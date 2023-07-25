Reuters: Microsoft en Meta hebben rechten op 'X', nieuwe naam Twitter

Microsoft, Meta en honderden andere bedrijven hebben rechten op het symbool X als handelsmerk, al zou het vernieuwde Twitter hierdoor niet direct in gevaar zijn. Het is daarentegen wel waarschijnlijk dat het hernoemde platform aangeklaagd gaat worden.

Twitter XEr zijn in de Verenigde Staten alleen al bijna negenhonderd partijen die rechten hebben op het symbool X, zo zegt een handelsmerkadvocaat tegenover Reuters. Microsoft heeft bijvoorbeeld sinds 2003 een handelsmerk voor een platform met informatie over het Xbox-ecosysteem. Meta heeft een specifiek x-kruisje als handelsmerk voor gebruik op zijn sociale media en software.

Volgens de bron is het zeker dat partijen het sociale medium van Elon Musk gaan aanklagen voor het gebruik van de naam X. Reuters benadrukt daarentegen dat er pas aanspraak op handelsmerkwetten gemaakt kan worden als een naam voor verwarring zou kunnen zorgen bij consumenten. De letter x is volgens de advocaat een veelgebruikt symbool en het is überhaupt lastig om een enkele letter af te schermen.

Het logo van het voormalige Twitter zou eventueel wel een punt van geschil kunnen vormen. Daarvoor moeten de betreffende logo's dus wel voor verwarring zorgen onder consumenten, bijvoorbeeld wanneer vergelijkbare logo's binnen eenzelfde sector of vergelijkbare services gebruikt worden. Vooralsnog hebben de betrokken techbedrijven niet gereageerd op de berichtgeving rondom het handelsmerk X.

Ceo Linda Yaccarino veranderde maandag officieel de naam van het socialmediaplatform Twitter naar X, waarbij ook het logo van het blauwe vogeltje ingeruild werd tegen de letter. De website X.com verwijst ondertussen al door naar het domein dat vooralsnog Twitter.com heet.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 25-07-2023 10:06
262 • submitter: marcieking

25-07-2023 • 10:06

262

Submitter: marcieking

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Reacties (262)

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happysan 25 juli 2023 10:53
Het logo is ook gewoon een standaard unicode karakter nummer 120143, dus daar kan ie ook geen beeldmerk op krijgen ofzo.

𝕏
Tuxwielder @happysan25 juli 2023 12:20
Is ook niet zo dat er al lang iets bestaat dat er erg op lijkt.
https://en.wikipedia.org/wiki/X_Window_System
nl-x @Tuxwielder25 juli 2023 13:36
Precies. En in dit voorbeeld zit er nog net wat meer origineels is. Dat de dunne streep halverwege verspringt...
Flying35 @happysan25 juli 2023 11:21
Musk zijn reactie toen die voor dit logo koos:
Going with minimalist art deco on the upper right.

Probably changes later, certainly will be refined.
Grote kans dus dat het niet bij dit standaard unicode karakter blijft.
Parrotmaster @Flying3525 juli 2023 13:06
Ik snap niet waarom ie dan niet gewoon wachtte tot ze het logo hebben.
Nu staan er een hoop artikelen en nieuwsberichten met DIT logo.

Tenzij hij verwacht dat de artikelen van "X kiest nieuw logo" genoeg verkeer veroorzaken.
Crazy Harry @Parrotmaster25 juli 2023 15:30
Nu staan er een hoop artikelen en nieuwsberichten met DIT logo.
Precies, en de volgende keer krijgt hij weer publiciteit. Mooi toch? (voor hem)
Parrotmaster @Crazy Harry25 juli 2023 18:55
Denk dat ie ondertussen wel heeft bewezen dat niet alle publiciteit goed is.
Travelan @Parrotmaster26 juli 2023 19:48
Ik denk dat Elon Musk als rijkste man op aarde wel weet hoe hij geld moet verdienen.
Parrotmaster @Travelan26 juli 2023 20:10
1. ik zei niks over geld verdienen
2. wat heeft publiciteit in deze context te maken met geld verdienen
3. zijn acties rond Twitter bewijzen dat ie dit niet weet
4. hij was van geboorte af al rijk
Travelan @Parrotmaster26 juli 2023 20:13
Nou dan snap jij toch ook wel dat dit in zijn masterplan moet passen? Iets waar jij en ik niet van kunnen begrijpen waarom, maar hij weet blijkbaar donders goed hoe hij hiermee om moet gaan. En dat dit 'slechte publiciteit' is kan iedereen, inclusief @Parrotmaster verzinnen, dus dan heeft Elon er ook echt wel een groter doel mee.
Parrotmaster @Travelan26 juli 2023 20:21
Nou dan snap jij toch ook wel dat dit in zijn masterplan moet passen?
Musk heeft geen "masterplan". Hij is zo dom als een deur.
Travelan @Parrotmaster26 juli 2023 20:22
Ik hoop dat ik dan ook ooit zo dom word als Elon Musk!
Parrotmaster @Travelan26 juli 2023 20:24
Ik niet. Heb liever een liefde en respect van de mensen om me heen.
Travelan @Parrotmaster26 juli 2023 20:36
Elon heeft enorm veel respect en liefde. Hij gaat er misschien wat anders mee om dan jij. En verder hoef ik niet per se jouw respect, net zoals Elon jouw respect niet hoeft :-)
Parrotmaster @Travelan26 juli 2023 21:17
En verder hoef ik niet per se jouw respect, net zoals Elon jouw respect niet hoeft :-)
Ik heb nooit gezegd dat ik dit wil of verwacht. Je hoeft Musk niet te verdedigen hoor.

En nee, gebaseerd op wat mensen om hem heen van hem zeggen heeft ie niet die liefde of respect. Zeker niet van zijn dochter.
Verwijderd @Travelan26 juli 2023 23:47
Kerel misschien moet je hem wat minder aflebberen. Elmo heeft helemaal geen masterplan, en met een emeraldmijntje of twee bij de geboorte kan ik ook zo door het leven zwanzen.
davidov2008 @Parrotmaster25 juli 2023 22:35
Waarschijnlijk bedenkt ie over een maandje dat t beter Y of γ kan heten, of waarom niet √ (x²) ? :+
CerandoX.nl @Flying3525 juli 2023 11:26
Klopt, hij zei ook de dag ervoor dat het een tijdelijk wip logo zou zijn.
Zezura @CerandoX.nl25 juli 2023 12:28
elk kind van 7 kan dit logo tekenen. Dit is geen work in progress, dit is gewoon op het krijtbord van de juf een X tekenen.
CerandoX.nl @Zezura25 juli 2023 12:34
Dat kun je van heel veel (sterke) logo's zeggen. Dus je maakt niet echt een punt.
Zezura @CerandoX.nl25 juli 2023 12:54
https://pasteboard.co/MiG39iLFZrnx.png

Speciaal voor jou gemaakt, vind je dan ook vast mooi. Dezelfde skillset.

(Het is niet om een punt te maken, ik wil er alleen mee zeggen dat ik het niet echt creatief vind).
Ik kan ook de letter Z pakken omdat die in mijn naam zit en daar een extra streep bijzetten.

[Reactie gewijzigd door Zezura op 24 juli 2024 18:56]

Tourmaline @Zezura25 juli 2023 16:24
Less is more tegenwoordig. ;)
litebyte
@Zezura25 juli 2023 13:07
dat ik niet
Wat jij niet creatief vindt, vinden anderen wel en vice versa. Bij logo's is het vooral belangrijk dat het direct een 'beeld' oproept gerelateerd aan een merk/product of persoon/groep/club etc.

X doet dit heel goed
aikebah @litebyte25 juli 2023 17:04
[...]
Bij logo's is het vooral belangrijk dat het direct een 'beeld' oproept gerelateerd aan een merk/product of persoon/groep/club etc.

X doet dit heel goed
X - the platform for generation cancel-culture is het eerste dat bij mij opkomt
litebyte
@aikebah25 juli 2023 17:25
We hebben er allemaal een beeld bij... Het kan tot rare combinaties leiden...."X'en met je ex..." of strakjes je videos delen via...xvideo? :)

Serieus: qua logo 'beeldmerk' is het erg sterk, een simpele X, als hij het als een breed vooral in het begin 'gratis' platform kan neerzetten en bedrijven zien er geld in om op te adverteren

[Reactie gewijzigd door litebyte op 24 juli 2024 18:56]

Zezura @litebyte25 juli 2023 13:14
We gaan het zien, tijd zal het leren.. Ik ben oprecht geïnteresseerd of dit zo zal zijn.
Aldy @Zezura25 juli 2023 14:53
Eén tip: zet er direct bij dat jij iets vindt of dat jij zo denkt, dat nuanceert vaak de reacties. :)
hiostu @Zezura25 juli 2023 13:29
Een kind van 7 kan het Microsoft logo, het Nike logo, het Apple logo, het McDonalds logo, etc tekenen. Je kunt toch niet ontkennen dat dit geen sterke logo's zijn in de markt.
_Pussycat_ @hiostu26 juli 2023 14:15
Ik kan zeer zeker ontkennen dat het geen sterke logo's zijn! Sterker nog, ik weet heel zeker dat het wel sterke logo's zijn.
hiostu @_Pussycat_26 juli 2023 15:32
Dat was inderdaad een beetje een Brabantse dubbele ontkenning :Y)
jimshatt @Zezura27 juli 2023 17:17
Ik las per ongeluk "wok in progress"... Geniale naam voor een restaurant.
Zezura @jimshatt27 juli 2023 17:41
:) Xok in progress
dwarfangel @Flying3525 juli 2023 11:24
Upper right , haha.

