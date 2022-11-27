Belgische federatie voor e-commerce komt met kwaliteitslabel voor influencers

BeCommerce, de Belgische federatie voor e-commerce, heeft een nieuw kwaliteitslabel voor influencers geïntroduceerd die onlinereclame maken. Via het label moet zowel de veiligheid als betrouwbaarheid van advertenties op sociale media gegarandeerd worden.

Het kwaliteitslabel moet volgens de Vlaamse krant Het Nieuwsblad aangeven of influencers voldoen aan de wetgeving en is volgens BeCommerce vergelijkbaar met het BeCommerce-label voor veilige webwinkels in België. Belgische Influencers, en contentmakers die actief zijn op sociale media en online adverteren, moeten zich immers houden aan bepaalde Belgische wettelijke verplichtingen. Het is bijvoorbeeld verboden om berichten te publiceren die misleidend zijn voor consumenten.

Het nieuwe kwaliteitslabel komt er nadat de Belgische overheid eerder dit jaar ook al nieuwe richtlijnen had gepubliceerd voor influencers. Die worden voortaan verplicht om duidelijk aan te geven wanneer ze reclame maken voor een product of dienst en daar zelf voordeel uit halen, zoals geld.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 27-11-2022 13:10 112

27-11-2022 • 13:10

112

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Reacties (112)

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Alxndr 27 november 2022 14:26
Dat mensen er niet standaard van uit gaan dat influencers betaald worden geeft maar weer eens aan hoe slecht het met de massa is gesteld. Het is letterlijk op het niveau van "het heb op feesboek gestaan".

Maarja, reclames met al hun beloftes die ongeveer altijd aan misleiding grenzen, werken ook nog steeds. Je kan en mag claims als 'de beste' 'de goedkoopste' zonder onderbouwing ongeveer ongestraft maken.

Helaas zijn zulke regels blijkbaar nodig om mensen te proberen te beschermen, want vraag ik me serieus af hoe effectief het is. Het gaat kijkers er om om zich met hun idool te identificeren door dezelfde producten/diensten te gebruiken, dat zullen ze volgens mij doen ongeacht of er expliciet vermeld wordt dat er betaald is.
RobertPeterson @Alxndr27 november 2022 17:31
Deze allesreiniger maakt 30% beter schoon! Ja dan wat? Een vieze vaatdoek?

97% van de tandartsen beveelt Oral-B aan. Gebaseerd op een test paneel van 27 mensen.

Het is allemaal zo hol, zo misleidend dat het eigenlijk strafbaar zou moeten zijn. Het heeft alleen maar als doel vertrouwen te wekken zonder daadwerkelijke testresultaten. Laat staan onderzoeken met een representatief testpaneel.

50% van de mensen die wonen in dit huis vind dit een goede reactie op tweakers!

[Reactie gewijzigd door RobertPeterson op 22 juli 2024 16:00]

preske @RobertPeterson27 november 2022 21:56
9 op 10 tandartsen beveelt de tandpasta van merk X aan.
Waarom? Omdat zowat elke tandarts zal zeggen "elke tandpasta is goed". M.a.w. dus ook de tandpasta van merk X.

Dat is letterlijk de reden waarom ze er mee wegkomen.
RobertPeterson @preske27 november 2022 22:44
Zou dus eerlijker zijn als er bij de reclame stond: 9 van de 10 tandartsen raad tandpasta aan! Maar dat bekt niet zo lekker denk ik.
Superstoned @RobertPeterson28 november 2022 10:02
Nou ja het is lullig maar uiteindelijk wil je als reclame maker een zo sterk mogelijke claim maken zonder dat je ervoor op de vingers getikt kan worden door een rechter. Dus ja, zolang het maar letterlijk klopt dan kom je er mee weg. Zo niet dan kun je een flinke boete krijgen dus ze zijn ook wel een tikje voorzichtig hoor. De lezer zal het gewoon met een beetje zout moeten nemen…

Bij de influencer marketing is het trouwens veel bonter (geweest), zie ongure types die allerhande vitamines en andere onzin verkopen en daar rijk op worden. Er zitten wat dat betreft twee kanten aan - ja, ongefundeerde claims zijn een probleem. Maar ook dat deze reclames vaak het meest opleveren voor mensen met veel volgers - en je krijgt meer volgers en aandacht als je extreme dingen zegt. Welcome Alex Jones en ander gewetenloos tuig wat alles zegt voor geld…
RobertPeterson @Superstoned28 november 2022 10:52
Helemaal mee eens ja. Al vraag ik mij toch af wat er valt onder als het letterlijk klopt.

Wanneer Maggi hun receptuur niet veranderd maar wel op de verpakking zet: vernieuwd receptuur, of nu nog lekkerder. Wie controleert dat? Ik geloof niet dat Maggi hun receptuur moet opsturen om het te laten checken :) .

Het is ook net hoe serieus influencers zich zelf nemen. Onlangs vond ik de ophef om bijv SomeOrdinaryGamers en Esteblished Titles wel mooi. Natuurlijk is een kleine back ground check nodig voordat je zulke diensten gaat promoten.

Maar het klinkt zo onschuldig:

Koop 30cm2 grond in Schotland, Je bent nu landeigenaar in Schotland en dus een Lord of Lady. Blijkt het gewoon een grote scam te zijn. Het is legaal (natuurlijk) grote onzin.

https://youtu.be/p2W2TJZYHsw

Maar ben je als content creator verantwoordelijk voor de misdaden van adverteerders?

Als SBS6 reclames afspeelt van Maggi en die claimen dat hun receptuur weer eens veranderd is en dat de champignonsaus nu echt minder suiker bevat. Maar dat blijkt kant en klare onzin. Is SBS 6 dan verantwoordelijk?

(Simplistisch voorbeeld natuurlijk)
mjtdevries @RobertPeterson28 november 2022 12:53
Maar ben je als content creator verantwoordelijk voor de misdaden van adverteerders?
Misdaden zelfs? Wauw.

Uiteraard is die established titels misleidend. Maar ze doen niets illegaals.
Op hun site staat in de terms & conditions keurig dat je niet de daadwerkelijke eigenaar van de grond bent en dat het een "souviner plot" is.

