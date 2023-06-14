Sony test streamen van PS5-titels via de cloud voor PS Plus Premium-abonnees

Sony test de mogelijkheid om PS5-titels via de cloud te kunnen streamen naar PS5-consoles. Deze functie moet op termijn beschikbaar komen voor PlayStation Plus Premium-abonnees. Hiermee hoeven gebruikers de games niet langer eerst naar hun console te downloaden.

De mogelijkheid geldt voor 'ondersteunde' PS5-games die speelbaar zijn als onderdeel van het PS Plus-abonnement, zegt Sony in zijn PlayStation Blog. Daar vallen ook de 'Game Trials' onder, spellen die slechts voor beperkte tijd speelbaar zijn. Daarnaast moeten het ook mogelijk worden om 'bepaalde' spellen die gebruikers digitaal gekocht hebben op deze manier via de cloud te spelen. Wanneer deze optie beschikbaar komt, noemt Sony niet. Het bedrijf stelt dat het zich nu slechts in 'de beginfases' bevindt en later met meer informatie komt.

Momenteel is het al mogelijk om geselecteerde PS4-spellen op de PS5-console te streamen via de cloud, inclusief de gehele beschikbare catalogus van klassieke PS1-, PS2-, PS3- en PSP-games. Dit betreffen allemaal enkel spellen die als onderdeel van het PS Plus-abonnement beschikbaar zijn.

Het is overigens al wel mogelijk om via Remote Play games van de PS5 te streamen naar telefoons en pc's. Ook komt er een speciale handheld die op deze manier PS5-games via een wifi-verbinding kan streamen. Die games moeten hiervoor echter nog wel naar de PS5-console van de gebruiker gedownload worden.

Sony Handheld Project Q
Sony's handheldconsole, met als werktitel Project Q, waarop games van een PS5-console gestreamd kunnen worden

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 14-06-2023 20:17
45 • submitter: Xtuv

14-06-2023 • 20:17

45

Submitter: Xtuv

Lees meer

Sony PlayStation 5

vanaf € 729,99

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Sony bevestigt dat PlayStation 2 ruim 160 miljoen keer is verkocht
Sony bevestigt dat PlayStation 2 ruim 160 miljoen keer is verkocht Nieuws van 27 november 2024
Modder maakt PlayStation 5 kleiner en compacter
Modder maakt PlayStation 5 kleiner en compacter .Geek van 1 december 2023
Sony maakt streamen PS5-games deze maand beschikbaar via PS Plus Premium
Sony maakt streamen PS5-games deze maand beschikbaar via PS Plus Premium Nieuws van 11 oktober 2023
Sony voegt ondersteuning voor 8TB-ssd's en Dolby Atmos toe aan PlayStation 5
Sony voegt ondersteuning voor 8TB-ssd's en Dolby Atmos toe aan PlayStation 5 Nieuws van 13 september 2023
Square Enix bevestigt komst pc-versie van Final Fantasy XVI
Square Enix bevestigt komst pc-versie van Final Fantasy XVI Nieuws van 4 september 2023
Sony kondigt Pulse Explore-oordoppen en Pulse Elite-headset voor PS5 aan
Sony kondigt Pulse Explore-oordoppen en Pulse Elite-headset voor PS5 aan Nieuws van 23 augustus 2023
PlayStation-handheld voor streamen PS5-games komt dit jaar uit voor 220 euro
PlayStation-handheld voor streamen PS5-games komt dit jaar uit voor 220 euro Nieuws van 23 augustus 2023
Beelden tonen mogelijk nieuwe PS5-console met losse diskdrive
Beelden tonen mogelijk nieuwe PS5-console met losse diskdrive Nieuws van 12 augustus 2023
Sony test streaming PlayStation 5-games via cloud, ook in 4k-resolutie
Sony test streaming PlayStation 5-games via cloud, ook in 4k-resolutie Nieuws van 8 augustus 2023
PS5-bèta-update voegt ondersteuning voor 8TB-ssd's en Dolby Atmos-audio toe
PS5-bèta-update voegt ondersteuning voor 8TB-ssd's en Dolby Atmos-audio toe Nieuws van 31 juli 2023
Gerucht: PlayStation 5 Pro komt eind 2024 op de markt
Gerucht: PlayStation 5 Pro komt eind 2024 op de markt Nieuws van 22 juli 2023
Microsoft zegt dat Sony-handheld maximaal 300 dollar gaat kosten
Microsoft zegt dat Sony-handheld maximaal 300 dollar gaat kosten Nieuws van 27 juni 2023
Ceo Sony: cloudgaming niet altijd kostenefficiënt
Ceo Sony: cloudgaming niet altijd kostenefficiënt Nieuws van 4 juni 2023
Sony teaset PlayStation-handheldconsole met 1080p-scherm voor streaming
Sony teaset PlayStation-handheldconsole met 1080p-scherm voor streaming Nieuws van 25 mei 2023
Sony zoekt mensen voor cloudgaming PlayStation
Sony zoekt mensen voor cloudgaming PlayStation Nieuws van 12 april 2023
Sony brengt nieuwe PlayStation Plus-abonnementen op 22 juni uit in Europa
Sony brengt nieuwe PlayStation Plus-abonnementen op 22 juni uit in Europa Nieuws van 22 april 2022
Meer producten en artikelen
Consoles Games Sony PlayStation Cloudgaming Playstation plus

