Elon Musks Neuralink krijgt FDA-goedkeuring voor tests hersenchip op mensen

Elon Musks onderneming Neuralink, die computers in hersenen wil plaatsen om zo apparaten te bedienen, heeft toestemming gekregen van de FDA om proeven op mensen te gaan uitvoeren. Het bedrijf wordt nog steeds onderzocht wegens vermeende dierenmishandeling.

Neuralink maakt het nieuws zelf bekend, maar geeft daarbij weinig aanvullende informatie. Neuralink zou 'nauw samengewerkt' hebben met de FDA en het stelt dat het nog niet openstaat voor aanmeldingen van geïnteresseerde proefpersonen. Het komt 'binnenkort' met meer informatie.

Eerder dit jaar, in maart, kreeg Neuralink nog een afwijzing van de FDA om hetzelfde verzoek. Reuters schreef op basis van anonieme Neuralink-medewerkers dat de afwijzing draaide om de lithiumaccu, de mogelijkheid dat de piepkleine sensors zich verplaatsen naar andere delen van het brein en de vraag of het apparaat ook weer veilig uit het brein verwijderd kan worden.

Neuralink wil een brein-computerinterface ontwikkelen. Het eerste doel is daarbij om verlamde mensen meer te kunnen laten doen door ze een computer te laten bedienen. Neuralink werd in 2016 opgericht, maar pas in 2019 maakte het bedrijf zijn plannen bekend. In december bleek dat de Amerikaanse overheid Neuralink onderzoekt wegens vermeende slechte behandeling en nodeloos lijden van proefdieren.