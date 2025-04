Bloober Team toont 11 minuten aan gameplay van horrorgame Layers of Fear

Ontwikkelaar Bloober Team heeft nieuwe gameplaybeelden getoond van de aankomende remake van de psychedelische horrorgame Layers of Fear. De game maakt gebruik van Unreal Engine 5 en The Writer wordt toegevoegd als speelbaar personage.

Layers of Fear wordt gemaakt in samenwerking met Anshar Studios. Het betreft een remake van de gelijknamige game uit 2016, en bevat de content uit de Inheritance-dlc en Layers of Fear 2. Naast terugkomende gebeurtenissen worden er nieuwe elementen toegevoegd, waaronder een nieuw hoofdstuk genaamd 'The Final Note'.

De ontwikkelaars lijken te zijn afgestapt van de naam Layers of Fears - met een toegevoegde 's' aan het einde. In eerdere berichtgeving en trailers werd de naam met extra letter getoond. Sinds de onthulling van de releasemaand ontbreekt de extra letter in de communicatie. Layers of Fear verschijnt in juni 2023 voor de PS5, Xbox Series X/S en pc.