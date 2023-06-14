Sony test streamen van PS5-titels via de cloud voor PS Plus Premium-abonnees

Sony test de mogelijkheid om PS5-titels via de cloud te kunnen streamen naar PS5-consoles. Deze functie moet op termijn beschikbaar komen voor PlayStation Plus Premium-abonnees. Hiermee hoeven gebruikers de games niet langer eerst naar hun console te downloaden.

De mogelijkheid geldt voor 'ondersteunde' PS5-games die speelbaar zijn als onderdeel van het PS Plus-abonnement, zegt Sony in zijn PlayStation Blog. Daar vallen ook de 'Game Trials' onder, spellen die slechts voor beperkte tijd speelbaar zijn. Daarnaast moeten het ook mogelijk worden om 'bepaalde' spellen die gebruikers digitaal gekocht hebben op deze manier via de cloud te spelen. Wanneer deze optie beschikbaar komt, noemt Sony niet. Het bedrijf stelt dat het zich nu slechts in 'de beginfases' bevindt en later met meer informatie komt.

Momenteel is het al mogelijk om geselecteerde PS4-spellen op de PS5-console te streamen via de cloud, inclusief de gehele beschikbare catalogus van klassieke PS1-, PS2-, PS3- en PSP-games. Dit betreffen allemaal enkel spellen die als onderdeel van het PS Plus-abonnement beschikbaar zijn.

Het is overigens al wel mogelijk om via Remote Play games van de PS5 te streamen naar telefoons en pc's. Ook komt er een speciale handheld die op deze manier PS5-games via een wifi-verbinding kan streamen. Die games moeten hiervoor echter nog wel naar de PS5-console van de gebruiker gedownload worden.