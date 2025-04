Bohemia Interactive werkte in ieder geval in 2021 aan DayZ 2

Bohemia Interactive werkt mogelijk aan een vervolg op multiplayersurvivalgame DayZ. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten in de zaak omtrent de Activision-overname. Die dateren van mei 2021. De studio ontkent het bestaan van de game in een reactie niet.

Tegenover IGN stelt Bohemia Interactive dat het 'bezig is met de focus uitbreiden van de DayZ-game, het merk en het team zelf'. De studio kan 'niet te veel details prijsgeven op het moment'. Met deze reactie bevestigt Bohemia Interactie nog niets, maar het ontkent ook niet dat het aan de game werkt.

De documenten zijn online gezet door onder andere DSOGaming. Daarin wordt ook vermeld dat de studio op dat moment werkte aan Arma 4 en Arma Reforger. Die twee zijn in de tussentijd aangekondigd. Als argumenten voor een eventuele overname van Bohemia door Microsoft staan genoteerd dat de game een grote modgemeenschap heeft, en de ontwikkelaars veel ervaring met simulatiegames hebben en veel technische kennis hebben dankzij het gebruik van hun eigen engine. Als tegenargumenten worden onder andere genoteerd dat Tencent een minderheidsbelang in de studio heeft, en dat de games op een technisch vlak niet goed presteren op consoles en veel bugs vertonen.

DayZ begon als een mod voor Arma 2. Door zijn populariteit gingen maker Dean Hall en Arma 2-maker Bohemia een samenwerking aan, waarna DayZ in 2018 als standalonegame uitgebracht werd. Ook genoteerd in de documenten is dat DayZ op dat moment een 'dertigdagenpiek' van 34.000 spelers had. Op het moment van schrijven is die piek bijna 59.000 spelers.