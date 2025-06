Nieuwe Alone in the Dark-game komt op 25 oktober uit en heeft een demootje

Alone in the Dark, de komende nieuwe titel in de decennia oude franchise, komt op 25 oktober uit. Daarnaast stellen de makers een korte demo van de game beschikbaar die als proloog dient, maar geen gevechten bevat.

De gratis proloog is beschikbaar voor alle platforms waarop de game uitkomt: Windows en de huidige generatie Xbox en PlayStation. Deze 'speelbare teaser' geeft vooral een voorproefje van de sfeer van Derceto Manor, het huis dat een prominente rol speelt in de game. Ook is er aan het einde een 'heel speciale verrassing'.

In de rol van de mannelijke detective is acteur David Harbour te zien. Harbour zal veel lezers bekend voorkomen als politiechef Jim Hopper in de populaire televisieserie Stranger Things. Daarnaast speelde hij Hellboy in de gelijknamige film uit 2019. Zijn medespeler is Jodie Comer, die rollen had in Free Guy en Star Wars: Episode IX.

Alone in the Dark wordt een thirdperson-survivalhorrorgame. Naast gevechten zijn er puzzelelementen. Ook wordt flink geïnvesteerd in de sfeer; de game speelt zich af in de jaren twintig in het moerassige zuiden van de VS. De twee hoofdpersonen moeten een vermissingszaak oplossen. Spelers kunnen ook kiezen als welk van de twee personages ze spelen.

De vorige game in de franchise is Alone in the Dark: Illumination, die multiplayer-only is en uit 2015 komt. Deze game wordt niet hooggewaardeerd door spelers op Steam. Daarvoor was er Alone in the Dark uit 2008. De eerste game stamt uit 1992.