Reacties (45)

-Moderatie-faq
45
45
10
0
0
23
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
hcQd 14 juni 2023 20:28
Als dit rechtstreeks naar een telefoon, tablet of tv zou kunnen had het fantastisch geweest, maar streamen alleen naar een console zie ik eerlijk gezegd het nut niet van in.
MissMe NL @hcQd14 juni 2023 20:36
Inderdaad. Opslag kan een ding zijn maar als je toch tijd in dat spel steekt geef je toch automatisch prioriteit aan dat spel en verwijder je een ander spel. En snap wel dat niet iedereen de luxe heeft voor snel internet maar dan koop je een grote externe hdd.
kever678 @MissMe NL14 juni 2023 22:48
PS5 games spelen niet vanaf een externe schijf.
MissMe NL @kever67814 juni 2023 22:51
Klopt maar wel voor opslag. Ik zeg alleen dat het een oplossing is voor als je niet de luxe hebt met snel internet.
kever678 @MissMe NL14 juni 2023 22:51
Extra SSD erin.
MissMe NL @kever67814 juni 2023 22:54
Kan ook natuurlijk maar we hebben het over de nut van streamen op de console zelf.
kever678 @MissMe NL15 juni 2023 00:54
Dan had ik gelezen maar gezien je over opslag begon.
MissMe NL @kever67815 juni 2023 01:52
Klopt maar we dwalen af van de originele reactie.
KBE91 @MissMe NL14 juni 2023 21:32
Als je al geen grote luxe heb voor een game snel te downloaden naar je PS5. Dan heb je de luxe niet voor dit deftig via Cloud te spelen. Laat staan dat ze een deftige verbinding gaan hebben naar hun router. Speel zelf al jaar via Xcloud, en heeft me veel grijze haren gekost voor dit toch goed te laten werken. De enige reden dat het bij mij nuttig lijkt, is voor een game te testen dat je nog niet hebt. Dan moet je er de grote download niet voor doen, doel dan vooral op games groter dan 60GB.
MissMe NL @KBE9114 juni 2023 21:34
Idd ook wel een goede. Testen voordat je het download.
MadDogMcCree @MissMe NL14 juni 2023 22:26
Het is absoluut een meerwaarde voor demo's en trials. Heel veel gamers nemen nu niet de moeite om deze te downloaden, omdat de downloadtijd in een flink contrast staat met de speeltijd.
MissMe NL @MadDogMcCree14 juni 2023 22:40
Idd had ik zo niet aangedacht.
Michaelr1 @MissMe NL15 juni 2023 07:31
Een externe SSD (ps5 titels ondersteunen geen HDD) is erg duur, net als snel internet. Daarnaast woont niet iedereen in NL en hebben veel mensen te kampen met datalimieten. Een game streamen vereist niet zo'n snelle verbinding als snel downloaden en kost ook niet zoveel data.

