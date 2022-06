Starship Troopers-rts van Belgische studio verschijnt donderdag

Uitgever Slitherine brengt donderdag 16 juni Starship Troopers: Terran Command uit op Steam. De real-time strategiegame is gemaakt door de Belgische studio The Aristocrats en gebaseerd op de Starship Troopers-film uit 1997. Het spel kost 25 euro.

Starship Troopers - Terran Command is een real-time strategiespel waarin spelers met de Mobile Infantry de planeet Kwalasha moeten verdedigen tegen hordes enorme insecten. De makers beloven een singleplayercampagne met een aansprekend verhaal, unieke missies en personages uit het Starship Troopers-universum. De game bevat tientallen verschillende eenheden, met ieder eigen mogelijkheden. De landschappen hebben hoogte en diepte, wat tactische gameplay mogelijk moet maken.

Op Twitter geeft uitgever Slitherine details over de totstandkoming van het spel. Ruim vijf jaar geleden pitchte de Belgische studio The Aristocrats het idee en rond die tijd vonden de eerste gesprekken met Sony Pictures plaats over een licentie om een Starship Troopers-game te maken.

Het doel van de makers is om met het spel 'de essentie van de Starship Troopers-film en het universum' na te bootsen. Die film uit 1997, geregisseerd door Nederlander Paul Verhoeven, was gebaseerd op een gelijknamig boek van schrijver Robert A. Heinlein.

Eind 2019 werd het spel voor het eerst aangekondigd. Het plan was toen dat de game in 2020 uit zou komen, maar het team ging terug naar de tekentafel en besloot langer aan het spel te werken om de hoge verwachtingen waar te maken. De game is ruim 333.000 keer op de wenslijst van Steam-gebruikers gezet. Dat gebeurde niet eerder bij games van Slitherine.