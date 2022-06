Belgische overheid werkt aan alternatief voor itsme 'wegens monopolievorming'

De Belgische overheid werkt aan een eigen alternatief voor de populaire itsme-app om in te kunnen loggen bij overheidswebsites. De reden is dat de overheid niet afhankelijk wil zijn van de app van een bedrijf.

De Belgische overheid werkt aan een eigen identificatiesysteem dat moet voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen. In 2023 moet het systeem gereed zijn en door Belgen gebruikt kunnen worden voor overheidsverklaringen, communiceren met overheidsdiensten en MyData, dat laat zien welke dienst toegang tot welke data heeft.

De dienst wordt verder een alternatief voor itsme om in te loggen bij overheidsdiensten. Die app is enorm populair in België. Begin juni maakte itsme naar aanleiding van zijn vijfjarig bestaan bekend dat 80 procent van de volwassen Belgische bevolking de authenticatieapp gebruikt om zich te identificeren bij overheidsdiensten en banken.

"Itsme is heel gebruiksvriendelijk en wordt daarom ook vaak gebruikt, maar het blijft een app van een privémaatschappij", meldt staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel tegen de VRT. De omroep schrijft dat er binnen de overheid naar verluidt al langer onvrede was over de monopolievorming van itsme. De Belgische overheid is zelf aandeelhouder van itsme.

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij investeerde in 2021 14,5 miljoen euro om een aandeel van 20 procent te verkrijgen. Itsme is in handen van Belgian Mobile ID, een bedrijf dat vijf jaar geleden is opgericht door vier Belgische banken en drie providers.