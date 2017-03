Door Olaf van Miltenburg, woensdag 22 maart 2017 15:52, 47 reacties • Feedback

Google gaat het delen van locaties in Google Maps mogelijk maken. Een gebruiker kan aangeven dat specifieke contacten zijn of haar locatie mogen bijhouden, waarna die realtime zichtbaar wordt in hun Maps-weergave.

Gebruikers kunnen aangeven met wie en hoe lang de locatie gedeeld mag worden. Die laatste optie kan ook zijn dat net zo lang gedeeld wordt tot de functie uitgeschakeld wordt. Contacten kunnen vervolgens op hun plattegrond met een icoontje zien waar diegene zich bevindt. Delen van de locatie kan ook via een link.

De gebruiker die zijn positie deelt, krijgt op zijn eigen Maps-weergave ook zijn eigen icoontje op de plattegrond te zien, ten teken dat hij de functie heeft ingeschakeld. Daarnaast is een lijst te zien met de contacten die toegang hebben tot zijn of haar locatie.

De 'Share location'-functie geeft niet alleen de mogelijkheid een bepaalde periode in te stellen, maar kan ook delen op basis van reistrajecten. Contacten kunnen zien wanneer de aankomstdatum en -tijd is en kunnen de reiziger volgen tot deze zijn bestemming bereikt. Op dat moment eindigt het delen van de locatie.

Google brengt de update voor Maps op korte termijn wereldwijd uit. De optie om te delen zit dan in de Android- en iOS-apps. Gebruikers van die apps en van de browserversie kunnen de locaties volgen. De sociale navigatie-app Waze, een dochterbedrijf van Google, bevat al langer vergelijkbare functionaliteit. Google introduceerde in december al de app 'Vertrouwde Contacten', waarmee gebruikers in noodgevallen hun locatie kunnen delen.