En bij dat Established Titles word tenminste duidelijk aangegeven dat het een sponsor is.
Dan moet je wel erg naief zijn om te denken dat die influencer echt achter dat product staat en niet alleen maar dat zegt omdat ie vele duizenden euros/dollars er voor ontvangt.

De minder onschuldige dingen zijn mensen die een dure videokaart aanbevelen en zeggen dat ie echt zijn geld waard is, maar er niet bij vertellen dat zij de kaart gratis ontvangen hebben.
Daar is dit label volgens mij meer voor bedoeld.

[Reactie gewijzigd door mjtdevries op 22 juli 2024 16:00]

RobertPeterson @mjtdevries28 november 2022 16:32
Maar ze adverteren met de belofte dat je volgens Schotse wetgeving een lord of lady word door het aanschaffen van dit stukje land. Wat dus niet klopt. En zeer misleidend is.

Ze zijn dan ook gevestigd in Hong Kong. Algemene voorwaarden hoeven ook niet overeen te komen met de wetgeving.

Ik ben dan ook niet met je eens dat een echte sponsor minder onschuldig is dan wanneer een reviewer een product gratis krijgt.

Beide keren is het vind ik schandelijk als een product wordt aanbevolen dat zich niet aan de belofte houd. Als een reviewer de videokaart een goede koop vind dan kan dat toch? Er zijn genoeg reviewers die wel eerlijk zeggen dat de prijs veel te hoog is. Ik vind dat eerlijk gezegd minder onschuldig dan een sponsor inspreken van regel rechte oplichting.

[Reactie gewijzigd door RobertPeterson op 22 juli 2024 16:00]

mjtdevries @RobertPeterson28 november 2022 16:43
Goed opletten wat ze zeggen. Ze zeggen dat er een oude schotse traditie was dat je dan een lord of lady werd.
Maar ze zeggen niet dat je volgens de huidige schotse wetgeving een lord of lady word.
En in de "terms" staat duidelijk dat je een souvenir spot krijgt en dat je niet daadwerkelijk een stukje land op je naam krijgt.

Het is een certificaat dat je niet serieus kunt nemen, en iedereen die even 2 seconden zijn gezonde verstand gebruikt snapt ook wel dat je niet met de koop van 1 m2 land een adelijke titel krijgt.

Hun algemene voorwaarden komen gewoon overeen met de Schotse wetgeving. Ze refereren ook specifiek naar de Schotse wetgeving over souvenir spots.

Duracell adverteert ook dat hun batterijen langer mee gaan. Maar ook dat "klopt niet en is zeer misleidend". Tenzij je de kleine lettertjes leest en begrijpt. Daar staat in dat ze langer mee gaan dan zinkkool batterijen.
Wat zeg je? Je hebt nog nooit gehoord van zink kool batterijen?
Dat kan goed kloppen. Standaard batterijen in de winkels zijn allemaal alkaline batterijen. Ook de goedkopere.
Ik ben ooit één keer in Duitsland in het voormalig Oost-Duitse gedeelte zink kool batterijen tegen gekomen, maar nooit in Nederland.

Advertenties zijn altijd misleidend. Dat is toch hopelijk geen nieuws voor je?
RobertPeterson @mjtdevries28 november 2022 17:54
I citeer hier bijvoorbeeld Johnny Harris in zijn video over qatar:
So this is custom in Scotland (tegenwoordige tijd) that if you own land in Scotland you are officially considered a lord or lady. And this company Esteblished Titles allows you to purchase a bit of land and become a Lord.
Verder in de sponsor:
You can literally put this on your credit card or plane tickets.
Souvenir plots bestaan in de schotse wetgeving ook niet en worden beschouwd als oplichting. Je mag in Schotland ook geen stukken land opdelen in souvenir plots en deze verkopen.
One square foot of dedicated land on a private estate in Ardallie, Aberdeenshire, Scotland and a printable certificate with a crest, making it the perfect gift for anyone, anywhere. 
One square foot of dedicated land.

https://en.wikipedia.org/wiki/Souvenir_plot

Ik vind het prima dat jij dit als onschuldig beschouwt hoor. Maar het is gewoon oplichting.

en dit is wat Duracel claimt:

TOT 200% EXTRA LEVENSDUUR* /
OF EXTRA KRACHT**

*Levert extra levensduur ten opzichte van de Minimale Gemiddelde Duur van de 2015 IEC digitale camera test (www.iec.ch) **OF extra kracht in bepaalde apparaten vs. de eerstvolgende beste Duracell alkaline AA-batterij. Resultaten kunnen verschillen per apparaat of gebruikspatroon. Voor meer informatie: www.duracell.info

Ja dat is ook misleidend, maar ze vergelijken het dus niet met zink kool batterijen.

[Reactie gewijzigd door RobertPeterson op 22 juli 2024 16:00]

mjtdevries @RobertPeterson28 november 2022 18:24
Souvenir plots bestaan in de schotse wetgeving ook niet en worden beschouwd als oplichting. Je mag in Schotland ook geen stukken land opdelen in souvenir plots en deze verkopen.
Voor je een bedrijf van oplichting beschuldigt doe je er verstandig aan wat beter je huiswerk te doen. Het bestaat namelijk wel degelijk in de Schotse wetgeving en word dus absoluut niet beschouwd als oplichting.

"Souvenir plot" word specifiek in de "Land Registration (Scotland) Act 2012 Section 22 genoemd.
https://www.legislation.gov.uk/asp/2012/5/section/22
In subsection (1)(b), “souvenir plot” means a plot of land which—
(a)is of inconsiderable size and of no practical utility, and
(b)is neither—
(i)a registered plot, nor
(ii)a plot the ownership of which has, at any time, separately been constituted or transferred by a document recorded in the Register of Sasines.
Dat komt dus overeen met wat Established Titles aan je verkoopt.

(Wat betreft de zinkkool batterijen denk ik dat we een generatie kloof hebben :) In mijn tijd gingen de duracell reclames wel tov zink kool batterijen. In de tijd van de konijntjes met trommeltjes etc
https://www.youtube.com/watch?v=Fi6gZQfLBxo)

[Reactie gewijzigd door mjtdevries op 22 juli 2024 16:00]

RobertPeterson @mjtdevries28 november 2022 20:26
Ben er even in gedoken en wat hij zegt klopt. Al wordt het nog steeds als scam gezien.

