THQ Nordic kondigt 'turn-based strategie-rpg' SpellForce: Conquest of Eo aan

Uitgever THQ Nordic presenteert pc-game SpellForce: Conquest of Eo. De turn-based game combineert rts- en rpg-elementen. De makers beloven een hoge mate van herspeelbaarheid dankzij een procedureel gegenereerde singleplayercampagne.

Conquest of Eo is de eerste turn-based SpellForce-game met een tactische grid van zeshoeken. Eerdere delen uit de serie combineerden al rts- en rpg-elementen. Spelers nemen de rol aan van een tovenaar en moeten hun toren verhogen om zo de 'grootste magiër aller tijden' te worden en Eo te veroveren. Om dat voor elkaar te krijgen moeten spelers vijandige legers verslaan met magische helden en eigen legers. Door de tovenaarstoren uit te breiden krijgen spelers de beschikking over nieuwe magische spreuken.

THQ Nordic toont een filmische trailer met aan het einde korte gameplayfragmenten. Op de Steam-pagina van het spel staan screenshots van een alfaversie. Wanneer de game verschijnt en wat die gaat kosten, is nog niet bekendgemaakt.

SpellForce: Conquest of Eo wordt ontwikkeld door Owned by Gravity. Die studio maakte eerder de tactische strategiegames Fantasy General. De SpellForce-serie van rts-rpg's bestaat sinds 2003. Het nieuwste deel, SpellForce 3, kwam in 2017 uit. Een verbeterde versie daarvan, SpellForce 3 Reforced, volgde in 2021. Die titel is sinds juni dit jaar ook beschikbaar voor consoles.