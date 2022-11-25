Belgische inlogapp voor online overheidsdiensten myID.be uitgesteld tot 2023

De Belgische authenticatieapp myID.be, die door Belgen gebruikt kan worden om in te loggen op online toepassingen van de overheid, werd twee dagen na de verschijning eerder deze maand weer offline gehaald. Pas in januari van 2023 wordt de inlogmethode terug online verwacht.

Eerder deze maand verscheen myID.be als alternatief voor identificatieplatform itsme, dat door Belgen gebruikt wordt om in te loggen bij onlinediensten van de overheid en andere bedrijven, zoals banken. Twee dagen na de verschijning werd de nieuwe inlogmethode voor overheidssites alweer opgeschort door de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. Dit omdat er veiligheidsproblemen naar voren kwamen in een onderzoek van het CCB, het Belgische Centrum voor Cybersecurity. Het is niet duidelijk om welk soort problemen het gaat.

MyID.be wordt nu in januari 2023 weer in de lucht verwacht. Vanaf 16 januari moet het bruikbaar zijn in de testomgeving van het Toegangsbeheer van de Vlaamse overheid en vanaf 23 januari ook in de productieomgeving.

De Belgische overheid werkt ondertussen ook aan een eigen alternatief voor itsme en myID.be, omdat ze niet afhankelijk wil zijn van een app van een bedrijf. Itsme is namelijk afkomstig van Belgian Mobile ID, dat werd opgericht door vier banken en drie providers uit België. MyID.be is ontwikkeld door U2U Consult. Ook het alternatief van de overheid wordt ergens volgend jaar verwacht.