[Reactie gewijzigd door RobertPeterson op 22 juli 2024 16:00]

Milanobrotchen @RobertPeterson28 november 2022 14:16
vernieuwd receptuur, of nu nog lekkerder.
De persoon die dit heeft geproefd heeft dit na 2 maanden nog een keer geproefd en vind hem misschien toch net iets lekkerder als eerst :+ :+
mjtdevries @Milanobrotchen28 november 2022 16:45
We hebben ingredient x vervangen door ingredient y dat goedkoper is: vernieuwde receptuur.
prakkie87 @RobertPeterson28 november 2022 16:42
Uiteindelijk is de eigenaar van de reclame verantwoordelijk. Maar dat betekend niet dat iemand die het uitzend geen verantwoordelijkheid heeft. (Kijk maar naar bv Facebook en reclames/uitingen)

Tuurlijk is reclame er voor om te zorgen dat je een bepaalde positie is in de markt verkrijgt. En dat een consument daar een bepaald beeld bij heeft.

Onbewust, bewust sturing is helemaal gevaarlijk. En dit gebeurd steeds meer in winkels. Het programma mindfuck maakt hier vaak gebruik van en zelf vind ik dit een grens over gaan. Onze hersens zijn niet meer in staat om hier op te kunnen redeneren en je wordt daarom onbewust gestuurd en dat is wel gevaarlijk.
RobertPeterson @prakkie8728 november 2022 17:30
Nee dat ben ik inderdaad met je eens. Maar daar is wel een bepaalde vage grens. Wat is misleidend en wat is goede marketing. De beste, het lekkerst, de snelste het zijn in principe harde criteria die reclame makers vaak als objectief beschouwen. Dat maakt het wel lastig.
prakkie87 @RobertPeterson28 november 2022 18:30
Zeker! Grens is flinterdun al is sturen in de winkel door gebruik van triggers wel redelijk aan banden te leggen lijkt mij. Moeilijker wordt het met claims die algemeen zijn zeker omdat ze juridisch houdbaar zijn. Misschien een optie om eerst zelf regulering toe te passen om te kijken of het verbeterd. Indien niet heeft de markt de kans gehad om te laten zien hoe en wat. Om daarna keiharde regels te maken.
Katoenplukker @RobertPeterson27 november 2022 18:12
Ik vind de tandheelproducten reclame altijd ontzettend tenenkrommend. Eerst zie je een grauwe scène met een slecht uitziend persoon die ongelukkig kijkt met een ontzettend slecht gebit. Vervolgens komt de reddende engel: een tube tandpasta die ook ineens je huis veranderd in een villa, je badkamer voorziet van een luxe inrichting, de persoon een pedicure en haar behandeling geeft en niet te vergeten ook nog het weer veranderd in een zonnige setting.

Concurrentie is goed, zo drijf je kwaliteit omhoog. Maar, hard roepen (aggressief en misleidend jezelf positioneren) met als doel je concurrent uitschakelen is zo fout. Helemaal als die concurrent eigenlijk de beste bedoelingen heeft met haar klanten.
RobertPeterson @Katoenplukker27 november 2022 19:03
Het zijn, samen met de schoonmaak en was middelen, echt tellsell reclames.

Slechte reclames, prima! Ze betalen er toch voor. Maar die ongefundeerde statistieken vind ik vaak crimineel. Ze gooien het neer als feiten terwijl de testprocedures bij lange na niet representatief zijn. Ik een onderzoek zou je deze cijfers niet eens mogen gebruiken.
Zoijar @RobertPeterson27 november 2022 22:02
Die reclames zijn vaak met opzet slecht of irritant, dan blijft het beter hangen. Het gaat er niet om of jij een leuk filmpje ziet; het gaat erom dat je onbewust het merk herkent en daarom statistisch iets vaker dat merk pakt.
RobertPeterson @Zoijar27 november 2022 22:31
Ja dat wordt vaak geschetst, en toch weet ik bij de helft van de reclames niet het merk wat er nou bedoeld wordt.

Ik zie goed wat de marketing strategieën zijn. de afgelopen jaren zie je ook steeds meer verhalende reclames, waarbij een bepaald gevoel moet worden opgewekt dat geassocieerd wordt met het merk.

De reclames ken ik uit mijn kop. Welk merk? Geen idee
boolean @RobertPeterson27 november 2022 21:11
Ik heb echt genoten van je reactie! _/-\o_

Helaas beperkt dat zich niet tot reclames. In de corona periode was ik één van die idioten die daadwerkelijk de wetenschappelijke papers las waarop zogenaamde "onderzoeksjournalisten" hun conclusies baseerden. Veel van die conclusies stonden bol van volledig uit de context gerukte feiten, waardoor het meer weghad van misleiding dan eerlijke verslaglegging. Zowel voor- als tegenstanders van bepaalde maatregelen en vaccins hebben zich hier massaal schuldig aan gemaakt. Op1 heeft het patent op halve waarheden, maar blijkbaar is er geen enkel orgaan dat zich daarover bekommert.
RobertPeterson @boolean27 november 2022 21:54
Eigenlijk heel erg hé? Ik snap ook best dat journalisten niet direct onderzoeksjournalisten zijn. Maar je mag toch hopen dat er gedegen onderzoek gedaan is na een publicatie. Maar ook dat een waarheid wordt gepubliceerd als die jou lezer niet goed uitkomt. Steeds vaker zie je halve waarheden, verdraaide feiten en ruziënde wetenschappers. Voor een leek is er geen touw meer aan vast te knopen. Je kan bij elke krant die jouw politieke voorkeur heeft de waarheden lezen die jou uitkomt.

Ik denk zelf ook dat daaruit een gedeelte van de huidige polarisatie komt. Want ieder heeft zijn eigen gelijk.

