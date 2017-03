Door Sander van Voorst, dinsdag 28 maart 2017 08:23, 13 reacties • Feedback

Submitter: JVos90

Tesla-ceo Elon Musk heeft een nieuw bedrijf met de naam Neuralink opgericht. Dat houdt zich bezig met onderzoek naar een hersenimplantaat dat in eerste instantie symptomen van aandoeningen moet verlichten en in een later stadium mogelijk het brein moet 'verbeteren'.

Volgens The Wall Street Journal is Neuralink afgelopen zomer in Californië opgericht als een medisch onderzoeksbedrijf. Het moet zich volgens bronnen van de krant dan ook in eerste instantie onder meer richten op het verzachten van symptomen van epilepsie en zware depressie. Dat moet gebeuren aan de hand van een zogenaamde neural lace, die wordt verbonden met het brein. Musk zou een leidende rol binnen het bedrijf innemen.

Als het bedrijf eenmaal bewezen heeft dat zijn producten veilig zijn en daadwerkelijk hun functie vervullen, zou het zich bezig kunnen gaan houden met het 'verbeteren' van het menselijke brein, aldus de krant. Musk heeft deze wens al eerder naar buiten gebracht, toen hij zei dat het huidige menselijke 'output level' naar bijvoorbeeld een telefoon zeer laag is. Dat komt doordat wij nu met onze vingers moeten typen. Hij maakte daarnaast opmerkingen over de snelheid waarmee kunstmatige intelligentie zich ontwikkelt en dat de mens daarbij achter zou kunnen blijven.

Verschillende personen zijn inmiddels in dienst van Neuralink, waaronder specialisten op het gebied van flexibele elektrodes en het implanteren daarvan, en het aansturen van beweging door het brein. In een interview zei Musk recentelijke dat een daadwerkelijk 'partial-brain interface' nog ongeveer vijf jaar op zich zal moeten laten wachten. Daarin zei hij ook dat de 'neural lace' het uiteindelijk mogelijk moet maken om informatie draadloos tussen het brein en andere apparaten uit te wisselen.