Zoals ik m lees, helemaal mee eens: de beste toekomst voor Twitter is een kruis in de rechter bovenhoek van je venster :+
Aldy @dwarfangel25 juli 2023 14:55
Maar dan is ie nog niet definitief verwijderd, alleen gesloten. Misschien kan Elon ook met een letter komen om het definitief te verwijderen.
veltnet @happysan25 juli 2023 11:48
Er is een verschil tussen de unicode tabel en een unicode font. Een font is een specifieke implementatie van de tabel. Op een unicode font kun je wel copyright en auteursrechten hebben, zoals dat met alle fonts mogelijk is.
Bliksem B @veltnet25 juli 2023 12:28
Er is een verschil tussen de unicode tabel en een unicode font. Een font is een specifieke implementatie van de tabel. Op een unicode font kun je wel copyright en auteursrechten hebben, zoals dat met alle fonts mogelijk is.
Maar niet de manier waarop zij de X gemaakt hebben: een dubbele schuine lijn die een enkele lijn kruist: 𝕏. Hoe ze deze voor de rest gaan vormgeven, daar kunnen ze copyright op aanvragen.

Die dubbele lijn van 𝕏, kwam me al zo bekend voor. Ik dacht eerst van Apple. Maar zo te zien gebruiken meerdere mensen dit logo. Als je hem in google stopt: 𝕏 - Google Zoeken dan geeft Google nog wel resultaten voor X i.p.v. van enkel 𝕏.
84hannes @Bliksem B25 juli 2023 13:13
Als je hem in google stopt: dan geeft Google nog wel resultaten voor X i.p.v. van enkel 𝕏.
Ik vermoed dat het homoglyphen zijn.
https://github.com/codebo...master/raw_data/chars.txt
XΧХ᙭ᚷⅩ╳ⲬⵝꓫꞳＸ𐊐𐊴𐌗𐌢𐔧𑣬𝐗𝑋𝑿𝒳𝓧𝔛𝕏𝖃𝖷𝗫𝘟𝙓𝚇𝚾𝛸𝜲𝝬𝞦
Cambionn @Bliksem B25 juli 2023 16:51
Als ik 𝕏 zie, denk ik dan weer aan een wiskundige verzameling, net zoals de N in dat lettertype (of de Z als we ook negatieven meenemen) voor natuurlijke getallen staat :> . Echter is 𝕏 geen verzameling zo ver ik weet.
jimshatt @Cambionn27 juli 2023 17:19
De verzameling van letters die mogelijk een wiskunde verzameling voorstellen :)
gooos @happysan25 juli 2023 11:14
Scherp!
nl-x @happysan25 juli 2023 13:37
Die unicode heeft een schreef. Maar goed, beeldmerk voor beiden lijken me erg lastig. Er is te veel prior art.
Armselig @happysan26 juli 2023 00:45
Doet me denken aan die aflevering van Kitchen Nightmares met Gordon Ramsay over een vrouw die een restaurant had en het woordje "hon" (lokaal woordje wat iedereen dagelijks gebruikt) probeerde te copyrighten.
MadJo80 @balletje25 juli 2023 13:00
Alphabet belden en beide bedrijven vroegen of je hun naam niet zomaar wilde noemen.
Dafader 25 juli 2023 10:11
Maar waarom? Twitter naam opzich heeft hij gewoon grof geld voor 'betaald' toch? Nu alleen maar gezeur over zich heen omdat hij sinds de paypal dagen alles al deze naam wou geven? Ijdelheid en arrogantie of geniale zet? Of daar tussenin?
sfc1971 @Dafader25 juli 2023 10:58
Dat is eigenljk de echte vraag, waar heeft hij 44b voor geleend want hij heeft het niet zelf betaald.

Je kunt een merk naam kopen, twitter naam wordt alleen niet op 44b gewardeerd maar veel lager als je het puur over de naam hebt, de merknaam waarde is deel van de waarde van een bedrijf maar niet alles. Zie hoe relatief goedkoop de Philiphs naam te gebruiken is.

Maar hij gooit nu de naam weg.

Dan is er het personeel, het is wel bekend dat bedrijven puur worden gekocht om werknemers te werven om dan aan een ander product verder te gaan werken, zie je vaak bij overnames van failliete bedrijven, het product van het overgenome bedrijf wordt stop gezet en het overgenomen personeel gaat helpen met het product van de overnemende partij.

Maar hij heeft het merendeel ontslagen.

Dan is er real estate en hardware, je kunt een kant en klare fabriek willen kopen. Zie opgekochte productie lijnen van auto's die vervolgens verscheept worden naar een anderland, veel gebeurd met de USSR en China en Zuid Amerika.

Maar twitter huurt het kantoor en de servers staan in de cloud.

Dan zijn er patenten/kennis, je kunt iets opkopen omdat je de technology nodig hebt en het zo cruciaal is dat je het liever bezit dan een licentie neemt.

Maar het is een chat app, er zijn er vele van, twitter is natuurlijk complexe software maar zelf maken had goed gekunt, zie de concurrentie die dit heeft gedaan.

Dan is er het klanten bestand, in dit geval twee groepen, adverteerders en gebruikers.

Van de eerste is de helft van weggejaagd, de andere groep probeert hij de helft weg te jagen door volgens hem van links (lees centrum/rechts bij Nederlandse standaarden naar recht (lees extreem-rechts) te gaan. En 100 euro betalen (44b gedeeld door 440 miljoen gebruikers) voor wat merendeels gratis gebruikers waren van een bedrijf dat alleen winst maakte op het moment dat het een idioot vond die 44b had lijkt me een beetje extreem.

Blijft er weinig over dan een enorme ego trip. Kon het niet hebben dat hij niet tot meme-koning werdt uitgeroepen en heeft toen maar de bal gekocht en is er mee naar huis gegaan.

Als hij er werkelijk WeChat van wil maken had hij bij Paypal moeten blijven. Met 44b kun je echt je eigen app ontwikkelen en puur je eigen naam gebruiken voor reclame.

Er is in het westen geen behoefte aan een WeChat, Meta heeft dat allang geprobeerd. Apple staat er nog het beste voor met Apple Pay voor zoiets in hun eco systeem. Microsoft wil ook dingen doen met betalingen (samenwerking met achterafbetalen in Edge) maar het komt niet echt van de grond omdat het of duurder is dan de bestaande betaal methoden of zo diep in je pricacy ingrijpt dat zelf tiktokkers er van blozen.
Snoitkever @sfc197125 juli 2023 13:41
Als hij er werkelijk WeChat van wil maken had hij bij Paypal moeten blijven.
Hij is ontslagen als CEO bij PayPal, omdat hij PayPal wou veranderen in... je raad het nooit... X
armageddon_2k1 @Snoitkever25 juli 2023 14:26
Nee hoor.
What would later become PayPal was originally established by Max Levchin, Peter Thiel, and Luke Nosek in December 1998 as Confinity,[9] a company that developed security software for hand-held devices. Having had no success with that business model, however, it switched its focus to a digital wallet.[10] The first version of the PayPal electronic payments system was launched in 1999.[11]

In March 2000, Confinity merged with x.com, an online financial services company founded in March 1999 by Elon Musk, Harris Fricker, Christopher Payne, and Ed Ho.[12] Musk was optimistic about the future success of the money transfer business Confinity was developing.[13] Musk and Bill Harris, then-president and CEO of X.com, disagreed about the potential future success of the money transfer business and Harris left the company in May 2000.[14] In October of that year, Musk decided that X.com would terminate its other internet banking operations and focus on payments.[15] That same month, Elon Musk was replaced by Peter Thiel as CEO of X.com,[16] which was renamed PayPal in June 2001 and went public in 2002
Snoitkever @armageddon_2k125 juli 2023 19:52
Ja hoor.
https://www.snopes.com/fa...n-musk-fired-from-paypal/
In 2000 Elon Musk was fired as CEO of X.com after it merged with software company Confinity, which featured PayPal as a service. In 2001, the company was rebranded to PayPal.
Zijn eigen personeel dacht dat hij het bedrijf aan het mismanagen was
"Musk kept championing X.com, while most everyone else favored PayPal," Vance wrote.
...
What followed was one of the nastiest coups in Silicon Valley's long, illustrious history of nasty coups. A small group of X.com employees gathered one night at Fanny & Alexander, a now defunct bar in Palo Alto, and brainstormed about how to push out Musk. They decided to sell the board on the idea of Thiel returning as CEO. Instead of confronting Musk directly with this plan, the conspirators decided to take action behind Musk's back.
Natuurlijk was de X vs PayPal discussie niet het enige probleem, maar als je je wat meer inleest in Musk's tijd als CEO bij X.com/PayPal zie je meteen dat de man altijd al zo'n matige leider is geweest.

https://www.inc.com/magaz...f-the-year-elon-musk.html
He and Confinity's other co-founder, Peter Thiel, became increasingly frustrated with Musk's penchant for micromanaging, as disagreements over technology and branding festered. In the fall of 2000, Musk went on a two-week trip to meet prospective investors. When he returned, he learned that Levchin and Thiel had orchestrated a coup. The board fired Musk, replaced him with Thiel, and renamed the company PayPal.