Maar goed volgens mij zijn we het daar redelijk over eens! We gaan wat off-topic!
prakkie87 @RobertPeterson28 november 2022 00:03
Welke helemaal op mijn zenuwen werkt: dermatologisch getest. Geen idee wat te uitslag is maar ze hebben hem wel getest…

Ze pretenderen daarmee dat iets goed en veilig is.

[Reactie gewijzigd door prakkie87 op 22 juli 2024 16:00]

jhnddy @prakkie8728 november 2022 05:31
En het nare: ze zeggen alleen dat ze getest zijn. Niet wat de uitkomst van die test was. :'(
Step5 @prakkie8728 november 2022 09:40
Er was geen uitslag :+
jeroen79 @Step528 november 2022 11:49
Bij huidcreme is dat een goed punt.
Milanobrotchen @jeroen7928 november 2022 14:10
deze reacties zijn goud waard hahahaha :+ _/-\o_
Bakplaat @Step528 november 2022 15:38
Volgens mij is dat precies waar dat soort testen om draait, of je er geen uitslag van KRIJGT.

Dat het verder niks verhelpt is bijzaak.
RobertPeterson @prakkie8728 november 2022 10:55
:9~ :9~ heerlijk inderdaad!

Of militaire kwaliteit. Wat is dat?

[Reactie gewijzigd door RobertPeterson op 22 juli 2024 16:00]

Milanobrotchen @RobertPeterson28 november 2022 14:13
Ik had laatst een telefoon hoesje gezien die op extreme wijzen was getest: overreden van 100 meter laten vallen hoe gek je het ook maar kan bedenken. (en hij was niet kapot!!!!)

hij werd ook geadverteerd als mil spec (militaire kwaliteit)

Maar dat was allemaal zo getest zonder telefoon er in :+ :+ :+

Dus als je die dingen doet met je telefoon in het hoesje is je telefoon waarschijnlijk binnen 2 seconden kapot. zooo misleidend allemaal

[Reactie gewijzigd door Milanobrotchen op 22 juli 2024 16:00]

jeroen79 @Milanobrotchen28 november 2022 16:14
Maar je nieuwe telefoon kun je dan weer in dat hoesje steken.
Lagonas @RobertPeterson27 november 2022 18:04
97% van de tandartsen beveelt Oral-B aan. Gebaseerd op een test paneel van 27 mensen.
Dat gaat ook nog anders. Ze geven een groep van bijvoorbeeld 30 mensen een lijst van 10 tandpasta merken, en ze moeten hun top 5 selecteren. In jouw voorbeeld zou Oral-B in de top 5 van 97% van de groep mensen staan.
RobertPeterson @Lagonas27 november 2022 19:04
Oh echt hè? Dat maakt het eigenlijk nog erger! Ik had misschien een score verwacht en als die boven de 6 was zouden ze dat als een aanbeveling zien oid. Maar dit is inderdaad een mooie manier om de cijfers in de gewenste richting te duwen. En er
Maar mee pronken.
maurits1 @Lagonas27 november 2022 20:20
vind het al heel wat dat de moeite hebben genomen om iemand te interviewen, want je kan ook net zo makkelijk zeggen dat je iets heb gedaan want er is toch geen controle op, zolang het maar leuk klink.

Eigenlijk zou er gewoon een overheid orgaan moeten zijn die voordat je iets publiceer voor groot publiek hun eerst een beoordeling moeten doen op waarheid en missleiding.

Maar goed vind dat ook voor verpakking materiaal geld. Wil je iets op de markt brengen voor meer dan 5.000 mensen, moet dit eerst worden beoordeeld op milieuvriendelijkheid, waaronder bijvoorbeeld plastic gebruik waar het niet nodig is, iets showcasen met een mooi plastic frontje is nog oke want je kan dan laten zien wat je verkoop, maar 5 lagen welke je met een bijl te lijf moet gaan slaat nergens op.
Net als dat plastic rietjes op pakjes niet meer mogen, maar de nu papiere rietjes zitten nog steeds in plastic verpakking aan het pakje vast.

Maar ook op omvang, want als ik iets koop wat 80% of soms meer lucht is, voor wie is dit goed? in mijn geval alleen om mijn prullenbak snel te vullen.

En als je een stap verder gaat kan je ook stellen waarom is volkoren brood duurder? Het kost 1 fabriek stap minder om het te maken + is gezonder, of anti rimpel cream, wil je iets verkopen aan het grote publiek moet je eerst bewijzen dat het een goede reden heb, en zo'n check hoef niet super grondig te zijn, veel te kosten en lang te duren, gewoon een goede vragen lijst maken en door de producent laten invullen en iemand dit laten beoordelen, eigenlijk niet anders dan de influencers nu moeten gaan doen.
SirLenncelot @maurits127 november 2022 21:26
Het werkt net andersom. Ben je het niet eens met de informatie in een reclame dan kun je een klacht indienen. Reclames dienen te voldoen aan de Nederlandse Reclame Code en dit wordt gecontroleerd door de Reclame Code Commissie. Vanuit mankracht oogpunt snap ik wel dat men kiest voor een meld-systeem.

Het trieste is eigenlijk dat bedrijven juist die pruts-panels of vragenlijsten organiseren om deze claims in reclames te kunnen doen.
litebyte @RobertPeterson27 november 2022 21:20
Exact 'boodschappen' met niet nader gedefinieerde percentages zijn het.meest verneukeratieve..en dat wordt dan goedgekeurd door o.a. onze eigen kijkbuis instanties..
Splorky @RobertPeterson27 november 2022 22:01
Vond het altijd wel leuk om zo'n shot te zien van een vieze ondergrond, 2 keer sprayen met product en doek er over. De ondergrond sprankelde van schoonheid waar die doek geweest was, zelfs waar die spray niet gespoten had.

Ik kijk al decennia lang amper TV, werd niet goed van de reclame uitingen "ongerelateerd random feit X, daarom: koop dit product" ik ga wel naar de consumenten bond voor welk wasmiddel of vaatpasserblokje goed werkt, daar heb ik geen "wij van WC eend" reclame's voor nodig, dan valt regematig op dat duur niet persé goed is, en vaak ook dat de bekende reclame merken het moeten afleggen tegen sommige huis of budget merken.
RobertPeterson @Splorky27 november 2022 22:42
Heerlijk toch! Phill Swift van Flex tape is toch de beste commercial ooit gemaakt.

