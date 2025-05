Microsoft overweegt Activision-overname aan te passen voor Britse toezichthouder

Microsoft bekijkt of de overname van Activision Blizzard 'kan worden aangepast' om zo tegemoet te komen aan de zorgen van de Britse toezichthouder CMA. Om dit proces 'alle aandacht' te kunnen geven, wil Microsoft het aangevraagde beroep tegen de CMA pauzeren.

"Hoewel we het uiteindelijk oneens zijn met de zorgen van de Competition and Markets Authority, overwegen we hoe de deal kan worden aangepast om tegemoet te kunnen komen aan deze zorgen", zegt Microsofts president Brad Smith. Het bedrijf had beroep aangetekend tegen het besluit van de CMA om de overname te blokkeren. Dit beroep loopt via de Competition Appeal Tribunal; Microsoft heeft CAT naar aanleiding van de nieuwe gesprekken met CMA gevraagd om dit beroep voorlopig te pauzeren. CAT moet nog akkoord gaan met deze pauze.

De CMA zegt tegen The Verge bereid te zijn naar Microsofts voorstellen om de deal aan te passen te kijken. Het is niet duidelijk hoe Microsoft de deal zou willen aanpassen. Het Verenigd Koninkrijk blokkeerde de deal in april uit zorg dat de overname de concurrentie op de cloudgamingmarkt zou kunnen verstoren. Microsoft stelde maatregelen voor om deze zorgen te verminderen, maar deze gingen niet ver genoeg, of vereisten permanente regulering vanuit CMA op Microsoft. Dit wilde de toezichthouder niet.

Naast de CMA blokkeert alleen de Amerikaanse toezichthouder FTC de overname nog. De Federal Trade Commission wilde dat deze overname tijdelijk geblokkeerd zou worden, maar hier ging de rechter niet in mee, bleek eerder op dinsdag. Microsoft zou de overname van Activision Blizzard in principe vanaf 15 juli kunnen afronden. De FTC zou nog in beroep kunnen gaan en er loopt nog een losse zaak van de toezichthouder om de overname te blokkeren. De toezichthouder zegt tegen The Verge 'in de komende dagen' de volgende stappen aan te kondigen.