[Reactie gewijzigd door Snoitkever op 24 juli 2024 18:56]

ph4ge @sfc197125 juli 2023 12:59
Musk kocht aandacht, en door als zn gekloot krijgt hij precies wat hij wil.
Predatherion @sfc197125 juli 2023 15:42
Een mooie analyse met bijzonder weinig substantie. Wat Musk heeft gekocht is het gebruikersbestand, dat is de enige reden om niet vanaf nul te beginnen. De rest van de aspecten die je noemt zijn hier inderdaad relatief irrelevant. Het idee dat Musk puur op zijn eigen bekendheid een soortgelijk platform zou kunnen bouwen is bijzonder naïef en getuigt van een zeer beperkt begrip van hoe social media adoption werkt. Voor het bewijs hoeft men alleen maar te kijken naar het succes (niet dus) van TruthSocial na bijna een jaar. Het idee dat de helft van de gebruikers is weggejaagd is natuurlijk al helemaal een idiote aanname, een 'woke' mediafabeltje zonder enig bewijs dat mensen maar al te graag herhalen, ondanks dat het platform in werkelijkheid actiever is en meer in de aandacht staat dan ooit.

Was het 44 miljard waard? Daar valt over te twisten, waarde wordt al gauw subjectief als er niet echt alternatieven zijn. Gaat het hem lukken dit (juridisch) van de grond te krijgen in het Westen? Op zijn zachtst gezegd twijfelachtig. Maar één ding weten we wel zeker (tenzij je zoals velen aan Musk Derangement Syndrome lijdt): het was geen ego trip omdat hij niet tot meme-koning werd uitgeroepen (wat??).
Sebast1aan @Predatherion25 juli 2023 23:03
een 'woke' mediafabeltje zonder enig bewijs
ah je bent er zo één...
Vexxon @Predatherion26 juli 2023 16:08
Wil het je wel uitleggen, waarom moet je er weer een 'woke' fabeltje van maken?
Wat voegt dat precies toe?
Verwijderd @Predatherion27 juli 2023 00:01
Populisme is een inherent rechtse actie, dus daar ga je al stevig de mist in.

En ja, wanneer je met "woke" komt aandraven wordt je al snel in het wappiehoekje gezet, en terecht. Niets mis met woke, dat betekent simpelweg je manieren houden.
Predatherion @Verwijderd27 juli 2023 18:47
Zowel je stelling over populisme als je definitie van woke zijn incorrect. Try again!
Verwijderd @Predatherion27 juli 2023 22:45
Nou, zolang jij niets weerlegt is er niets incorrect.
jip_86 @Dafader25 juli 2023 10:24
Omdat hij er een app a la WeChat van wil maken. En bij een nieuwe koers is een nieuwe naam niet heel gek.
Rinzwind @jip_8625 juli 2023 10:28
Ja en? Twitter is al vogelpraat en dus een goede naam voor een allesomvattende chatapp. X is nietszeggends. Volgende nieuws zet ie er nog twee x'en achter om nieuw publiek te trekken.
Verwijderd @Rinzwind25 juli 2023 10:48
X zou meer moeten worden dan alleen een chat-app dus kan prima.
geert1 @Verwijderd25 juli 2023 11:16
Zodra een enkele app heel groot wordt in vele dingen tegelijk, dan levert dat juridische problemen op in de westerse wereld. Dit kan in de EU en de VS lang zo ver niet gaan als WeChat in China, vanwege wetgeving rond mededinging en marktmacht. Zo zien we dat de app-stores van Apple en Android al best wat rechtszaken te verduren hebben gehad, vanwege de wel heel grote invloed die ze hebben. Dat zit juridisch op het randje en het zou kunnen dat die meer opengesteld moeten gaan worden (andere betalingsproviders toestaan e.d.).

Als Musk toch een zo groot mogelijke app wil maken, die nog net zou mogen in de VS/EU, dan is het beginnen vanuit Twitter een gekke keuze. Bijna niks van Twitter's bestaande kracht en waarde wordt nu doorgezet en gebruikt. Het advertentiegerichte verdienmodel is nu op z'n retour in het voordeel van betalen voor vinkjes en API, het logo en de naam worden veranderd en vele medewerkers van Twitter zijn verdwenen. Twitter's huidige publiek komt voor Twitter specifiek, dus het is de vraag of die meegaan naar een app die steeds meer verschillende dingen doet. Dus de overname heeft niet veel opgeleverd in de richting van zo'n grote nieuwe app / platform. Met alle veranderingen die Musk doorvoert lijkt het erop dat de baby wordt weggespoeld met het badwater.

Elon had tientallen miljarden kunnen besparen door dit platform vanaf de grond te laten bouwen, zonder overname. Daar heb je veel minder miljarden aan startkapitaal voor nodig, plus een manier om de eerste grote namen op je platform te krijgen. Elon's eigen bekendheid en aantrekkingskracht als ultra-rijke zou daar al genoeg voor kunnen zijn, en anders betaal je contentmakers om over te stappen.

Dan nog specifiek de keuze voor de naam X en de stijl: er wordt alom de draak mee gestoken. Letterlijk alleen de letter X is heel generiek, er is de associatie met porno, en met typische tienerzaken zoals Axe deo en Xbox. Dan de donkere achtergrond met statige witte letter X; dat associeert met exclusiviteit, hoge prijs, gentlemen's clubs, nachtclubs, gaming, en vele andere sentimenten die niks te maken hebben met een online platform voor de massa. Voor een heel breed gedragen app is het een bijzonder vreemde beslissing.

Al met al is het logischer dat Musk nooit Twitter had willen kopen, maar zich erin vast heeft geluld. En zijn gevoel voor merk en stijl is blijven hangen op die van een 14-jarig jongetje. Nu probeert hij van de nood een deugd te maken, op een bizarre manier. We gaan zien hoe het eindigt.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 24 juli 2024 18:56]

Verwijderd @geert125 juli 2023 12:14
je opmerking over 'of mensen meegaan naar een app' combineer ik met andere opmerkingen hier en in andere nieuwsberichten: 'waarom koopt Musk Twitter en bouwt ie niet iets nieuws?'

Omdat mensen minder snel meegaan.
Daarom neemt ie het al bestaande Twitter als uitgangspunt, want daar zitten de mensen al.
Net zoals met Whatsapp: bouw je een compleet nieuwe app of koop je Whatsapp gewoon? Daar zitten de mensen al, en veel zullen er blijven zitten in plaats van permanent overstappen op iets nieuws.
Zezura @Verwijderd25 juli 2023 13:13
Mensen lopen dus ook makkelijk weg, zeker als je hun vertrouwde omgeving/uiterlijk ingrijpend veranderd.
Dunky555 @Verwijderd25 juli 2023 16:37
Hij geeft ook redenen waarom het juist Musk wel zou moeten lukken. Een één of ander onbekend iemand of startup zou dat niet lukken inderdaad.

Voor 40 miljard (and counting) kun je een heel leger developers laten ontwikkelen aan een nieuw platform en in relatief korte tijd uit kunnen brengen. Mits je aan (goede) developers kan komen. Ik denk ook dat hij zich juridisch vast heeft geluld, hij is immers niet de meest tactvolle met tweeten, en heeft ook van de koop af willen zien maar kwam er dus niet mee weg.
sfc1971 @Verwijderd25 juli 2023 17:20
En wat is er dan succesvol aan Whatsapp toegevoegd?
Verwijderd @sfc197125 juli 2023 23:13
niet, maar misschien gebeurt dat wel met Twitter/X-app?
Dafader @jip_8625 juli 2023 10:34
Dat is, zoals hij zelf al eerder gezegd heeft, niet wettelijk haalbaar. Niet in de VS en niet in de EU. WeChat werkt alleen in China vanwege de inmenging van diens overheid. Dat stukje controle gaat hij zelf ook niet op willen geven denk ik.
gooos @jip_8625 juli 2023 11:21
Kan hij mijn inziens beter een app X maken en Twitter daarin schuiven als (vooral eenrichtings)communicatie deel.