Wachttijd is een flinke beperking tussen gamer en game en kan het verschil zijn tussen wel/niet beginnen aan een game. Erg slim dus dat ze hier een oplossing voor bedenken.

[Reactie gewijzigd door Michaelr1 op 23 juli 2024 21:53]

MissMe NL @Michaelr115 juni 2023 09:08
Maar een externe hdd is niet zo duur vergeleken met een ssd. En ja ik weet het je kan geen ps5 games er van af spelen dat zei ik al hier onder. Voor opslag. En dat laatste zei iemand anders ook al. Dat is inderdaad handig.
Michaelr1 @MissMe NL15 juni 2023 10:33
Voor jou niet zo duur. Er zijn legio gamers die geen HDD of SSD van hun ouders krijgen maar wel een internetverbinding hebben :)
MissMe NL @Michaelr115 juni 2023 11:27
Als je een ps5 kan betalen kan je ook wel een hdd betalen ;)
Michaelr1 @MissMe NL15 juni 2023 11:28
Een PS5 krijgen veel kids van hun ouders of is van papa/mama. En bij kids is het meeste geld te verdienen op gebied van microtransactions.
MissMe NL @Michaelr115 juni 2023 18:39
Ik heb het niet alleen over kinderen. Beetje rare reacties telkens hahaha. Discussie van je gaat helemaal nergens over.
Michaelr1 @MissMe NL16 juni 2023 09:48
Tja, ik kom uit een situatie waarin er flink gespaard moet worden voor een console (of je die krijgt van een oom met meer geld) en de console gedeeld wordt tussen kinderen in het huishouden. Internet is een primaire behoefte, dus dat heeft iedereen. Het stoort mij dat mensen altijd maar zeggen "dan koop je toch x of y". Voor veel mensen is geld een flinke belemmering in het leven.

Zeggen "als je een PS5 kunt kopen kun je ook X of Y betalen" toont heel goed aan dat je bevoorrecht bent opgevoed.
Xander.M @hcQd14 juni 2023 20:50
Het is handig voor ps+ titles. Je kan ze direct streamen om te kijken of het het downloaden waard is.

Ik lees dat veel mensen dat ook doen met gamepass
FrankoNL @hcQd14 juni 2023 20:39
Dit gaat natuurlijk straks wel kunnen naar die Project Q. Daar kan je op wachten :).
geert1 @FrankoNL14 juni 2023 21:09
Die werkt alleen met de console, op hetzelfde wifi-netwerk. Die handheld ontvangt in alle gevallen een stream van de (PS5) game, vanaf de console, en staat dus los van deze aankomende dienst.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 23 juli 2024 21:53]

FrankoNL @geert114 juni 2023 21:59
Nog wel, maar uiteindelijk gaan ze het daar natuurlijk ook op mogelijk maken om direct naar te streamen.
Carn82
@FrankoNL14 juni 2023 22:14
Sony heeft überhaupt amper iets aangekondigd dus het is nog redelijk gissen wat het apparaat precies wel en niet gaat kunnen. Wie weet is de PS5 wel nodig om als een soort proxy/broker de connectie op te zetten maar kan je alsnog wel direct naar de handheld streamen. Ik denk dat vooral het juiste gebruik van o.a. de savegames nogal tricky is.
FrankoNL @Carn8215 juni 2023 00:09
Waarom? Ps5 saved naar de cloud als je een dergelijk abonnement hebt.
DeanXeL @geert115 juni 2023 10:18
Ja, en zoals iedereen zei bij de aankondiging: dat is gewoon idioot.

Maar koppel daar DIT nieuws aan, en plots heb je mogelijk een handheld die toch via wifi uit de cloud kan streamen, ipv alleen via de console. Het verbaast me dat Sony dit niet meteen zelf aankondigt.
Xfade @hcQd14 juni 2023 20:45
Het is overigens al wel mogelijk om via Remote Play games van de PS5 te streamen naar telefoons en pc's.
Beetje verkeerd begrepen.

