Classic krijgen naar verluidt een 300mAh-accu. Dat was 284mAh bij de 40mm-variant van Watch5.

Bij de huidige generatie van de Galaxy Watch is er geen Classic-model meer aanwezig zoals in de Galaxy Watch4-serie. In plaats daarvan werd de Galaxy Watch5 Pro geïntroduceerd. Eerder verschenen er geruchten over de komst van een Galaxy Watch6 Pro. Deze zou een draaibare ring krijgen, zoals bij de Watch4 Classic. Het is niet geheel duidelijk of er nu wel of geen Pro-model komt dit jaar. Het is mogelijk dat de Watch6 Classic bedoeld werd in eerdere berichtgeving. Samsung heeft nog geen releasedatum bekendgemaakt van de nieuwe wearables. Doorgaans verschijnen Samsung-smartwatches in augustus.