Nu worden alle Twitter gebruikers dus sowieso X gebruikers terwijl ze wellicht helemaal niet op de andere functies zitten te wachten.
machiel @Dafader25 juli 2023 10:50
Twitter als naam voor een platform waarmee je alles kan lijkt mij niet logisch.
Dafader @machiel25 juli 2023 10:54
Een platform waar je alles mee kan is niet haalbaar bij de wet in het westen. Dus een naamswijziging met dat als doel doorvoeren is opzich al onlogisch.
Snoitkever @machiel25 juli 2023 14:02
WeChat and Weixin (Chinese: 微信; pinyin: Wēixìn (listen); lit. 'micro-message')[a] are a Chinese instant messaging, social media, and mobile payment app developed by Tencent. First released in 2011, it became the world's largest standalone mobile app in 2018[2][3] with over 1 billion monthly active users.[4][5][6] WeChat has been described as China's "app for everything" and a super-app because of its wide range of functions
"Micro-message" is toch ook geen logische naam voor een everything-app?
_Pussycat_ @machiel26 juli 2023 14:22
WeChat klinkt ook naar Chatten, maar kan alles. Stoort niemand.
MrMonkE @Dafader25 juli 2023 11:00
Hij kocht het om uit te bouwen tot (iirc) X-app. Heeft hij in verleden al over gehad. De enorme user base van twitter heeft enorme potentie. Hij wil in principe een one-stop-shop worden voor payment, content met subscriptions en donateurs, reclame inkomsten enz. Ik snap hem wel, ik verbaasde me al jaren over het gebrek diversificatie bij o.a. twitter. Alsof er een heren-akkoord lag tussen sommige grote partijen.

Tevens gratis publiciteit voor zijn X-App want als iemand een rechtszaak start zal dat breed worden uitgemeten in de media.
Dafader @MrMonkE25 juli 2023 11:17
Hij kocht het om uit te bouwen tot (iirc) X-app.
Niet correct. Hij kocht Twitter omdat hij de vrijheid van meningsuiting daar terug wou brengen. Zijn eigen woorden. Daarnaast is een one-in-all app wettelijk niet haalbaar in het westen. Niet in de VS en niet in de EU. Twitter als uitgangsbasis daarvoor is overigens zwak. Hij heeft nooit genoeg om er nog een nieuw betaalplatform etc. aan toe te ontwikkelen en dan zit de wet ook in de weg. Die Wechat etc. apps uit China werken alleen omdat de overheid er mee gemoeid is. Dat gaat hier simpelweg niet werken en ik weet 100% zeker dat Elon dat ook niet wil.
FranzFerdiNaN @Dafader25 juli 2023 14:36
> Hij kocht Twitter omdat hij de vrijheid van meningsuiting daar terug wou brengen. Zijn eigen woorden.

Laten we nou niet pretenderen dat Musk betrouwbaar is. Hij wilde Twitter ook helemaal niet kopen, veel aannemelijker is dat hij de aandelenprijs probeerde te manipuleren, daar heeft hij wel een handje van. Alleen pakte dat nu fout uit.
Dafader @FranzFerdiNaN25 juli 2023 14:45
Ik pretendeer niks. Ik citeer zn eigen woorden in een TED talk van vóór de overname. Hij doet dat pretenderen dus zelf.
Predatherion @Dafader25 juli 2023 15:55
X was altijd al het plan - als je anders beweert heb je gewoon niet goed opgelet. Dat doet echter niets af aan de motivatie rondom vrijheid van meningsuiting. Beide zijn waar.
_Pussycat_ @Predatherion26 juli 2023 14:24
Nouja, die vrijheid van meningsuiting is niet zo groot als het hem stoort. Positie van zijn vliegtuig doorgeven mag al niet.

Als het om meningsuiting ging, dan eerder daarom dat Musk zijn meningen meer horen wilde. En zijn eigen tweets op de voorpagina wil hebben.
Verwijderd @Predatherion27 juli 2023 00:12
Musk is helemaal niet voor de vrijheid van meningsuiting, hij wil gewoon rechtse nonsens spuwen.
iew @Dafader25 juli 2023 13:20
Ik denk dat hij het heeft betaald voor de userbase en infra.
Predatherion @iew25 juli 2023 15:43
Bingo
_Joe_ @iew25 juli 2023 18:33
Dat dus, maar zeker ook hoeveelheid web front-end / back-end programmeurs, devops’ers en infra specialisten.

Hoewel Tesla en SpaceX zeker goede programmeurs hebben, hadden ze bij lange na niet de kennis of specifieke mensen om zo’n platform te runnen.

Men onderschat hoe ontiegelijk complex deze grotere social media web applicaties zijn en hoeveel custom software er wellicht geschreven is ( koppelingen/api’s ), opensource tools gebruikt zijn, enzovoort en wellicht veel al zonder vendor support. Een paar duizend man die code pushed, test etc. Alleen al die gitflow stroomlijnen om 1 platform draaiende te houden moet al een nachtmerrie zijn.

Ik persoonlijk vond dat ie helemaal gestoord was om hier überhaupt aan te beginnen zonder de up to date ervaring, maar goed.
Mushroomician @Dafader25 juli 2023 17:32
Waarom? Elon kenende, gratis reclame. Een week ofzo geleden publiceerde Twitter nog dat de inkomsten daalden, de cashflow kromp, en dat het aantal gebruiker-seconden daalt. Nu is er gratis reclame. Straks de naamswijziging ongedaan maken en zichzelf in de spiegel genius noemen met grafieken die omhoog gaan. Dat is Elon. En iedereen trapt erin.

[Reactie gewijzigd door Mushroomician op 24 juli 2024 18:56]

Verwijderd 25 juli 2023 10:19
De beste man zit vol met slechte ideeën en het is duidelijk dat hij niemand om zich heen heeft die hem bijstuurt.

We zitten allemaal vol slechte ideeën, dat is op zich het probleem niet. Maar als multi-miljardair hebben je slechte ideeën al snel echt grote invloed op de echte wereld en dat is stervenslink.

Je zou het bijna verplicht stellen dat dit soort mensen een staf hebben die de domste ideeën toetsen.
Maurits van Baerle
@Verwijderd25 juli 2023 10:32
Het is een bekend probleem, je hoeft er niet eens miljonair voor te zijn. Het komt zelfs met doorsnee CEO's al voor dat het heel lastig is om een cultuur om je heen te creëren waar mensen kritiek op jouw ideeen durven te hebben.

Ik heb het zelf wel eens gehad dat ik een 'jonge hond' aan had genomen, zo uit de universiteit, die alles wat ik zei geweldig vond. Ik vond het dodelijk vermoeiend en begon daardoor eigenlijk minder waarde te hechten aan zijn mening maar het is hier in de Engelse cultuur vrij ongebruikelijk dat juniors een gewaardeerde mening hebben, of überhaupt kritiek. Dat is ook menselijk (en aan het begin van je carrière als je nog weinig ervaring hebt is een grote bek niet erg handig), maar het is lastig om een cultuur te bouwen waar mensen dat durven. In het geval van Musk, een vrij impulsief type die gelooft dat je een probleem oplost door iemand te ontslaan, bereik je een beetje het tegenovergestelde.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 24 juli 2024 18:56]

Dunky555 @Maurits van Baerle25 juli 2023 17:11
Ben het met je eens, maar wat betreft de ontslagen zeiden vele destijds dat Twitter zou sterven met al die ontslagen. Hebben we daar al, buiten de norm wat betreft downtime/drukte, iets van gemerkt? Ik niet en ik heb er ook niet veel (niets?) over gelezen meen ik.
Dus waarschijnlijk heeft hij wel een punt dat er gewoon veel te veel mensen werkte en ontslagen wel terecht zouden zijn.
Dat hij er dan vervolgens met 2 gestrekte benen in komt, en dat er misschien meer ontslagen uit voortvloeien dan gedacht, is een ander verhaal. Dat was gewoon niet normaal lomp als ik de verhalen van sommige werknemers mag geloven, ook voor Amerikaanse begrippen.
sfc1971 @Dunky55525 juli 2023 17:51
Behalve dan dat hij de ontslag vergoedingen nog niet heeft betaald en er een hele sloot aan rechtszaken aankomt wat het financiele resultaat nogal kan gaan beinvloeden.
Dunky555 @sfc197125 juli 2023 18:06
Dat is dus een gevolg van die gestrekte benen, niet dat hij niet een reden had voor de ontslagen.
HollowGamer @Verwijderd25 juli 2023 11:09
Ben ik de enige die het wel een goed idee vind, maar niet Twitter hiervoor zou (mis)gebruiken?

In China schijnt WeChat een dusdanig groot bereik te hebben, dat je er vrijwel alles mee kunt. Zo kun je eten bestellen, Taxi bellen, shoppen, chatten, etc. allemaal vanuit één app. De letter X is dan nog niet eens zo slecht gekozen, namelijk voor 'Wil je X doen vandaag?' Of 'Wil je X bereiken'?.

Het erge is alleen is dat het (wederom) niet zijn idee is. Verder zal hij op dit (social) network, ook zelf weer bovenaan willen staan, zijn producten willen laten tonen of aandelen laten stijgen/dalen in zijn voordeel.

Nee, ik vind het een naar en enge persoon, de mensen die hem zien als de Messias nog erger, maar hoe hij nu al wordt afgeschoten gaat wat ver. Hij heeft het geld, en hij zal vast (weer) mensen vinden, die voor hem willen werken (helaas). Voor veel zijn meerdere apps nogal irritant, en de jeugd zit nu al vastgeklemd aan één of twee apps (TikTok en Instagram bijvoorbeeld).

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 24 juli 2024 18:56]

Benjamin- @HollowGamer27 juli 2023 01:39
Het klinkt misschien als een grapje, maar het is serieus. Maar in jou voorbeelden lijkt het te klinken of je contact wilt hebben met je ex. En dat is niet beperkt tot de Nederlands taal.