[Reactie gewijzigd door Xfade op 23 juli 2024 21:53]

redslow @hcQd14 juni 2023 21:16
Gamen middels stream en op de achtergrond word de game gedownload. Minder verlies of doorgaan met gamen terwijl de game op de console een update krijgt.
Linksquest Moderator Spielerij
@hcQd14 juni 2023 21:23
Deze mening deel ik helemaal, handig om een game even te testen of het wat is, maar vind het Cloud gamen leuker voor onderweg of in de tuin via de telefoon. Heb zo best wel wat Stadia games uitgespeeld en dit mis ik wel een beetje.
Parrotmaster @hcQd15 juni 2023 09:20
Zodat je de spellen kan spelen zonder de schijf te moeten kopen, inclusief games die ze niet meer verkopen?

Lijkt met toch nuttig.

En waarom alleen naar de console? Omdat die duur is en je koopt hem van Sony.
Bulls
14 juni 2023 20:46
Ik heb streamen geprobeerd maar de vertraging is onspeelbaar, spellen als monkey island 2 of zo wil nog wel, maar days gone hoef je niet te proberen.
Craimasjien 14 juni 2023 21:27
Daarnaast moeten het ook mogelijk worden om 'bepaalde' spellen die gebruikers digitaal gekocht hebben op deze manier via de cloud te spelen.
Hier zie ik wel brood in. Dit lijkt mij écht wat t.o.v. het standaard streaming aanbod. Ik vind dit nu op Xbox soms wel een gemis, dat ik games die ik digitaal heb gekocht die niet onderdeel zijn van Game Pass niet kan spelen op afstand zonder het via remote play te moeten doen.
Tellice 14 juni 2023 20:50
Streamen 'enkel' via WIFI houdt me tegen om hier mee in te stappen
Mits Streamen via 4 of 5G zou me wel over de streep trekken..
tweakery @Tellice14 juni 2023 21:22
Dit gaat sowieso alleen om het streamen naar PS5 consoles, niet naar telefoons o.i.d.
mrtl 14 juni 2023 21:05
Ze streamen ook PS3/PS4 games naar PC met PS+ Premium, maar dit geldt daarvoor dus niet?
Bulls
@mrtl15 juni 2023 08:04
Zou waarschijnlijk prima kunnen, maar dat zullen ze tegen houden omdat je uiteraard geen ps5 games mag spelen zonder ps5 en alleen een abonnement
Linksquest Moderator Spielerij
14 juni 2023 21:25
Mooie toevoeging, maar buiten het nut om de games te proberen voor ik ze download zie ik persoonlijk niet, hoop dat ze net als bij de PC de App maken voor een telefoon of tablet zodat je ook onderweg via de service gebruik kunt maken.

Ik weet dat het via Remote play kan, maar wil het net als bij XCloud, Geforce Now en in het verleden Google Stadia zo kunnen gamen.
SinergyX
14 juni 2023 21:53
Neem aan dat ze ergens moeten beginnen, maar enkel naar PS5 kunnen streamen lijkt me juist het hele doel voorbij te schieten, kan je nog opslag/download als argument hebben, maar dat is voor veel games (en huidige snelheden) toch al geen probleem. Zou je nu PC of zelfs telefoon doen, dan heb je nog echt nut bij het streaming.
skullsplitter 15 juni 2023 00:32
En dit allemaal omdat je geen download kunt aanzetten voordat je gaat douchen en eten? :')
machiel 15 juni 2023 08:51
Zou de volgende playstation een thin client worden?
MDK007 15 juni 2023 09:03
Ofwel wilt Playstation op deze manier een nog ander verdienmodel lanceren.
Pay per stream data :)

[Reactie gewijzigd door MDK007 op 23 juli 2024 21:53]


Op dit item kan niet meer gereageerd worden.