Belgische federatie voor e-commerce komt met kwaliteitslabel voor influencers

BeCommerce, de Belgische federatie voor e-commerce, heeft een nieuw kwaliteitslabel voor influencers geïntroduceerd die onlinereclame maken. Via het label moet zowel de veiligheid als betrouwbaarheid van advertenties op sociale media gegarandeerd worden.

Het kwaliteitslabel moet volgens de Vlaamse krant Het Nieuwsblad aangeven of influencers voldoen aan de wetgeving en is volgens BeCommerce vergelijkbaar met het BeCommerce-label voor veilige webwinkels in België. Belgische Influencers, en contentmakers die actief zijn op sociale media en online adverteren, moeten zich immers houden aan bepaalde Belgische wettelijke verplichtingen. Het is bijvoorbeeld verboden om berichten te publiceren die misleidend zijn voor consumenten.

Het nieuwe kwaliteitslabel komt er nadat de Belgische overheid eerder dit jaar ook al nieuwe richtlijnen had gepubliceerd voor influencers. Die worden voortaan verplicht om duidelijk aan te geven wanneer ze reclame maken voor een product of dienst en daar zelf voordeel uit halen, zoals geld.