Het is een 'naam' die veel verwarring gaat veroorzaken. Daarnaast is het gewoon ontiegelijk dom. Je bedrijf heeft al wat, een jaar slechte publiciteit door de gestoorde dingen die hij doet, gaat steeds slechter en slechter, en dan ga je dit nog even doen.

Hoop dat ze hem stevig aanpakken, moet eens klaar zijn met dit gestoorde gedrag van dit mannetje.
_Joe_ @Verwijderd25 juli 2023 18:42
Haha opzich was het brede idee niet slecht, de timing en executie ervan.. tja das echt rampzalig in dit geval.

Social media heeft gewoon geen ruimte meer om breed te experimenteren voornamelijk vanwege de competitie.

You snooze, you’ll lose.. zie Threads, BlueSky, Mastodon etc etc.
HollowGamer 25 juli 2023 10:27
Even buiten de discussie of Twitter hiermee in de problemen kan komen, maar waarom kan je een handelsmerk aanvragen op 'X'? Kan je ook dat aanvragen voor 'A', 'B' of 'C'?

Ik snap de volgende combinaties wel:
- 'Xbox Series X'
- 'XBX X'
- ..

OnePlus kan toch ook niet een handelsmerk aanvragen voor 'One' en 'Plus'?

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 24 juli 2024 18:56]

Keypunchie
@HollowGamer25 juli 2023 10:48
Je vraagt het aan in de context. In deze als specifieke merknaam.

Zonder bijzonder ingevoerd te zijn, maar wat ik heb begrepen:

Als andere fabrikanten nu telefoons maken die ze de "1+ Phone" noemen dan kan OnePlus ze wel degelijk het leven lastig gaan maken. Dat kan verwarrend zijn.

Als Samsung een "Samsung One" of een "Samsung Plus" maakt, is de kans al een een stuk kleiner, want Samsung is een eigen merknaam. Als Samsung een "Samsung One +" maakt (een grotere versie van de fictieve Samsung One), dan heeft OnePlus waarschijnlijk wel een zaak.

Zoals ik het begrepen heb is de vraag voor de rechter of er voldoende "verwarring voor consumenten" mogelijk is. Dat is enigzins subjectief, maar wel waarop de rechter toetst.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 24 juli 2024 18:56]

HollowGamer @Keypunchie25 juli 2023 11:00
Duidelijk, thanks. :)

Maar ik vind X wel erg generiek. Prototypes kun je ook X noemen, mag dat dan ook niet? Wat van de p0rn sites die allemaal beginnen met een X? Wat ik heb begrepen wilt Musk in feite overal in X voorzetten (xvideos en xmusic bijvoorbeeld), mag je dan niet meer een eigen site/domein gebruiken die start met X? Dit aangezien dus Musk wilt dat het een app voor alles wordt.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 24 juli 2024 18:56]

RAMillu @HollowGamer25 juli 2023 11:35
Lol benieuwd hoeveel de huidige eigenaar van xvideo.com voor het domein wilt. :D O-) ?
HollowGamer @RAMillu25 juli 2023 16:37
Ik denk niet dat deze partij dat wil verkopen, aangezien het een van de populairste websites is. Volgens deze website staat het net niet in de top 10: https://www.similarweb.com/top-websites/
Guus... @HollowGamer25 juli 2023 11:31
Je mag prototypes X blijven noemen aangenomen dat het een prototype is en er niet geprobeerd wordt om dit te verkopen of voor marketing wordt gebruikt. Hoewel dat in veel gevallen ook nog zal mogen.

xvideos bestaat dus al (nsfw). Dus als Musk wil uitbreiden naar een videoplatform wat het mogelijk al zo gezien kan worden komt hij in het vaarwater van een ander handelsmerk.

Als hij een algemene marktplaats/handelsplatform opstart kan ik me voorstellen dat er binnen de kortste keren overal conflicten zijn met de X. Gewoon een beetje googelen naar een X en een type product geeft vaak al een hit.
Swindowmasher 25 juli 2023 10:09
Ik ben echt benieuwd waar dit heen zal gaan. Vind het wel entertainend om te zien hoeveel geld de koop van Twitter Musk al heeft gekost.

Intussen zelf verdwenen vanop Twitter. Genoeg alternatieven om leuke content op te halen.
rob12424 @Swindowmasher25 juli 2023 10:18
Ik ook hoe houd dit stand? Want bijvoorbeeld x org en X server en de x laag op Unix, Linux is toch ook X.Hoe verhoudt dat in deze? Is er dan ook sprake van prior art of hoe zit dat?
Kjoe_Ljan @rob1242425 juli 2023 10:30
Ik ben ook benieuwd hoe we bepaalde mensen en berichten/topics kunnen vinden op X. Googlen op (bijvoorbeeld) "Rabobank Twitter" geeft netjes het Twitter-account van de Rabobank als eerste hit.
Ik betwijfel dat dit het geval gaat zijn als we googlen op "Rabobank X".

Maar goed, Musk zal wel weten wat-ie doet, toch? :+

[Reactie gewijzigd door Kjoe_Ljan op 24 juli 2024 18:56]

xoniq @Kjoe_Ljan25 juli 2023 10:34
Vind dat een best goed argument. Hoe ga je straks iets specifiek zoeken op "X" via zoekmachines. Die hebben al moeite om een bepaalde zoekopdracht te matchen door de hoeveelheid sponsored content. Straks zoek je "Tweakers X" dan krijg je andere meuk.
Cyberpuppy @xoniq25 juli 2023 11:01
Dat is wel op te lossen door tweakers.xxx te registreren denk ik 8-)
ErikT738 @xoniq25 juli 2023 12:11
Vermoedelijk wil Musk dat je eerst naar X gaat en daar zoekt.
xoniq @ErikT73825 juli 2023 14:15
Lijkt me dat hij wil dat x.com je startpagina wordt, en dat ie daar een zoekmachine neerzet zoals SearX (hah, nog een X), een zoekmachine die Open source is. En dan PayPal integreren, creditcard aanvragen via X, meer Social media, alles op 1 bult. X.
Verwijderd @xoniq27 juli 2023 00:17
Paypal zal eens goed lachen. Daar mag hij niet meer binnen.
xoniq @Verwijderd27 juli 2023 08:47
Oh wist ik niet, dacht dat ie daar goed mee was, als oprichter enz.
Verwijderd @xoniq27 juli 2023 22:44
Ze hebben hem indertijd buitengezwierd toen hij met het X idee afkwam..
kroeske @xoniq25 juli 2023 10:45
site:x.com Tweakers zal best gaan werken denk ik? (lijkt nu nog niet indexed te zijn)
Kjoe_Ljan @kroeske25 juli 2023 10:55
Dat weten jij en ik, maar het gros van de mensen kent de zoekmachine syntax niet.
Marve79 @kroeske25 juli 2023 10:56
site:x.com idd maar welke doorsnee consument kent die truuk?
laptopleon @Kjoe_Ljan25 juli 2023 11:11
Je onderschat Google als je denkt dat die dat niet op korte termijn alsnog gaat begrijpen.
Keypunchie
@Kjoe_Ljan25 juli 2023 11:27
De meerwaarde is al minder geworden, want ik deed dat wel eens bij een bankstoring ofzo.

Alleen nu heb ik een ingelogd account nodig en dat is weer te veel moeite.

Dus veel plezier met zijn ‘alles’ app, als de mensen niet kunnen zien wat het nut is:..


(wat ik dan ook weer niet snap, als dat zo’n geweldig idee is, waarom heeft hij er dan mee gewacht tot de overname Twitter? Puur vanwege het klantenbestand? Eerlijk gezegd komt het op me over als net zoiets als de Hyperloop: op papier een mooi idee, in de praktijk nogal wat haken/ogen: wie zit er te wachten op al die diensten. Doet me ook denken aan de internet-providers anno 2000, die wilden vooral geen ‘domme pijp’ zijn, met hun portals, look where they are now. Om het maar niet te hebben over dat als het tegen alle uitdagingen in een groots succes is, je met de ACM en equivalenten te maken krijgt)

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 24 juli 2024 18:56]

thefal @Kjoe_Ljan25 juli 2023 16:05
Vanaf nu moet je gewoon zoeken op Rabobank xeets (de nieuwe naam voor tweets).
Wat overigens een van de stomste namen is die ik hoor heb gehoord. Xeets. Dat komt er bij mij echt niet in.
Zal wel weer een "lol epic meme" zijn maar zelfs dan nog
https://piunikaweb.com/wp...2023/07/Screenshot_35.png
Wim Cossement @thefal25 juli 2023 21:38
Inderdaad, het is gedaan met twitteren. Wat nu? Xarten zoals in sharten? Xitteren zoals shitteren? :P
Sayko @Kjoe_Ljan26 juli 2023 22:18
In mijn boek krijg je dan een Random rabobank site: lol
jip_86 @rob1242425 juli 2023 10:26
Zo lang er geen verwarring optreed bij consumenten houd dit stand. Alleen al dat er 900 al registraties zijn geeft aan dat er best veel ruimte is.
lenwar
@rob1242425 juli 2023 11:03
Prior art heeft te maken met copyright. Dit gaat meer richting merkrecht.
In Nederland kennen we (dacht ik) geen trademarks als zodanig.

