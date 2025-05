Twitter begint met delen advertentieomzet met Blue-abonnees

Twitter is begonnen met het betalen van gebruikers die veel ad impressions op de site verzorgen. Gebruikers delen screenshots waarop te zien is dat ze tienduizenden dollars van het platform uitbetaald krijgen. Musk had in februari beloofd dit systeem op te zetten.

Voordat populaire Twittergebruikers een bedrag krijgen uitbetaald, moeten ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Het gaat om de accounts met het grootste bereik op het plaform. Concreet moeten gebruikers vijf miljoen impressions hebben behaald, iedere maand, in de afgelopen drie maanden. Ook moeten ze een Twitter Blue-lidmaatschap hebben en een koppeling met een Stripe-betaalaccount. Daarop wordt het geld uitbetaald.

Tot slot gaat het alleen om de ad impressions die bij andere Twitter Blue-gebruikers gemaakt worden. Musk licht toe dat 'alleen geverifieerde gebruikers tellen, omdat anders valsspelen met bots kinderspel is'. Tegenwoordig wordt niet meer gecontroleerd of een account authentiek is alvorens een vinkje af tegeven. Wel moeten accounts nog aan een aantal andere eisen voldoen, waaronder betalen voor Twitter Blue.

Het account @krassenstein beweert 24.305 dollar gekregen te hebben van Twitter. Gebruiker @BillyM2k spreekt van 37.050 dollar. Het geld beslaat de periode vanaf de aankondiging van Musk, in februari, zegt hij. In totaal zou Twitter vijf miljoen dollar uitbetalen aan een onbekend aantal accounts.