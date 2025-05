'Dunnere variant PlayStation 5 gebruikt evenveel energie als vorige editie'

De nieuwe dunnere variant van de PlayStation 5 zou volgens YouTube-kanaal Linus Tech Tips evenveel energie gebruiken als het vorige model uit 2021. De nieuwe console zou ook ongeveer evenveel geluid als zijn voorganger produceren.

Volgens Linus Sebastian gebruikt de nieuwe editie van de PlayStation 5 (inclusief diskdrive) tijdens het spelen van games gemiddeld 224,26W. De reguliere PlayStation 5 uit 2021 zou in hetzelfde scenario gemiddeld 225,03W gebruiken. Als de dunnere variant van de console enkel de systeemmenu’s moet draaien, wordt er 51,16W verbruikt. Bij de vorige editie was dat volgens de youtuber ongeveer 53,01W. Het idle verbruik van de nieuwe PS5 bedraagt 3,91W. Bij de voorganger was dat dan weer 3,32W.

Sebastian heeft tijdens de teardown ook de cpu van de spelconsole van naderbij bekeken en meent dat het om exact hetzelfde exemplaar gaat als bij de reguliere PlayStation 5. De cpu zou volgens de youtuber dus nog steeds op 6nm gebakken zijn.

Wat geluidsproductie betreft, scoren beide consoles nagenoeg hetzelfde. De PlayStation 5 Slim produceert tijdens het draaien van Spider-Man 2 ongeveer 33,6 db aan geluid. Bij de vorige generatie werd tijdens het draaien van hetzelfde spel 33,8 db aan geluid opgemeten. Sebastian merkt wel op dat het geluid bij de nieuwe variant prominenter aanwezig is aan de kant van de diskdrive.

Die diskdrive blijkt ook eenvoudig te verwijderen te zijn. Er komen namelijk geen schroeven aan te pas. De gebruiker moet de drive wel softwarematig koppelen aan de PlayStation 5. Hiervoor moet er een verbinding gelegd worden met de servers van Sony.