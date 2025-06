WSJ: voormalige Activision-ceo Bobby Kotick wil met partners TikTok overnemen

Bobby Kotick, de voormalige ceo van Activision Blizzard, heeft volgens betrokkenen zijn interesse geuit in het overnemen van TikTok. Hij deed het aanbod in anticipatie van een mogelijke nieuwe Amerikaanse wet, die het Chinese sociale platform in de huidige staat zou verbieden.

Betrokkenen zeggen tegenover The Wall Street Journal dat Kotick de ByteDance-ceo Zhang Yiming heeft benaderd om in samenwerking met niet nader genoemde partners het platform te kopen. Hoewel er geen exacte bedragen genoemd worden, zou het om 'honderden miljarden dollars' gaan. De omstreden ex-Activision-ceo zou het plan onder meer met OpenAI-baas Sam Altman hebben gedeeld, al is niet duidelijk of de ChatGPT-maker daadwerkelijk interesse heeft in het sociale medium. Andere executives hebben volgens de krant ook hun interesse in het platform getoond.

Amerikaanse investeerders tonen volgens WSJ momenteel veel interesse in het overnemen van TikTok vanwege de mogelijke aanname van een nieuwe wet waardoor TikTok in de VS in de huidige configuratie verboden zou worden. Woensdag stemmen politici in het Huis van Afgevaardigden, vergelijkbaar met de Tweede Kamer in Nederland, of TikTok in het land beschikbaar mag zijn als het in handen van ‘buitenlandse tegenstanders' is. President Biden steunde het wetsvoorstel eerder en bronnen zeggen tegen WSJ dat er naar verwachting ingestemd wordt met het wetsvoorstel.

Vervolgens moet de Amerikaanse Senaat nog instemmen. Als dat ook gebeurt, dan moet TikTok binnen vijf maanden verkocht worden aan partijen die niet als 'buitenlandse tegenstanders' gezien worden. Is dat binnen die tijd niet het geval, dan kan de app geweerd worden uit Amerikaanse appwinkels. Overigens willen politici in de Senaat naar verluidt nog wel aanpassingen aan de wet maken.