GlobalWafers wil nieuwe waferfabriek in de VS bouwen

Waferfabrikant Globalwafers heeft plannen om in de Amerikaanse staat Texas een productiefaciliteit te bouwen. In 2025 moeten de eerste 300mm-wafers in de fabriek geproduceerd worden, verwacht het bedrijf.

Met de bouwplannen is een investering van 5 miljard dollar gemoeid. Als de bouw voltooid is en de productie na 2025 gevorderd is, moeten er maandelijks 1,2 miljoen 300mm-wafers van de lopende band rollen en zijn er 1500 arbeidsplaatsen, zo verwacht GlobalWafers. Volgens het Taiwanese bedrijf is het de eerste keer in twintig jaar dat er een waferfabriek van deze omvang in de VS gebouwd wordt.

Het bedrijf wijst erop dat de meeste wafers momenteel in Azië geproduceerd worden en dat de Amerikaanse halfgeleiderindustrie dus voor een groot deel afhankelijk is van de import van wafers. GlobalWafers noemt de fabriek een belangrijke stap om de de chiptekorten tegen te kunnen gaan.

Het bedrijf hoopt financiële steun te krijgen van de Amerikaanse overheid. Of de bouw doorgaat en welke omvang de fabriek krijgt, is afhankelijk van goedkeuring van de Chips Act, meldt het bedrijf aan AFP. Dat wetsvoorstel is bedoeld om de Amerikaanse halfgeleiderindustrie te steunen met 52 miljard dollar, maar de Democraten en Republikeinen zijn in een impasse geraakt over het al dan niet goedkeuren. De staat Texas steunt de bouwplannen van GlobalWafers.