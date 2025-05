Sony maakt minimale bandbreedte-eisen bekend voor PS5-streaming

Sony heeft de eisen aan de internetverbinding voor streamen naar een PlayStation 5 bekendgemaakt. De functie komt later deze maand beschikbaar via PS Plus Premium in Europa en is inmiddels uit in Japan.

Streaming komt komende maandag beschikbaar in Europa, herhaalt Sony. Daarmee komt het ook uit in Nederland en België. In Japan is streaming nu beschikbaar en er is ook een faq online gekomen met daarin de eisen aan de internetverbinding.

Streamen kan alleen naar een PS5 en vereist minimaal 5Mbit/s, zegt Sony. De geadviseerde snelheid voor 4k is 52Mbit/s, hoewel dat al kan voor 38Mbit/s. Gebruikers met een PlayStation Plus Premium-abonnement kunnen vanaf dan 'ondersteunde' PS5-games uit de PS Plus Game Catalog streamen, naast proefversies van bepaalde games.

Het wordt ook mogelijk om 'bepaalde ondersteunde' games te streamen die gekocht zijn via de PlayStation Store. Volgens Sony gaat het om 'honderden PS5-titels'. De functie werkt op 60fps en ondersteunt zowel sdr als hdr. Ook andere PS5-features, zoals 3d-audio, worden ondersteund. Sony test het streamen van PS5-games al langer; de fabrikant kondigde de komst van die functie in juni al aan. Het bedrijf zei toen echter nog niet wanneer de feature algemeen beschikbaar zou komen voor alle PS Plus Premium-abonnees.

PS5-streamingresolutie Minimaal Geadviseerd 720p/hd 5Mbit/s 13Mbit/s 1080p/full hd 15Mbit/s 23Mbit/s 1440p - 38Mbit/s 2160p/4k 38Mbit/s 52Mbit/s