President VS steunt wetsvoorstel waardoor ByteDance TikTok moet verkopen

De Amerikaanse president Joe Biden wil een wetsvoorstel goedkeuren waardoor ByteDance TikTok binnen zes maanden zal moeten verkopen. Via het wetsvoorstel willen Amerikaanse politici de apps van ‘buitenlandse tegenstanders’ kunnen verbieden.

Volgens Reuters wordt over het wetsvoorstel volgende week gestemd in het Huis van Afgevaardigden. Daar moet minstens een tweederdemeerderheid worden behaald voor een goedkeuring. Het voorstel wordt daarna ook nog voorgelegd aan de Amerikaanse Senaat. Daar zouden nog enkele politici zetelen die wijzigingen willen aanbrengen aan de wettekst.

De Amerikaanse politici willen via dit wetsvoorstel de 'nationale veiligheid' van het land beter kunnen beschermen. Ze leggen in de ontwerptekst de focus op applicaties die gecontroleerd worden door ‘buitenlandse tegenstanders’ en willen deze vanaf een bepaald aantal gebruikers kunnen verbieden. Apps die tegen deze wet indruisen, moeten binnen 165 dagen van de hand worden gedaan zodat ze niet meer in handen zijn van de 'buitenlandse tegenstanders'. Als dat niet gebeurt, zullen deze apps worden verboden in de Verenigde Staten.