Door Mark Hendrikman, zondag 26 maart 2017 13:40, 23 reacties • Feedback

Tesla's dakpannen met ge´ntegreerde zonnepanelen zijn in de Verenigde Staten vanaf april te bestellen bij Tesla-dochterbedrijf SolarCity. Dat laat Elon Musk tussen neus en lippen door weten in een reactie op Twitter.

Over beschikbaarheid buiten de Verenigde Staten is bijna niets bekend. Het is aannemelijk dat Musk in zijn tweet refereerde naar de Amerikaanse markt. Daarnaast heeft SolarCity zelf in tweets laten weten aan geïnteresseerden dat er nog niets in de planning staat voor Zweden en Canada. Waarschijnlijk moeten alle landen behalve de VS langer wachten op de speciale dakpannen van Tesla.

Musk onthulde de dakpannen in oktober van vorig jaar. De dakpan is gemaakt van kwarts, wat het volgens Musk een 'quasi-oneindige' levensduur moet geven. De dakpan is doorzichtig om het zonlicht te laten doordringen tot de zonnecel aan de binnenkant, maar dat kan een gebruiker alleen zien als ze er recht op kijken. Vanuit andere hoeken moeten de dakpannen lijken op gewone exemplaren. Het systeem is ook compatibel met Tesla's Powerwall-huisaccu's. Daarin kan overtollige zonne-energie opgeslagen worden.

Musk beloofde dat het aanleggen van een dergelijk zonnedak goedkoper moet zijn dan het aanleggen van een conventioneel dak met zonnepanelen. Desalniettemin zijn op dit moment geen prijzen bekend.