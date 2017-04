Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 21 april 2017 14:37, 17 reacties • Feedback

Elon Musk bevestigt ceo te zijn van Neuralink, een bedrijf dat werkt aan een brein-computerinterface. Op termijn moeten mensen over een directe neurale interface met hoge bandbreedte kunnen beschikken voor telepathie-achtige communicatie, meent Musk.

In een gesprek met Wait but why? bevestigt Elon Musk een bericht van The Wall Street Journal van eind maart, met de claim dat hij het bedrijf Neuralink heeft opgericht. Andere medewerkers van het bedrijf zijn onder andere Paul Merolla, die bij IBM aan het SyNapse-programma voor de ontwikkeling van neurosynaptische chips werkte, en DJ Seo, die siliciumsensoren op microschaal met de naam neuraal stof ontwikkelde.

Neuralink werkt aan een breinmachine-interface met hoge bandbreedte om mensen met computers te verbinden. Het bedrijf zoekt nog diverse experts op het gebied van onder andere elektronica, neurowetenschappen, software en biomedisch terrein. Doel is in eerste instantie om binnen vier jaar een werkende interface te hebben om patiënten met hersenaandoeningen als gevolg van bijvoorbeeld een beroerte te kunnen helpen. Dat moet gebeuren met apparaatjes op micrometerschaal. Het idee bij neuraal stof was bijvoorbeeld om microsensoren in de hersenen met een apparaatje in het hersenvlies via ultrageluid te laten communiceren.

Op lange termijn reiken de ambities van Musk veel verder. "Wat mensen zich op dit moment niet realiseren is dat ze al een cyborg zijn", aldus Musk. "Als je je smartphone niet bij je hebt, lijkt het al alsof je een fantoomledenmaat hebt. Mensen zijn al een soort van versmolten met hun smartphone, laptop, applicaties, enzovoorts." De grote verandering is volgens hem dat de interface tot de digitale wereld gaat veranderen.

Bij de meest gebruikte huidige interface 'typen' met onze twee duimen op een touchscreen. Dit is volgens Musk een achteruitgang ten opzichte van de interface waarbij we typen met tien vingers. "We zouden in staat moeten zijn dat enorm te verbeteren met een directe neurale interface." Twee van die interfaces moeten voor ongecomprimeerde directe communicatie tussen personen kunnen zorgen.

Musk spreekt van conceptuele conversaties die dan zouden plaatsvinden. "Als ik dan een concept communiceer, ben je in feite bezig met telepathie. Je hoeft verbaal niets te uiten, tenzij je wat flair aan de conversatie wil toevoegen." Musk treedt naar buiten met Neuralink een dag nadat Facebook bekendmaakte aan een brein-computerinterface te werken.