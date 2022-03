GlobalWafers wordt op een na grootste waferproducent na overname Duits bedrijf

De Taiwanese waferproducent GlobalWafers wil zijn Duitse concurrent Siltronic overnemen. Als de overnameplannen goedgekeurd worden, wordt het bedrijf de op-een-na grootste waferfabrikant ter wereld.

GlobalWafers meldt dat het Duitse Siltronic akkoord is met het verkrijgen van een meerderheidsbelang van 70,27 procent voor meer dan zes miljard euro door het Taiwanese bedrijf. De overname moet nog goedgekeurd worden door mededingingsautoriteiten. Als die goedkeuring er komt, verwacht GlobalWafers in de tweede helft van 2021 de overname af te kunnen ronden. Het Duitse Bundeskartellamt heeft begin februari al goedkeuring verleend, maar onder andere de autoriteiten van Taiwan, de VS en Japan buigen zich nog over de plannen.

Door de samenvoeging hoopt GlobalWafers zijn productie te kunnen verdubbelen. Zowel GlobalWafers als Siltronic bevond zich in de top vijf van waferproducenten wereldwijd. Door de overname zou een bedrijf ontstaan dat plek twee inneemt wat het marktaandeel voor de levering van 200mm- en 300mm-wafers betreft. Alleen het Japanse Shin Etsu is dan nog groter.

Het belang van de levering van wafers is sinds afgelopen jaar toegenomen vanwege chiptekorten. Diverse onderdelen in de leveringsketen van chips staan onder druk door de hoge vraag.