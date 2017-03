Door Arnoud Wokke, dinsdag 28 maart 2017 08:04, 8 reacties • Feedback

Facebook heeft een functie getoond voor het live delen van de locatie met contacten in Messenger. Daarmee moeten gebruikers bijvoorbeeld aan anderen kunnen laten weten wanneer zij ergens arriveren. Naast het delen van de live locatie blijft het delen van een statische locatie mogelijk.

Facebook voegt de functie tegelijk toe aan iOS en Android. Het is mogelijk om de live locatie te delen met een enkele contactpersoon, maar het werkt ook in groepschats. Daardoor moeten gebruikers duidelijk kunnen maken wanneer zij op een bepaalde plek aankomen, bijvoorbeeld thuis of op een plaats van een afspraak.

De locatiefunctie werkt door het tikken op de blauwe balk na het selecteren van Locatie in de app. Vervolgens is in te stellen hoe lang het delen van de locatie mag duren. Daarna vraagt de app via gps de locatie op en geeft die weer op een kaart. Bovendien geeft Messenger een verwachte tijd van aankomst op een aangegeven locatie aan. Die verwachte tijd ziet de ontvanger van de locatie ook.

Het is mogelijk om tussentijds het delen van de locatie te stoppen. Het delen van een statische locatie blijft ook mogelijk door de rode pin rechts bovenin beeld te selecteren in plaats van de Live Locatie-functie. Google introduceerde onlangs de mogelijkheid voor het realtime delen van locaties in zijn Maps-dienst.