Ik ben toevallig ook net lid geworden van de Consumentenbond. Heeft misschien met leeftijd te maken, maar ik vond dat ik dat nooit nodig had. Want ik zoek het zelf wel uit blabla (jeugdige hoogmoed) ik moet eerlijk bekennen dat ik het ontzettend leuk vind.

Ineens de koffiebonen van de Lidl gekocht omdat die als beste uit de test kwamen, en de helft goedkoper zijn. Het eerste bakje koffie was een positieve verassing!

Ik ga zeker meer boodschappen checken, want daar gaat toch veel geld per maand naar toe, maar je weet eigenlijk nooit hoe goed een product nu echt is. Zijn de kaasstengels van het huismerk of of van het A-merk lekkerder of betere kwaliteit!
zx9r_mario @RobertPeterson28 november 2022 09:11
Waterontharder AMFA2000 reclame op RTL :9~
RobertPeterson @zx9r_mario28 november 2022 10:59
Ja heerlijk!
obimk1 @Alxndr27 november 2022 18:07
Ik ben van mening dat een "influencer" een van de meest waardeloze "banen" nu is.

Trieste hieraan is met nauwelijks "echte" toegevoegde waarde geld kunt verdienen.
PageFault @obimk127 november 2022 19:21
Ik deel je mening, begrijp me niet verkeerd, maar als je ziet wat sommige van de nutteloze lui verdienen, dan word ik stik jaloers. Bijna niks doen, niks kunnen en binnenlopen
Alxndr @PageFault27 november 2022 20:58
'niks kunnen' is natuurlijk relatief, ze kunnen blijkbaar de meute goed bespelen. En als ze nou nog een product aanbieden/promoten dan vind ik het toch een stuk minder dan die streamers die mensen tegen elkaar opstoken om zoveel mogelijk te doneren.

En jaloers worden, tsja, ik heb denk ik wel een beetje een beeld van hoeveel tijd en moeite video's maken kost en psychische gezondheid (de prestatie druk etc) is ook wel een ding in die branche, als je echt denkt dat het niets kunnen en doen is, moet je het makkelijk beter kunnen toch? Ik zou zeggen grijp je kans.

Trouwens, in hoeverre zou je (mensen van de kanalen) LTT, Jayz2Cents, derb8auer etc ook influencers moeten noemen? In mijn ogen zijn dat toch meer professionele reviewers, maar dat is misschien ook juist omdat zij altijd goed duidelijk maken wat een samenwerking, gesponsord of reclame is. (ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk geen flauw idee heb hoe en wat de populairste influencers doen/verkopen en hoe dat zou verschillen van 'serieuze' kanalen zoals ik noem)
SirLenncelot @Alxndr27 november 2022 21:30
LTT, Jayz2Cents, derb8auer zijn influencers hoor. ze weten precies wat hun doelgroep wil horen, daar is de disclosure onderdeel van. Net als hun oppervlakkige reviews van producten.
RobertPeterson @SirLenncelot27 november 2022 22:46
Maar toch zijn ze ook vaak kritisch en benoemen het echt wel als er iets niet goed is. Ook dat levert natuurlijk genoeg views en dus inkomsten op. Ook Linus vind ik vaak eerlijke reviews hebben.
Alxndr @SirLenncelot28 november 2022 10:46
Als je dat oppervlakkig noemt vraag ik me af hoe hoog je de lat hebt liggen. Is tweakers dan ook een influencer site?
SirLenncelot @Alxndr28 november 2022 12:10
Ja, maar deels ontkom je daar ook niet aan. De tech wereld gaat snel en apparaten worden generalistisch neergezet. Je kunt een iPad reviewen drie dagen na release en de plus en minpunten opnoemen. Maar je kunt een apparaat alleen diepgaand beoordelen als het doel ook bekend is. Bijvoorbeeld gebruik een iPad eens een maand als ontwerper en geef daarna een review.

De ‘reviews’ die je online veelal tegenkomt zijn volledig met elkaar uitwisselbaar, geen enkele heeft een verrassend nieuw inzicht.

Wat ik zelf een fijne reviewer vind is DCrainmaker, die reviewt oa fiets elektronica door het daadwerkelijk een periode te gebruiken, te vergelijken en uitgebreid advies te geven.
Alxndr @SirLenncelot28 november 2022 13:21
Tjsa, je hebt reviews en reviews, maar om bij je iPad voor een ontwerper als voorbeeld te blijven: het gaat bij een nieuwe iPad om de technische verschillen met de vorige versie. Of een iPad an sich handig is om als ontwerper te gebruiken is een andere vraag. Voor dat soort reviews zou je bij een (professionele) ontwerpers-site of vakblad moeten kijken, niet een (algemene) tech site. In drie dagen tijd kun je perfect zeggen hoeveel beter een scherm/accu/processor is, en afgezien van de accu zullen de prestaties op de eerste dag hetzelfde zijn als op dag 1000.

En dat reviews uitwisselbaar zijn.. logisch toch? Klanten zijn in bepaalde aspecten van een product geinteresseerd, dus die aspecten zullen door alle reviewers besproken worden. Dat eenzelfde product 99% dezelfde uitkomsten geeft bij welke reviewer dan ook, is ook te verwachten als ze goede kwaliteitscontrole hebben.

Het gaat mij er om dat een influencer, zoals de naam al zegt, invloed uit wil oefenen = reclame maakt. Kanalen die ik noemde schromen er niet voor om (de fouten van) bedrijven met naam en toenaam te noemen, en geven ook hun eigen fouten zonder problemen toe.

Maar nogmaals, ik ken/kijk geen influencers, dwz, wat ik zelf influencers zou noemen.
litebyte @obimk127 november 2022 21:22
Het is geen baan het is een stempel... iedereen is in principe een influencer... De mate waarin verschilt alleen enorm
dasiro 27 november 2022 13:35
influencers maken geen producten, dat zijn de bedrijven die hen inhuren om reclame te maken. Dat reclame plots betrouwbaar moet zijn is op zich al een grap.

