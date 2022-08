THQ Nordic kondigt nieuwe Alone in the Dark aan, is gebaseerd op eerste trilogie

THQ Nordic heeft Alone in the Dark aangekondigd, een nieuwe game die gebaseerd is op de personages, locaties en thema's van de Alone in the Dark-games uit de jaren '90. Het gaat echter niet om een remake van die spellen. Het spel verschijnt voor consoles en pc.

In Alone in the Dark nemen spelers de rol aan van Emily Hartwood of Edward Carnby, personages die ook in de eerste drie spellen zaten. Het verhaal van het spel is echter wel aangepast, zegt de uitgever. In het nieuwe spel gaat Emily Hartwood naar Derceto Manor om haar vermiste oom te vinden. Privédetective Edward Carnby helpt haar daarbij. Derceto Manor is een psychiatrische inrichting in de Amerikaanse staat Louisiana. De game speelt zich af in de jaren twintig van de vorige eeuw.

Hoewel de nieuwe Alone in the Dark-game veel elementen van de eerste games bevat, is het volgens THQ Nordic niet vereist dat je die eerste spellen hebt gespeeld. Tegelijkertijd zullen bepaalde delen van de game wel herkenbaar zijn voor mensen die de eerste trilogie hebben gespeeld. De monsters in het spel zijn nieuw, met 'hints' naar de oude monsters.

Alone in the Dark bevat 'klassieke survivalhorrorgameplay' waarin spelers de omgeving moeten verkennen, puzzels moeten oplossen en tegen monsters moeten vechten. Schrijver van het verhaal is Mikael Hedberg, die ook de verhaallijnen van de horrorgames SOMA en Amnesia: The Dark Descent maakte. Guy Davis, die vaak met filmmaker Guillermo del Toro samenwerkt, heeft geholpen met het ontwerpen van de monsters. De doomjazz in het spel komt van Nederlander Jason Köhnen.

Wanneer het spel verschijnt, is niet duidelijk. De game komt naar de PlayStation 5, Xbox Series X en S, en pc. De ontwikkelaar is de Zweedse studio Pieces Interactive. Alone in the Dark is een horrorgameserie die oorpsronkelijk door de Franse studio Infogrames is gemaakt. THQ Nordic nam de gamerechten in 2018 over.