Influencers hebben keurmerk nodig om met bepaalde grote merken samen te werken

Brancheverenigingen DDMA, BVA en Stichting Reclame Code introduceren een certificering voor influencers om de transparantie bij socialemediamarketing te vergroten en sluikreclame tegen te gaan. Influencers kunnen hiermee aantonen dat ze zich aan de reclameregels houden.

Influencers die in Nederland willen samenwerken met bedrijven als Unilever, L'Oréal, Heineken, TUI en Coca-Cola moeten voortaan over het keurmerk Certified by Influencerregels.com beschikken. De bedrijven willen niet meer samenwerken met influencers zonder deze certificering. Onder anderen Bram Krikke, Kaj Gorgels en Geraldine Kemper staan in het openbare register van de Data-Driven Marketing Association, de Bond van Adverteerders en de Stichting Reclame Code.

De certificering is in het leven geroepen omdat lang niet alle socialemediagebruikers die met adverteerders samenwerken, weten wat wel en niet is toegestaan op het gebied van reclame. Met de certificering kunnen contentcreators aantonen dat ze de reclameregels kennen. Om het keurmerk te behouden, moeten influencers slagen voor een jaarlijkse toets. Op dit moment is het aanvragen van een certificaat gratis, maar vanaf september wordt hier 50 euro voor gerekend.

Contentcreators die in het openbare register zijn opgenomen, worden door de Stichting Reclame Code gemonitord op YouTube, Instagram en TikTok. Met behulp van AI wordt gekeken of een influencer mogelijk de regels overtreedt. Influencers krijgen de kans om de post aan te passen zonder dat er een boete volgt. Als de contentcreator geen actie onderneemt, kan er melding worden gedaan bij de DDMA en/of BVA, waarna er een klacht kan worden ingediend bij de Reclame Code Commissie. In dit geval kan er wel een boete volgen.