Tesla kan door chiptekorten dit kwartaal niet voldoen aan vraag naar Powerwalls

De vraag naar Powerwall-thuisaccu's overstijgt wat Tesla kan produceren, zegt Tesla's CEO Elon Musk. Er zou nu een vraag zijn van 80.000 exemplaren van de thuisaccu's, terwijl Tesla dit kwartaal nog niet de helft daarvan kan produceren.

In een 'best case-scenario' zou Tesla dit kwartaal 30.000 tot 35.000 Powerwall-thuisaccu's kunnen maken. Dat zei Musk volgens CNBC eerder deze week bij een rechtszaak. Dit gebrek aan productiecapaciteit zou te maken hebben met de chiptekorten, waar Tweakers eerder over schreef.

Het is niet duidelijk of Musk verwacht dat in het laatste kwartaal van dit jaar wel genoeg Powerwalls zijn te produceren. Het is ook niet bekend wat de maximale Powerwall-productiecapaciteit is. Door het productietekort zullen klanten die nu een Powerwall bestellen deze vermoedelijk op z'n vroegst eind dit jaar in ontvangst kunnen nemen.

Musk stond deze week voor de rechter wegens een conflict met Tesla-aandeelhouders. Zij zeggen niet transparant te zijn ingelicht over de overname van SolarCity. Er zouden onder meer onduidelijkheden zijn over de financiële gezondheid van SolarCity en investeringen van SpaceX in het bedrijf.

Tesla's Powerwall heeft een energiecapaciteit van 13,5kWh en kan maximaal 7kW piekvermogen leveren. Het continuvermogen is 5kW. Het is op dit moment niet mogelijk het product in België of Nederland direct bij Tesla te bestellen. Sinds dit jaar zijn Tesla-klanten verplicht om een Powerwall af te nemen als ze nieuwe zonnepanelen kopen bij het bedrijf.