Dit is gewoon weer een wij van "wc-eend" verzinsel, want waarschijnlijk is er amper een influencer bij BeCommerce aangesloten
cadsite @dasiro27 november 2022 15:02
Het gaat er niet om dat het betrouwbaar moet zijn.
Het doel is duidelijk te maken wat ze doen. Namelijk reclame maken tegen betaling van geld en/of goederen.

Te veel kinderen denken dat die 'sterren' dingen aanprijzen omdat ze dat zo goed vinden en volgen blindelings hun idool zijn/haar advies.
dasiro @cadsite27 november 2022 15:30
da's wel hun bedoeling:
Via het label moet zowel de veiligheid als betrouwbaarheid van advertenties op sociale media gegarandeerd worden.
kluyze @dasiro27 november 2022 21:47
Reclame moet niet 'plots' betrouwbaar zijn. Als je wat verder gelezen had, staat er dat het label moet aantonen of een 'influencer' zich aan de wet houd. Zoals ook reclame die op tv komt of in kranten staat.

Je zegt dat influencers geen producten maken, echter vermoed ik dat dit (deels) een gevolg is van een aantal influencers die reclame hebben zitten maken voor hun eigen piramide zwendels;
https://www.hln.be/tv/hoe...s-een-onderzoek~af12a911/
Is dit dan niet een eigen product/dienst van die influencers?

[Reactie gewijzigd door kluyze op 22 juli 2024 16:00]

dasiro @kluyze27 november 2022 22:11
een zelfgemaakte plakmedaille dat je belooft je aan de wet te houden is nix waard. Als je als professioneel bedrijf een individu (eenmansbedrijfje waarschijnlijk) inhuurt dan moet die zelfs niet beloven dat wat hij gaat doen wettelijk is, daarvoor dient een wet juist. Net zoals een taxi geen sticker van een taxivereniging nodig heeft waarop staat dat hij geen voetgangers overhoop zal rijden om personen te mogen vervoeren.
mjtdevries @dasiro28 november 2022 12:30
een zelfgemaakte plakmedaille dat je belooft je aan de wet te houden is nix waard
En toch zijn er genoeg. Denk bv aan het CE keurmerk.
Ramoncito 27 november 2022 13:30
Door de vele verhalen die ik, onder andere in de krant, las over/door/met "beïnvloeders", beschouw ik het woord inmiddels niet meer als iets positiefs eigenllijk... :/
Triblade_8472 @Ramoncito27 november 2022 13:35
Dat is het nooit geweest toch? Het woord betekend immers 'beïnvloeden'. En dat is amper ooit positief.

Het zou erg goed zijn als elk product wat gepromoot wordt tegenover een voordeel (monetair, natura of anders) hard benoemt wordt aan het begin van elke video/podcast/whatever. En dan niet te snel, gewoon 10 of 20 volle seconden.
Ramoncito @Triblade_847227 november 2022 13:39
De vele (anders werkeloze?) personen die nu op Youtube en andere websites bezig zijn met hun eigen filmpjes, prijzen zichzelf anders nog altijd vol trots aan als "influencer". Persoonlijk vond ik dat een verzonnen beroep eigenlijk. Maar ja, er zijn er genoeg die er een leuke boterham mee verdienen.
Ludwig005 @Ramoncito27 november 2022 14:02
Als je geld verdient met 'influencer' zijn dan ben je technisch gezien een zelfstandige
PearlChoco @Ludwig00527 november 2022 16:10
Niet noodzakelijk, je kan perfect "influencer" zijn in loondienst.

Ik vind het jammer dat dankzij deze "influencers" een groot deel van de hedendaagse reclamebudgetten besteed wordt aan het financieren van sociale media profielen, terwijl deze vroeger misschien eerder gebruikt werden om nieuwe tv programma's, sportwedstrijden of andere activiteiten te financieren.
Triblade_8472 @Ramoncito27 november 2022 14:19
Zichzelf influencer noemen is een beetje vergezocht. Een soort bij-functie.

Volgens mij zijn zij 'content creator' die ook influencer zijn.

Het is volgens mij een combinatie tussen een lobbyist en reclamemaker. Maar het kenmerk is dat zij dit inzetten tijden, namens of door hun content werkzaamheden.
darkness_nightf @Triblade_847227 november 2022 14:50
je kunt ook influencen door content te createn.
Bijna het zelfde..maar het doel is anders.
Sjekster @Triblade_847227 november 2022 18:19
Content creator....over holle termen gesproken.... :o

Digital maker, nog zo één.

[Reactie gewijzigd door Sjekster op 22 juli 2024 16:00]

zx9r_mario @Sjekster28 november 2022 09:08
Bullshit generator
RobertPeterson @Ramoncito27 november 2022 17:24
Hoe verschilt dit met marketing, reclames en bijv het tv wezen?

Beide kanalen maken content dat dusdanig vaak bekeken wordt dat het interessant is voor bedrijven om in te adverteren.

Als er geen reclames waren, dan waren de meeste tv persoonlijkheden net zo werkeloos.

Influencers is wat een vloek woord geworden, maar ik weet genoeg content creators die op YouTube dusdanig hoge kwaliteit leveren dat het niet zou misstaan op tv.

En is een influencer iemand waarbij de content altijd zij zelf als persoon zijn? Of ben je ook een influencer als je bijvoorbeeld over politiek of gaming praat?
kozue @Ramoncito27 november 2022 14:34
Ik vind “influencers” nog steeds niet een ding. Het is geen beroep. Dat je ergens geld mee kan verdienen maakt het nog geen beroep. Ik kan ook een keer op de rommelmarkt gaan staan, kan ik mezelf dan “rommelmarktverkoper” noemen als beroep? |:(

Een “influencer” is niets anders dan een onbelangrijk persoon op internet die zichzelf belangrijker vind dan ie eigenlijk is, omdat ie om een of ander reden een flink deel van het domme schapenvolk achter zich aan heeft gekregen als “volger”. Ze bestaan alleen bij de gratie van social media kuddedieren (die lui die hun smartphone aan hun hand vastgelijmd hebben) zonder eigen mening en voegen maatschappelijk gezien niks positiefs toe. De wereld zou beter af zijn als mensen wat meer voor zichzelf gingen denken ipv zich alleen door anderen laten vertellen wat ze leuk moeten vinden. Het enige verschil tussen “influencers” en normale content creators? Hun ego.
Blokker_1999
@kozue27 november 2022 15:03
En wat denk je dan dat marktkramers zijn? Mensen die elke dag op een markt staan om spullen te verkopen? Ook geen beroep? Natuurlijk moet je ergens een grens trekken. Iemand die eenmalig op een rommelmarkt gaat staan om wat oude spullen te verkopen doet dat inderdaad niet beroepsmatig. Iemand die er elke week staat, en spullen van andere mensen koopt om te verkopen op die rommelmarkt? Zelfs al heeft deze een gewone baan? Ja, dat kan je wel degelijk als beroepsmatige verkoper aanzien.