Het gaat niet zo zeer om de letter X, maar de uiting ervan.
Iedere fastfoodketen mag een M in hun logo hebben, maar hij mag niet (enigszins) op die van het Schotse Specialiteitenrestaurant kijken.
torretje2012 @rob1242425 juli 2023 10:27
Zit in een andere branche, dus dat is toegestaan. Wettelijk mag jij je supermarkt prima MicroSoft noemen, niemand die je serieus zal nemen maar wettelijk mag het.
Cyberpuppy @torretje201225 juli 2023 11:00
Maar MikeRoweSoft mag dan weer niet. https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_v._MikeRoweSoft
WhatsappHack
@torretje201225 juli 2023 12:03
Ligt er een beetje aan wat je onder branche bestaat. Voor trademarks vallen beiden volgens mij wel onder klasse IC009. Het leipe is alleen dat enkel als er echt grondig verwarring kan ontstaan er echt een zaak gevoerd lijkt te kunnen worden. Als jij een RTU de naam "X" geeft bijvoorbeeld, dan kan een fabrikant van een Gaming PC die de merknaam "X" meekrijgt (met trademark) best bezwaar indienen voor het vastleggen van de trademark "X" voor de RTU óf het gebruik van die naam (zonder trademark vast te leggen): maar de kans van slagen, ondanks dezelfde trademark klasse, is eigenlijk nihil.
nandervv @rob1242425 juli 2023 11:28
Dan stap je toch over op https://wayland.social
?
trezzy @Swindowmasher25 juli 2023 10:17
Denk dat hij beter Twitter X, Space X, Hyperloop X, Tesla X had kunnen doen.
xoniq @trezzy25 juli 2023 10:35
Gemiste kans:

X-Link of Linx i.p.v. Starlink.

SpaceX is natuurlijk al een ding, en Tesla heeft al de Model X.

[Reactie gewijzigd door xoniq op 24 juli 2024 18:56]

Ford Prefect @xoniq25 juli 2023 11:13
De 'officiële' naam van SpaceX is eigenlijk Space Exploration Technologies Corporation maar naar buiten noemen ze zich SpaceX. Twitter zal dan vast wel hetzelfde doen, officieel de naam Twitter nog ergens houden maar voor de buitenwereld heten ze X.
Nostalgmus @trezzy25 juli 2023 10:36
Twix klinkt ook wel lekker...
Bergdwerg @Nostalgmus25 juli 2023 10:45
Doen we meteen een linker twix en rechter twix, kan iedereen lekker in zijn bubbel blijven zonder dat ze last van elkaar hebben.
EwieM @Bergdwerg25 juli 2023 11:12
okee, ik ben echt genant hard aan het lachen geslagen door deze comment :D dankjewel
gooos @EwieM25 juli 2023 11:15
Je bent niet de enige hoor. Het is inderdaad een enorm leuke woordspeling.
Cergorach @Bergdwerg25 juli 2023 11:22
Maar ik heb niet genoeg aan 1 Twix! Ze zitten niet voor niets verpakt per twee... ;)
Zezura @Bergdwerg25 juli 2023 12:41
geniaal
woekele @Nostalgmus25 juli 2023 10:47
Dan liever Raider!
Aeternum @woekele25 juli 2023 10:51
Smaakt dubbel lang lekker krokant.
divvid @woekele25 juli 2023 11:23
Raiders of the lost X
gimbal @woekele25 juli 2023 11:49
Voor wat jongere mensen onder ons - Twix heette vroegah Raider :) Maar we noemde het "Raiders", want ja je kreeg er toen ook al twee.
Halfscherp @trezzy25 juli 2023 10:29
Daar zou Apple razendsnel een stokje voor steken
Janusch @Halfscherp25 juli 2023 10:32
Waarom? Oprecht benieuwd
Halfscherp @Janusch25 juli 2023 10:33
Mac OS X, iPhone X
Lagonas @Halfscherp25 juli 2023 11:58
https://www.apple.com/leg...rademark/appletmlist.html

Ze hebben geen trademark op die namen. enkel op iPhone and MacOS. Ze zullen dus geen claim kunnen leggen op de X.
Verwijderd @Halfscherp25 juli 2023 10:37
Maar dat is een aanduiding van het versienummer, niet het merk zelf. Anders kan je ook wel stellen 'Windows 11' mag niet want je hebt 'Android 11'..
Halfscherp @Verwijderd25 juli 2023 10:44
Apple is er om berucht dat ze extreem fel hun merknamen te verdedigen.

En in de volksmond heb ik nog nooit iemand het Mac OS 10 of de iPhone 10 horen noemen. Zelfs Jobs noemde het vaak Mac OS X.
tlammens @Halfscherp25 juli 2023 10:48
We zitten al eventjes aan 13 hoor, macOS is tegenwoordig de gebruikelijke naam.
Halfscherp @tlammens25 juli 2023 10:50
Klopt, maar zo werkt Apple niet. Ze zijn ondertussen ook heel heel langzaam bezig met “iDevice” door “Apple Device” te vervangen, maar je bent knettergek als je denkt dat ze dan iedereen “iDevice” gaan laten gebruiken..
oef! @Halfscherp25 juli 2023 11:12
Apple gebruikt de X als 10, ze gaan echt niemand aanklagen vanwege het gebruik van romeinse cijfers. Het concept iDevice staat hier helemaal los van.
Lagonas @Halfscherp25 juli 2023 11:26
Iedereen die ik ken noemde het iPhone 10, en niet iPhone x. Dit model is ook al een tijd end of life. Ik geef het een hele lage kans dat Apple hier ook maar enige aandacht aan zal besteden.
Navi @Halfscherp25 juli 2023 14:45
Hoor toch regelmatig "Mac OS Ten" hoor
stftweaker @Halfscherp25 juli 2023 10:35
Andere niche. En dat zijn product namen geen bedrijfsnamen.
Halfscherp @stftweaker25 juli 2023 10:42
Apple is er om berucht dat ze extreem fel hun merknamen te verdedigen
stftweaker @Halfscherp25 juli 2023 13:33
Ja uiteraard. Maar dit is een partij met ook diepe zakken.
Marve79 @Halfscherp25 juli 2023 10:54
X is in dit geval gewoon het Romeinse cijfer voor 10, geen trademark.
Terr-E @Halfscherp25 juli 2023 11:29
Volgens Apple's eigen marketing is hun X het Romeinse cijfer '10', niet de 24e letter van ons Latijns / Romeins alfabet.
Ik kan me geen "X" herinneren in Apple's productlijn die hiervan afwijkt.
HooksForFeet @trezzy25 juli 2023 11:49
Vergeet xvideos niet.
mathelicious @Swindowmasher25 juli 2023 10:10
Het begint een hoog Hart van Nederland Drama gevoel te krijgen. Wat mij betreft komt er op tweakers wat minder nieuws over twitter, maar het is wel een dramatische zaak 8)7
Voutloos @mathelicious25 juli 2023 10:43
> Wat mij betreft komt er op tweakers wat minder nieuws over twitter

Geldt voor alle nieuws outlets: Dit soort items wordt altijd goed bekeken en genereert veel responses.
Eenvoudig betreft redactionele input, hoge scores qua engagement == deze artikelen zijn een blijvertje.
laptopleon @Voutloos25 juli 2023 11:20
In hoeverre de redactie het meeweegt is niet te zeggen, maar kort na de overname was er meerdere keren per week wel weer een schreeuw om aandacht van Musk. Je zag toen dat steeds meer mensen het zat werden dat elk des Musks brainfarts als relevant nieuws werd gebracht. Men klaagde dat hem te vaak hier een podium werd gegeven. Inderdaad zakte het aantal items over twitter/musk daarna.
CopyCatz @mathelicious25 juli 2023 10:17
Narcisten die hun zin willen hebben en daardoor een bedrijf/land de grond in boren, je kunt er bijna een thema rubriek van maken onderhand..
marhalm @mathelicious25 juli 2023 15:03
En als we toch bezig zijn: ook wat minder nieuws over alle mogelijke scheten in AI-land :)
Armselig @mathelicious26 juli 2023 00:57
In Hart van Nederland zal je dit niet zien, die doen zoals de naam al zegt alleen binnenlands nieuws. Ook niet bij Shownieuws die vaak dan wel internationale onderwerpen hebben maar geen tech nieuws behandelen.

Ik denk dat je RTL Boulevard bedoelt.
WillySis @Swindowmasher25 juli 2023 10:25
De alternatieven zijn leuk, maar de hoeveelheid zorgt voor een flinke versnippering. Eigenlijk moet je inmiddels op meerdere alternatieven tegelijk actief zijn om hetzelfde te bereiken als op Twitter/X.

Veel mensen en bedrijven actief blijven (ook) op Twitter/X actief omdat ze geen publiek willen missen.

