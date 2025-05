TikTok: 24 miljoen nepaccounts verwijderd sinds begin conflict Israël en Hamas

Videoplatform TikTok heeft naar eigen zeggen sinds het begin van oorlog tussen Israël en Hamas wereldwijd 24 miljoen nepaccounts verwijderd. Ook zou het 925.000 video's hebben verwijderd die 'afkomstig zijn uit het conflictgebied'.

TikTok schrijft dat het de afgelopen weken een toename heeft gezien in gevallen van 'neppe interactie'. Naast 24 miljoen valse accounts zijn er ook miljoenen reacties van bots onder video's verwijderd. Ook zijn sinds 7 oktober ruim 4 miljoen video's van het platform verwijderd, zo laat TikTok in een grafiek zien. 925.000 van die video's zouden afkomstig zijn uit Israël en Gaza. De video's zijn door TikTok op de volgende gronden verwijderd: gevaarlijke misinformatie, gewelddadig gedrag en criminele activiteiten, gewelddadige personen en organisaties, haatzaaien, intimidatie en pesten, en schokkende beelden.

Bron: TikTok

Verder ontkent TikTok dat het algoritme van het platform in de Verenigde Staten meer pro-Palestijnse content zou aanraden dan pro-Israëlische video's. Verschillende leden van het Amerikaanse Congres willen naar aanleiding van deze claims kijken of TikTok kan worden verboden, schrijft NBC News. TikTok zegt dat de hashtag #standwithisrael sinds 7 oktober 46 miljoen keer is bekeken in de VS, terwijl #standwithpalestine 29 miljoen keer is bekeken.

Het socialmediaplatform wil blijven aantonen dat het voldoende stappen onderneemt tegen nepnieuws en schokkende beelden. Eurocommissaris Thierry Breton stuurde in oktober een oproep aan TikTok-ceo Shou Zi Chew. Breton zegt namelijk dat hij 'aanwijzingen heeft dat TikTok gebruikt wordt om illegale inhoud en desinformatie te verspreiden' na de aanvallen door Hamas tegen Israël. Daarnaast vindt de eurocommissaris dat TikTok een verplichting heeft om kinderen en tieners te beschermen tegen 'schadelijke inhoud'.