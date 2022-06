Iedereen die onlangs een actuele videokaart, PlayStation 5, Xbox Series X of AMD-processor wilde aanschaffen, kreeg ermee te maken; de voorraden zijn beperkt en onduidelijk is wanneer hier verbetering in komt. Dat speelt al sinds de tweede helft van vorig jaar en je zou kunnen denken dat er onderhand verbetering zou optreden.

Maar nee, de chiptekorten duren voort en hoewel zelfs de nabije toekomst op dit gebied moeilijk is te voorspellen, lijkt het erop dat het nog maanden duurt voordat het beter gaat en er is zelfs kans dat de tekorten tot in 2022 voortduren. We nemen kort de belangrijkste oorzaken onder de loep en kijken tot slot naar de gevolgen.