TikTok begint met uitrol TikTok Notes in Canada

TikTok is begonnen met de uitrol van TikTok Notes: een nieuwe app van moederbedrijf ByteDance waarmee foto’s kunnen worden gedeeld. De app is momenteel terug te vinden in de Canadese appwinkels van Apple en Google. Het is niet duidelijk wanneer er een wereldwijde release volgt.

promobeeld TikTok Notes

Android Authority schrijft dat de gebruikers van de app een grid met foto’s te zien zullen krijgen waardoor er meerdere afbeeldingen tegelijkertijd te zien zijn. Uit promotiemateriaal blijkt dat TikTok-accounts ook gekoppeld kunnen worden aan de nieuwe app en dat foto’s ook van uitgebreide onderschriften kunnen worden voorzien. Het lijkt ook mogelijk te zijn om meerdere afbeeldingen per post te plaatsen, zoals dat bij Instagram het geval is. ByteDance heeft inmiddels ook een officiële website voor TikTok Notes online gezet. TikTok Notes is op het moment van schrijven enkel in de Canadese appwinkels van Apple en Google terug te vinden. Het is niet duidelijk wanneer er een release in Nederland en België volgt.