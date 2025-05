Sony Interactive Entertainment koopt bedrijf met specialisatie in deep learning

Sony Interactive Entertainment, ofwel SIE, heeft het Britse iSize gekocht. Dit bedrijf is gespecialiseerd in deep learning en videostreaming. Welk bedrag SIE voor iSize heeft betaald, is niet bekend.

SIE schreef donderdag dat iSize gaat helpen om de videostreaming van het bedrijf te verbeteren. ISize is in 2016 opgericht en heeft sindsdien verschillende softwareproducten op de markt gebracht. Een van die producten is BitSave, dat de resolutie van video's verbetert en de bitrate verlaagt. "De overname levert SIE aanzienlijke expertise op, met name op het gebied van deep learning bij videoverwerking. Dit zal de ontwikkeling van onze video- en streamingdiensten ten goede komen", aldus SIE.

De PlayStation-tak van Sony probeert al langer om het streamen van zijn games te verbeteren. Onlangs heeft SIE het streamen van PS5-spellen mogelijk gemaakt als onderdeel van het PlayStation Plus Premium-abonnement.