Rechter wijst FTC-verzoek om Microsoft-Activision-deal tijdelijk te pauzeren af

Het Amerikaanse hof heeft het verzoek van de FTC afgewezen om de overname van Activision-Blizzard door Microsoft te pauzeren zolang de beroepszaak van de toezichthouder nog bezig is. Dat betekent dat Microsoft nu vrij is om de deal af te ronden.

De Federal Trade Commission verzocht de rechtbank om een injunctive relief, blijkt uit de documentatie. Daarmee wilde de FTC ervoor zorgen dat Microsoft de overname niet mocht afronden voordat er een uitspraak is gedaan in de beroepszaak die de toezichthouder heeft aangespannen. De Ninth Circuit Court of Appeals heeft dat verzoek nu echter afgewezen. Dat houdt in dat Microsoft de overname mag voltooien zodra de eerdere tijdelijke restraining order die het hof had ingesteld verloopt. Dat is zaterdag 15 juli om 08:59 Nederlandse tijd gebeurd.

Los van de beroepszaak, heeft de FTC een eigen onderzoek naar de overname lopen. De eerste hoorzittingen in die zaak staan gepland voor 2 augustus. In principe mag Microsoft de overname voordat die losse zaak begint al afronden. De FTC kan dan later alsnog concluderen dat de overname de concurrentie schaadt en deze verbieden. De twee partijen moeten dan gedwongen weer uit elkaar. In de praktijk laat de FTC zijn eigen zaak meestal echter vallen als het een federale rechtszaak verliest, zoals deze week is gebeurd.

De Britse toezichthouder CMA blokkeerde de overname eerder al. Nadat de Amerikaanse rechtbank dinsdag het verzoek van de FTC om de overname tijdelijk te blokkeren afwees, besloot de CMA echter om weer met Microsoft om de tafel te zitten en te onderhandelen over nieuwe maatregelen. Volgens bronnen van Bloomberg zou Microsoft overwegen om de cloudgamingrechten in het VK te verkopen aan een ander bedrijf om zo de zorgen van de CMA weg te nemen. Het onderzoek van de CMA naar de overname loopt nog tot 29 augustus, tenzij deze eerder al met Microsoft een overeenkomst kan sluiten.

Microsoft heeft officieel nog tot en met 18 juli om de deal met Activision-Blizzard te sluiten. Daarna mogen beide partijen ervoor kiezen om opnieuw te onderhandelen over de voorwaarden. Ook staat het Activision-Blizzard na 18 juli vrij om de overname in zijn geheel af te blazen. In dat laatste geval moet Microsoft 3 miljard dollar boete betalen. Beide bedrijven mogen er ook gewoon voor kiezen om deze deadline uit te stellen.

Update, zondag: In het artikel stond dat de eerste hoorzittingen in de beroepszaak gepland stonden op 2 augustus. Dat betroffen echter de hoorzittingen in een losstaande rechtszaak bij de bestuursrechter van de FTC zelf. Het artikel is hierop aangepast.