Wanneer je structureel inkomen haalt uit een activiteit, dan is dat gewoon een beroep. En moet je ook zien dat je in orde bent met alle bijhorende regelgeving. Iemand die dus elke week een filmpje op YouTube, TikTok, Instagram, OnlyFans, ... plaatst en daar maandelijks duizenden euro mee verdient? Dat is gewoon het uitoefenen van een beroep.

Een schrijver die 1x per jaar een roman publiceert, wat heeft die van beroep? Is dat niet nog altijd gewoon schrijver, auteur, ... ? Wat met een acteur? Een zanger? Wat is voor jouw dan eigenlijk de definitie van een beroep uitoefenen?

Dat velen van ons de influencers moe zijn, daar kan ik perfect inkomen. Maar dat betekend nog altijd niet dat het geen beroep kan zijn.
k995 @kozue27 november 2022 16:35
Tja en een zanger is iemand die maar af en toe geld verdient met wat liedjes, zo kan je veel beroepen als "geen beroep" beschouwen.
Het is een nieuw beroep dat vroeger minder bestond maar dat maakt hte niet minder een beroep gelijk wat jij ervan vind.
Bakplaat @kozue28 november 2022 15:42
Ik denk dat je je pas rommelmarktverkoper mag noemen als je rommelmarkten verkoopt ;)
nonni23 @Ramoncito27 november 2022 13:58
Alle beroepen zijn verzonnen
Andros
@nonni2327 november 2022 15:15
Behalve het oudste beroep toch?
jpsch @Andros27 november 2022 21:21
Verhalenverteller?
Triblade_8472 @nonni2327 november 2022 14:17
Waarom een 0? Het is helemaal waar. Alle beroepen zijn werkzaamheden waar we iets mee verdienen en deze een naam hebben gegeven. Bouwvakker, systeembeheerder, directeur en influencer zijn allemaal benamingen van de uitgevoerde werkzaamheden.
zx9r_mario @Triblade_847228 november 2022 09:06
Coach :+
WillySis @Ramoncito27 november 2022 17:07
"influencer" is geen beroep dat verzonnen is, maar langzaam is ontstaan. Sommige mensen beginnen gewoon met het maken van leuke filmpjes. Als ze veel kijkers hebben kunnen ze de reclamewereld worden ontdekt. Als er producten zijn die bij de doelgroep van de YouTuber passen zullen ze geld gaan bieden om die producten in de video's aan te prijzen. Zo krijgt de YouTuber uiteindelijk inkomsten en ontstaat het beroep van influencer.
Er zijn wel meer mensen die vanuit hun hobby uiteindelijk hun beroep maken.
Verwijderd @WillySis27 november 2022 19:59
Er zijn wel meer mensen die vanuit hun hobby uiteindelijk hun beroep maken.
En dat is prima. Maar dan vraag je een BTW nummer aan en houd je jezelf aan de regels (dus vennootschapsbelasting en zo verder betalen op de gemaakte winst). M.a.w. dan geef je aan dat het een gesponsord bericht is, en zo verder.
WillySis @Verwijderd28 november 2022 09:27
Dat BTW- nummer wordt meestal wel aangevraagd, maar transparantie omtrent sponsoring moet een deel van de influencers nog leren.
Er zit nog een vervelend kantje aan, want sponsors zien die mededeling vaak liever niet. "Spontane" reclame is in veel gevallen ook effectiever dan wanneer er een "reclame melding" aan vooraf gaat. Ik weet dat er bedrijven zijn die zelfs extra betalen als er geen reclame melding wordt gedaan.
PilatuS @Ramoncito27 november 2022 14:08
Persoonlijk vond ik dat een verzonnen beroep eigenlijk.
Ik ben een model op Instagram ! Mooi, ik ben een soldaat in Call of Duty.
Darkstriker @PilatuS27 november 2022 17:47
Als je daarmee geld verdient is dat een prima beroep.
Verwijderd @PilatuS27 november 2022 21:28
En ik ben een pony!
Polydeukes @Triblade_847227 november 2022 17:49
Het woord betekend immers 'beïnvloeden'. En dat is amper ooit positief.
Oneens. Je kunt iemand op vele manieren positief beïnvloeden: laat ze stoppen met roken, gezonder eten, meer bewegen, een opleiding volgen, nieuwe muziek uitproberen, een film uitkiezen, nieuwe smaken proberen, nieuwe technologie proberen, etcetera etcetera.

Evengoed kan negatief beïnvloeden natuurlijk ook: drugs laten proberen, overhalen tot crimineel gedrag, dingen laten kopen die je niet nodig hebt, etcetera.

Wat mij betreft is beïnvloeden hartstikke neutraal. De context bepaalt dus.

[Reactie gewijzigd door Polydeukes op 22 juli 2024 16:00]

2TheMaks @Polydeukes27 november 2022 22:47
Wat mij betreft is beïnvloeden hartstikke neutraal.
Beïnvloeden is niet neutraal. We spreken alleen van beïnvloeden wanneer de invloed vanuit een positieve intentie word uitgeoefend. Door de beïnvloeding moet de ander en jezelf er beter van worden.

