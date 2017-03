Door Mark Hendrikman, zondag 26 maart 2017 13:05, 13 reacties • Feedback

Google is bezig met het publiceren van een Play Store-update die het makkelijker moet maken om verschillende categorieŰn van apps, zoals 'ge´nstalleerd' en 'bŔta' van elkaar te onderscheiden. Daarnaast is er nu de optie om op basis van verschillende variabelen de apps op volgorde te zetten.

Een serie screenshots toont aan dat bij het nieuwe ontwerp de afdeling 'mijn apps' onderverdeeld is in updates, geïnstalleerd, bibliotheek en bèta. Deze lijsten kunnen bekeken worden op volgorde volgens het alfabet, welke voor het laatst bijgewerkt is, welke voor het laatst gebruikt is en op grootte. Die laatste twee zullen handig zijn voor gebruikers die ruimte moeten vrijmaken op hun apparaten.

Hoewel sommige gebruikers nu al melden dat ze de update binnen hebben, is dat niet voor iedereen het geval. Sterker nog, de redactie van 9to5Google zegt op dezelfde versie van de Play Store te zitten, maar zij kunnen de veranderingen niet zien. Hoogstwaarschijnlijk is google bezig met een gefaseerde uitrol van het nieuwe ontwerp en kan het in het ergste geval nog enkele weken duren voordat de nieuwe Play Store-functies te zien zijn.