Wie nu een gat in de markt zoekt kan zich bezig gaan houden met een app waarin je meerdere Twitter-achtige diensten kan samenvoegen en in een keer een post naar alle accounts stuurt.
TheDutchChief @WillySis25 juli 2023 10:34
Dan nog bereik je op Mastodon bijv. vrijwel niemand. Vind het juist wel fijn daar, je hebt contact met een kleinere groep, maar het contact is wel beter. Het werkt alleen met interactie, niet alleen zenden.
rijnsoft @Swindowmasher25 juli 2023 10:41
Je doet het nu voorkomen alsof Musk zelf 44 miljard dollar voor Twitter heeft betaald. Dat is niet juist. Musk heeft voor zo'n 20 miljard aan Tesla aandelen verkocht, Banken gaven een lening van 13 miljard aan Twitter, en de rest kwam van andere investeerders. Dus minder dan de helft kun je direct koppelen aan Musk en dan alleen als aandelen in een ander bedrijf.

Twitter zit met een enorme schuld en staat er financieel slecht voor. Er zijn dan 2 mogelijkheden: Er meer geld in pompen of een chapter 11 procedure.

Het zou mij niet verrassen als die laatste er binnen een jaar komt. Banken krijgen dan een deel van hun geld terug, en de investeerders vrijwel niets. Denk dan niet dat die banken die kosten zelf moeten dragen, want vaak gaat het hier om speciale leningen waar weer investeerders achter zitten. Denk aan iemand die aan pensioenopbouw doet bijvoorbeeld. Omdat het om grote banken gaat vallen die paar miljarden weg tegen de deals die wel resultaat opleveren.
itlee @rijnsoft25 juli 2023 12:07
Geloof mij nou,.... Musk gaat dit echt niet opgeven,.... Als je zijn verhaal met de model3 opstart kent (en je er in verdiept hebt) gaat dit gewoon ook een succes worden. Musk heeft rakketten omgekeerd kunnen laten landen (iedereen verklaarde hem voor gek), hij heeft een serieus automerk en infrastructuur op de wereld gezet (iedereen vond hem een mafkees 1ste klas) en zo heeft ie nog wel een aantal zaken neergezet. (zonnepanelenbedrijf, oh ...en iets met sattelieten en internet in een baan om de aarde waar oekraine bijv. erg bij gebaat is (klein dingetje maar hoor... ;))

Maar die mafkees heeft 1 doorzettingsvermogen, twee opgeven is geen optie, drie heeft ongelimiteerd geld (en nog diepere zakken) en een enorm netwerk om zich heen met ook diepe zakken. Nu vind iedereen Musk weer een pannekoek,....maar ik zeg je ,.... Musk is een f*kking eindbaas en musk gaat ook hier een succes van maken against all odds wat iedereen (behalve ik en zijn investeerders) denkt.

[Reactie gewijzigd door itlee op 24 juli 2024 18:56]

fsfikke @itlee25 juli 2023 12:16
Het sprookje dat dit allemaal onderdeel is van een genial masterplan wordt wel een beetje oud. Tot nu toe heeft niets van wat Musk bij Twitter gedaan heeft een positieve bijdrage gehad aan het voortbestaan van Twitter en duwt hij het elke keer weer verder de afgrond in. Dan kan je als je Musk verafgood inderdaad enkel hopen dat hij iets aan het doen is wat wij allemaal niet snappen, maar tot nu toe geldt Occam's razor gewoon.

Voorbeeld van incompetence #3183: Er wordt al weer gewerkt aan een nieuw logo: https://twitter.com/eddaword/status/1683609806144172040

[Reactie gewijzigd door fsfikke op 24 juli 2024 18:56]

itlee @fsfikke26 juli 2023 19:50
Bedrijfsverandering en cultuurverandering doe je ook niet in een weekje. Dat zijn jaren en jaren. het is geen wedstrijd waar overmorgen de finish is. er is geen finish.... dit is een ongoing process, let maar op. over 10 of 15 jr....hoe het er dan voor staat... staat er een andere bedrijf, met andere mogelijkheden en zijn we deze hobbel gewoon vergeten.
XenoniaN @itlee25 juli 2023 12:28
Musk heeft:

Een startend autobedrijf gekocht.

Een started ruimtevaart R&D bedrijf gekocht.

En beide bedrijven op de kaart gezet met flinke investering en fenomenaal marketingwerk.

Heeft hij die auto's en raketten bedacht en gemaakt? Nee, zeker niet.

Ik zeg niet dat we niets aan hem te danken hebben (Hij heeft deze bedrijven wel groot gemaakt met zijn investeringen) maar om Musk te aanbidden als engineer-genie is toch wel een beetje misguided.

[Reactie gewijzigd door XenoniaN op 24 juli 2024 18:56]

Navi @XenoniaN25 juli 2023 14:50
Eeuwig terugkomend sprookje dat hij zich bij Tesla ingekocht heeft en het allemaal niet zelf gedaan heeft.

Tesla was een praktisch lege shell company van 3 man (enkel eigenaren) zonder producten (ook nog geen roadster), toen kwam Musk erbij. (Tesla bestond op dit moment pas een paar maanden)

De anderen waren begin 2008 al vertrokken.

Nu is het een bedrijf wat miljoenen EV's heeft geproduceerd met 127000+ medewerkers.

Geef de man wat credit.

[Reactie gewijzigd door Navi op 24 juli 2024 18:56]

itlee @XenoniaN26 juli 2023 19:57
Musk sliep op de fabrieksvloer,...musk werkte 7 dagen in de week 14 uur per dag om de model 3 productie problemen op te lossen op de vloer. https://www.youtube.com/shorts/PoziA-cuJXo fukking respect voor die gast. (er is geen tweaker hier die 3 jr op zijn kantoor bij de baas heeft geslapen op een matje of in de conference room op de bank...ik durf stellig te zeggen, 0 tweakers doen dit... 0....

of spaceX https://youtu.be/t705r8ICkRw is niet ff doneren,,.... die gozer weet alles, loopt in zn tshirtje mee te helpen en overal bij te zijn.... respect!

Als je een investeerdertje bent met geld,...dan drop je ergens je poen...en dan schreeuwen door de telefoon waar is me rendement....

Verdiep je is in mensen ipv een (ver)oordeel hebben.... (en sorry dat ik er een beetje pissig over ben maar die gast werkt zo tyfus hard en al die mensen maar zeiken en zeuren op de zijlijn, dat vind ik gewoon ongepast.)
IStealYourGun @itlee25 juli 2023 12:39
SpaceX (niet Elon) was niet de eerste die erin geslaagd is om verticaal te landen, ze zijn wel de eerste die het commercieel hebben geïmplementeerd.

Los daarvan, kunnen we het ook hebben over de lijst van mislukte ideeën. Denk maar aan de Battery Swap of de Snake Charger robot. Opzicht niet eens zo erg, de beste ondernemers durven de bal eens mis te slaan, dat is part of the job.

Aleen kopen de meeste ondernemers niet impulsief een social media platform voor een veel te hoog bedrag zonder alles eerst deftig te analyseren.
rijnsoft @itlee25 juli 2023 20:43
Volgens mij lees je iets mijn reactie wat ik probeerde te vermijden. Het ging mij om de financiële kant van de zaak, dus waar het geld vandaan komt. Nergens zeg ik dat X, het voormalige Twitter, geen succes kan worden.

Hoe werkt een chapter 11 procedure? Het is alsof een bedrijf op de pauzeknop druk als het gaat om het betalen van de schulden. Alle grote schuldeisers gaan dan overleggen met het bedrijf wat er met de schuld moet gebeuren. Banken hebben de meeste rechten, investeerders vrijwel geen. In de meeste gevallen reorganiseert het bedrijf zich waarbij een deel van de schuld kwijtgescholden wordt. Hierbij is Musk de enige investeerder die niets hoeft op te offeren, immers hij bezit het bedrijf. Als de schuldenlast van X daalt kan het weer winstgevend worden.

Kortom ik zie een weg naar succes. Dat deze leidt via de kadavers van investeerders zal Musk een zorg wezen. Dat is gewoon zakendoen.

Als je mij echter vraagt naar een mening over hoe Musk met Twitter is omgegaan, dan ben ik daar inderdaad niet zo positief over. Dat Twitter geen Twitter meer is moet toch onderhand wel duidelijk zijn? Zelfs als je verwacht dat X een succes wordt.

Musk had het domein X.com in 2017 teruggekocht van PayPal. Daarmee had hij een mooi social media bedrijf kunnen opzetten. Organische groei, op eigen kracht, heeft echter wat tijd nodig. Waarschijnlijk dacht Musk dat dat te lastig was en kocht hij Twitter omdat het al veel gebruikers heeft. Mensen verlaten een platform, waarin ze geïnvesteerd hebben, immers niet zo snel. Bovendien nam Twitter een centrale plaats in die erg aantrekkelijk moet zijn geweest.

Dat hij als een olifant in een porseleinkast tekeer zou gaan was wel te verwachten, dat doet ie namelijk altijd. Het is zijn managementstijl. Hoe dan ook, hij zal X.com financieel wel weten rond te breien. Wat het dan is? Ik heb geen idee. Er zijn veel mogelijkheden.