Het uitoefenen van invloed vanuit een negatieve intentie heet immers gewoon manipuleren. Helaas zijn er kwaliteitslabels nodig wanneer mensen niet langer voldoende mensenkennis hebben om te bepalen of ze beïnvloed of gemanipuleerd worden.
Polydeukes @2TheMaks28 november 2022 08:57
Ik blijf bij mijn statement dat beïnvloeden in beginsel neutraal is. Manipuleren is niet het antoniem van beïnvloeden.
be·ïn·vloe·den (beïnvloedde, heeft beïnvloed)
1. invloed uitoefenen op: dat beïnvloedt de gezondheid nadelig; proberen de scheidsrechter te beïnvloeden
bron
k995 @Triblade_847227 november 2022 16:24
?
Je kan iemand positief als negatief beinvloeden hoor, op zich betekend het niks zonder context.
WillySis @Triblade_847227 november 2022 17:01
Beïnvloeden kan best positief zijn. Met je kinderen doe je niet veel anders, al noem je dat opvoeden. Op YouTube staan ook wel video's met een vergelijkbaar doel.
Triblade_8472 @WillySis28 november 2022 00:36
Ik noem dat opvoeden. Of begeleiden.

Een woordenboek op het internet geeft er onder andere de volgende definities aan:
- Mening Opdringen
- Manipuleren
- Bewerken

Niet echt de positieve wending als opvoeden, begeleiden, helpen e.d.
jaaoie17 @Ramoncito27 november 2022 15:03
Er was eigenlijk nooit iets positiefs aan.
BadRespawn 27 november 2022 14:30
bepaalde Belgische wettelijke verplichtingen. Het is bijvoorbeeld verboden om berichten te publiceren die misleidend zijn voor consumenten.
En als je die wet overtreed dan krijg je voor straf.... geen kwaliteitslabel? Maar je krijgt nog wel geld van je sponsors. Lastige afweging hoor.
litebyte @BadRespawn27 november 2022 14:57
De zoveelste populistische maatregel, maar die kennen we ook in Nederland...geen mobieltjes op school bijv.

Ik ga een kwaliteitslabel oprichten voor influencers die voldoende rekening houden met het klimaat...en dit ook uitdragen, krijgen allemaal een groen blaadje...en natuurlijk met inclusiviteit, krijgen allemaal een klein regenboogje. Oh en ik ga een kwalteitslabel oprichten voor influecende politici op social media - of ze geen achterlijk populisische voorstellen doen en of ze de waarheid altijd vertellen, of niet te vergeetachtig zijn (met een handige schaal van 1 tot 5)

De mogelijkheden zijn eindeloos, en als politicus mag je dat allemaal voorstellen.

[Reactie gewijzigd door litebyte op 22 juli 2024 16:00]

davekok @litebyte27 november 2022 17:51
Zo, druk baasje
veltnet @litebyte28 november 2022 10:16
Als je slim bent dan ontwikkel je een kwaliteitslabel met certificering. Kun je mooi geld verdienen aan influencers die bij jou de cursus en de certificering komen halen.
litebyte @veltnet28 november 2022 10:31
Exact, zo lees ik het eerder ook - weer een 'controle'orgaan erbij dat niets zegt maar de Belgische staatskas direct of indirect geld oplevert.

Eens of tweemaal per jaar komt er dan een openbaar rapport van zo'n org. om aan te geven hoe slecht het wel niet is gesteld met het 'influencen' puur om zichzelf te legitimeren. Maak er later een EU orgaan van en de subsidie is helemaal gegarandeerd.

[Reactie gewijzigd door litebyte op 22 juli 2024 16:00]

kodak 27 november 2022 13:45
Een keurmerk is er meestal om duidelijk te maken dat je aan extra eisen voldoet. Dit lijkt een keurmerk alof het bijzonder is dat je je aan de wet zou houden. Maar daar is de wet al voor, waarvan verwacht en geëist mag worden dat ze zich hoe dan ook er aan houden. In plaats van te doen alsof het bijzonder is dat handelaren zich aan de wet houden is het eerder redelijk dat er meer meer handhaving is, in plaats van geld uit te geven aan het uitdelen van keurmerken voor wie zich toch al aan de wet hoort te houden.
kimborntobewild 27 november 2022 22:42
Het is bijvoorbeeld verboden om berichten te publiceren die misleidend zijn voor consumenten
Dan kan je alle influencing gelijk opdoeken.
bva 28 november 2022 10:56
Influencers zijn zelfbenoemde experts. Dit geeft maar weer een aan hoe gemakkelijk mensen te manipuleren zijn en zelf geen zin hebben om zich eens te verdiepen in zaken.
litebyte 27 november 2022 13:14
Wel een hele slechte Belgenmop
Wouter06 @litebyte27 november 2022 13:26
Ik begrijp je reactie, maar ik denk dat het hier een kwestie is van er toch proberen een hand in te hebben anders is het helemaal verloren.

Ik juich voor de gemaakte poging, maar hoop dat het nog beter uitgewerkt wordt. Het begin is er..
Mavamaarten @Wouter0627 november 2022 13:29
Mee eens. Als ik een keurmerk zou hebben zou ik ze allemaal de stempel "afval" geven, maar je hebt gelijk dat het beter is dat er tenminste iets van regulatie bestaat over wat zo'n populaire influencer zijn publiek doet geloven.
litebyte @Wouter0627 november 2022 13:36
Waar leg je de grens...'influencer' is een heel breed begrip. Iedereen kan in principe een influencer zijn, politici, medici, sporters en journalisten. Vooral deze laatste groep (weet ik uit persoonlijke ervaring) vormt een uitstekende basis voor een betrouwbaar image als influencer maar dat dit helemaal niet zo hoeft te zijn.

Zie ook: https://www.ftm.nl/artike...rnalistieke-ziel-verkoopt
of voor de Belgen: https://www.apache.be/201...rnalistieke-ziel-verkoopt
readefries @litebyte27 november 2022 13:26
Ik vond BeCommerce wel heel goed bedacht 😆
TNG128MB 27 november 2022 13:30
Zit er dan echt iemand op ne bureau in brussel de hele dag te kijken naar tiktoks of ze geen flauwe zever verspreiden? of hoe zie ik mij dat ?
Technomania 27 november 2022 13:39
Prima initiatief maar ik betwijfel of het ook gaat werken. De tijd zal het leren.

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