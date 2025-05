Neuralink plaatst voor het eerst implantaat in hersenen van een mens

Neuralink heeft voor het eerst een implantaat in de hersenen van een mens geplaatst. Elon Musk meldt dat de proefpersoon het goed maakt. Volgens de ceo tonen de eerste resultaten ook ‘veelbelovende neuronenactiviteit’.

Musk gaf op X meer uitleg over het eerste product van Neuralink. Dit implantaat zal de naam Telepathy meekrijgen en zal gebruikers in staat stellen om een smartphone of computer te bedienen via de hersenen. Neuralink zal zich met het implantaat eerst richten op mensen die hun ledematen niet meer kunnen gebruiken. Het bedrijf wil hen in staat stellen om vlotter te communiceren met de buitenwereld.

Neuralink is een Amerikaans bedrijf dat in 2016 is opgericht door Elon Musk. Het maakte in 2019 bekend dat het aan flexibele elektroden werkt die diep in de menselijke hersenen ingeplant moeten kunnen worden waardoor communicatie tussen het brein en een computer tot stand kan worden gebracht. Deze technologie zou op termijn doorontwikkeld moeten worden om uiteindelijk een symbiose met kunstmatige intelligentie te bereiken.

In 2020 demonstreerde Neuralink een hersenimplantaat dat geïnstalleerd was in het brein van een varken. Neuralink kreeg in mei van 2023 toestemming van de Amerikaans gezondheidsautoriteit FDA om tests met hersenimplantaten uit te voeren op mensen. Het bedrijf kreeg in maart van datzelfde jaar nog een afwijzing van diezelfde FDA, omdat er een probleem kon ontstaan bij de ingebouwde lithiumaccu.