[Reactie gewijzigd door rijnsoft op 24 juli 2024 18:56]

Verwijderd @itlee27 juli 2023 00:22
Eindbaas :D de kleuters mogen ook nog eens op de computer op een woensdagmiddag.
forloop @rijnsoft25 juli 2023 12:02
dus hij heeft twitter gekocht met de credit card van twitter? :P
Verwijderd @Swindowmasher25 juli 2023 10:46
Het niet meer gebruiken van de naam Twitter zou ook al weer 4 tot 20 miljard aan merkwaarde schelen. https://fortune.com/2023/...sk-twitter-x-brand-value/
Jermak @Swindowmasher25 juli 2023 12:21
Goed uit gedacht concept , echt Tesla-achtig.

[Reactie gewijzigd door Jermak op 24 juli 2024 18:56]

iew @Swindowmasher25 juli 2023 13:24
Dat laatste was ook al zo voordat Musk Twitter kocht.
ToolBee @Swindowmasher25 juli 2023 15:22
De X-it van twitter is aanstaande... :P
Seal64 @Swindowmasher26 juli 2023 08:13
Dit is gewoon een aanloop naar de volgende overname. Als het aandeel van Twitter/X genoeg in elkaar gezakt is en Musk echt genoeg geld verloren heeft, maakt hij bekend dat hij OnlyFans overneemt en samenvoegt met X, en dan ook gelijk de naam verder aanpast naar XXX. Een app voor alles, zogezegd.
shredder 25 juli 2023 10:12
Als er al meer dan 900 bedrijven een handelsmerk op 'x' hebben, dan maakt dat ene bedrijf ook niet meer uit.
iAR @shredder25 juli 2023 10:20
Het is wel bijzonder dat je een handelsmerk op een letter kunt krijgen. Een bepaalde typografie, oke. Maar zoals je zegt: een meer maakt niet uit.

Het is overigens wel weer een zo'n flut bericht: Het is daarentegen wel waarschijnlijk dat het hernoemde platform aangeklaagd gaat worden.. Let's cross that bridge when we come to it.
Stoelpoot @iAR25 juli 2023 10:42
Het handelsmerk is niet alleen op een letter, het is om een letter in combinatie met een specifiek product of toepassing. Zoals dus een gameconsole, of in het geval van Facebook blijkbaar een specifiek UI-element? Ik zou dus geen XCube of BoxX gamesysteem op de markt kunnen brengen, omdat ik daarmee in de buurt ga komen van de Xbox-branding. Een XPhone waarschijnlijk ook niet, want dat lijkt best wel op een telefoon van Xbox. Andersom mag de iPhone X wel bestaan omdat die duidelijk een andere branding heeft.
iAR @Stoelpoot25 juli 2023 12:40
Precies. En aangezien het speeltje van Elon niet op dat Xje van Microsoft of Meta lijkt, is het een beetje vroeg om nu te speculeren op rechtszaken.
Maar goed, het zal wel komkommertijd zijn.
NielsFL @iAR25 juli 2023 11:07
Het nieuwe logo van Twitter is niet eens een logo. Het is gewoon een standaard Unicode karakter: 𝕏.

Volgens mij is Musk weer eens aan het trollen. Hij noemt het zelf immers een tijdelijk logo.

Als de naam een probleem blijkt noemt hij het gewoon Ayx ofzo, en dan alsnog een X-achtig logo.
wiseger
@shredder25 juli 2023 10:21
Daar zit het probleem dan ook niet, pas als de X gebruikt wordt in zaken die een van de andere 900 bedrijven al doen, dan wordt het een probleem.

Dus als hij zijn X platform uitbreidt met spelletjes, dan wordt Microsoft minder vriendelijk over het gebruik van de X.
Klaus_1250 @shredder25 juli 2023 10:25
Hangt er vanaf of ze in dezelfde sector opereren. En eveneens of het wel of geen geregistreerd handelsmerk is ( ® vs ™ )
lighting_ @shredder25 juli 2023 10:25
De meeste lezen daar overheen

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 24 juli 2024 18:56]

Dunky555 @shredder25 juli 2023 16:57
Lijkt mij dat het er aan ligt of ze in dezelfde branche zitten. Als Microsoft een trademark op X vast heeft liggen om in de toekomst "iets" met teams te gaan doen in de trend van een chat-platform dan kan het wel een dingetje zijn. Als ze er een fastfoodketen mee willen starten dan niet. Daarom zijn er ook 900+ van, was anders ook niet mogelijk geweest lijkt mij.
darkshadw 25 juli 2023 10:21
Het logo lijkt wel erg veel op het x.org logo. Ik weet niet waar die man mee bezig is, maar goed is het niet.
Keypunchie
@darkshadw25 juli 2023 10:25
Het is domweg een Unicode X.

https://www.compart.com/en/unicode/U+1D54F
Marve79 @Keypunchie25 juli 2023 10:59
Het is wel een enorm lelijk logo. De site lijkt nu wel door een amateur in elkaar geknutseld met een logo in 5 sec. gemaakt bij freelogodesigner.com ofzo.
darkshadw @Keypunchie25 juli 2023 13:23
Ah, weer wat geleerd!
au- @darkshadw25 juli 2023 10:45
Met de "everything-app", social, bankzaken (digitaal geld), papieren, medische informatie, enzovoorts, allemaal in 1 app.
Twitter is het startpunt (handig, heeft al aardig wat gebruikers), maar dat kan natuurlijk geen Twitter blijven heten want het wordt veel meer. Jammer wel dat 'ie weinig fantasie heeft als het op namen aankomt.
Verwijderd @au-27 juli 2023 00:23
Zo een app is letterlijk illegaal in de EU of de USA.
holoduke51 25 juli 2023 11:34
Wat is er mis met de naam twitter?
In mijn optiek een sterke naam met enorm veel bekendheid.
Bij X denk ik aan Xbox of porn.
goarilla @balletje25 juli 2023 13:52
Waarom moet je daarvoor een nieuwe naam hebben ? Het probleem is dat Elon wild te keer gaat als een dronken kind en twitter iedere week (dreigt) te veranderen/verdrinken of iets anders provocatief/face-in-palm stomme shit ermee doet. Zolang dat niet stopt zal iedereen weggaan van Twitter/X/Z/ElonSpace/CtulhuThor... The place is run by a madmen ... a techno Trump.
Shandon @balletje25 juli 2023 13:30
Van alle mogelijke redenen, is dat wel de laatste.

Elon droomt al jaren van de X-app, en heeft vroeger al te kennen gegeven dat hij een alles-in-één app wou. De naamsverandering past in dat plaatje.
Predatherion @Shandon25 juli 2023 15:51
Inderdaad, niets aan dit alles is verrassend en er is ook niets impulsiefs aan. Het is hilarisch om te zien hoeveel mensen hier plotseling een sterke mening over hebben zonder ook maar een schrijntje kennis van zaken.
burgt @balletje25 juli 2023 14:13
Nee hier heeft het niets mee te maken. De regering heeft bovendien geen opdrachten gegeven, maar Twitter erop gewezen dat de twitter voorwaarden geschonden werden door bepaalde accounts en met berichten, Twitter had een eigen afdeling die dit verifieerde en actie ondernam als dit inderdaad het geval was.
Dit zijn inderdaad de talking points die gepushed worden vanuit Maga, maar in de hearings bleek het niet veel meer dan dat te zijn. Die rechter is inderdaad een door Trump aangestelde rechter en er zitten tegenstrijdigheden in zijn uitspraak, de DOJ gaat ertegen in beroep, nog niet uitgespeeld dus.

De naamswijziging is puur een hersenspinsel van Elon met een voorliefde voor de letter X. Hij ziet het ook als reboot van de dienst nadat hij het zelf eigenhandig de nek heeft omgedraaid met zijn rigoureuze veranderingen aan het platform waardoor pas al rond de 60% aan reclame inkomsten verdwenen zijn.
Proliges @holoduke5125 juli 2023 13:18
ik dacht met X in combinatie met Microsoft eigenlijk direct aan Excel in plaats van Xbox.
Royytje 25 juli 2023 10:11
En welke alternatieven bedoel je dan, zelf ook al het een en ander geprobeerd. Maar toch iedere keer weer bij twitter beland.
darkshadw @Royytje25 juli 2023 10:20
Ik weet dat je bijvoorbeeld Mastodon hebt als alternatief. Mastodon is een gedecentraliseerd sociaal netwerk als alternatief voor centraal gecontroleerde platforms. Het bestaat uit duizenden onafhankelijke servers. Wat natuurlijk super cool is, het is eigenlijk van niemand, maar toch van iedereen.
Jorissie87 25 juli 2023 10:13
Los van de vraag of een naamsverandering logisch is vraag ik me af waarom de nieuwe naam "X" moet worden en niet bijvoorbeeld "#"
GekkePrutser
@Jorissie8725 juli 2023 10:23
Hij heeft iets met de letter X, het is ook de voornaam van zijn zoontje :)
Nostalgmus @Jorissie8725 juli 2023 10:31
Dafader
25 juli 2023 10:11 • Rapporteer
Maar waarom? Twitter naam opzich heeft hij gewoon grof geld voor 'betaald' toch? Nu alleen maar gezeur over zich heen omdat hij sinds de paypal dagen alles al deze naam wou geven? Ijdelheid en arrogantie of geniale zet? Of daar tussenin?

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