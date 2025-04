Microsoft zegt dat Sony-handheld maximaal 300 dollar gaat kosten

Microsoft heeft in een rechtbankdocument een voetnoot geplaatst, waarin het zegt dat Sony later dit jaar een PS5-handheld wil uitbrengen met een prijs van maximaal 300 dollar. Dit verwijst vermoedelijk naar Project Q, een streamingapparaat wat Sony vorige maand liet zien.

Auteur Stephen Totilo van Axios merkte de voetnoot op. Daarin staat dat Sony de handheld later dit jaar zou willen uitbrengen voor een prijs van maximaal 300 dollar. Microsoft noemt het in het FTC-document een 'handheld-versie van de PlayStation 5'. Dat is niet helemaal wat Project Q is, want dat apparaat streamt games vanaf een PS5 via Remote Play.

Het is onbekend waarom Microsoft de prijs zou weten van het apparaat en hoe het aan die informatie is gekomen. Het gebeurt vaak dat er nieuwe details staan in rechtbankdocumenten. De zaak van de FTC tegen Microsoft gaat over de geplande overname van Activision-Blizzard.

Sony liet Project Q vorige maand zien. De handheld bestaat uit een 8"-lcd-scherm met aan beide zijden handgrepen, sticks en triggers die veel weghebben van de Dualsense-controller. Sony noemde zelf geen prijs van het apparaat.