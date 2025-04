Microsoft had in verleden plannen voor overname Square Enix

Microsoft overwoog in 2019 om de Japanse game-uitgever Square Enix te kopen. Hiermee wilde het bedrijf zijn marktaandeel in Azië vergroten, maar ook verdienen aan Square-games in de westerse wereld.

Microsoft had vanzelfsprekend de Square-games aan zijn Game Pass-abonnement willen toevoegen. Daarnaast had het bedrijf interesse in de verscheidene mobile games van Square; die zouden 'kunnen helpen bij toekomstige Game Pass-games die exclusief voor mobile zijn', zo citeert onder andere The Verge.

Microsoft was in het bijzonder onder de indruk van de Square-franchises Final Fantasy, Dragon Quest en Kingdom Hearts. Deze gesprekken vonden plaats in 2019, toen Square ook nog veel westerse franchises in handen had, maar daar lijkt Microsoft minder geïnteresseerd in geweest. Die gameseries, zoals Deus Ex, Thief en Tomb Raider, zijn sinds vorig jaar in handen van Embracer Group.

De informatie komt naar buiten in de rechtszaak tussen de Amerikaanse markttoezichthouder FTC en Microsoft, dat Activision-Blizzard-King wil overnemen voor zo'n 68 miljard dollar. Andere bedrijven die Microsoft overwoog om over te nemen, waren Bungie, IO Interactive, Niantic en Sega.