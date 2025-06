Reuters: TikTok werkt aan een Amerikaanse variant van eigen algoritme

TikTok werkt volgens Reuters aan een Amerikaanse variant van zijn algoritme. De app zou hierdoor onafhankelijk van ByteDance moeten kunnen opereren en aan de eisen van de Amerikaanse politiek tegemoetkomen. Het Chinese moederbedrijf ontkent alle geruchten.

Zodra ByteDance een Amerikaanse variant van zijn algoritme heeft ontwikkeld, ligt de weg volgens Reuters open naar een mogelijke desinvestering van de Amerikaanse tak van TikTok. Voor die laatste stap zouden er nog geen concrete plannen gemaakt zijn.

Reuters baseert het artikel op enkele anonieme bronnen en kreeg aanvankelijk geen reactie van TikTok. Het socialemediabedrijf heeft later op X wel gezegd dat het artikel feitelijk onjuist en misleidend is. TikTok verwijst ook naar een Amerikaanse wet die eerder dit jaar is aangenomen, waardoor ByteDance de Amerikaanse tak van TikTok op termijn moet verkopen. Volgens ByteDance is deze wet ongrondwettig.

Uit recente berichtgeving van The Washington Post blijkt dat ByteDance de Amerikaanse overheid vetorecht heeft aangeboden op de benoemingen bij de Amerikaanse tak van TikTok. ByteDance zou in 2022 ook een extern bedrijf hebben willen inschakelen om de broncode van TikTok in de gaten te houden, namens de Amerikaanse Defensie. De regering van de VS nam het aanbod toen naar verluidt niet aan.