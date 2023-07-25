Reuters: Microsoft en Meta hebben rechten op 'X', nieuwe naam Twitter

Microsoft, Meta en honderden andere bedrijven hebben rechten op het symbool X als handelsmerk, al zou het vernieuwde Twitter hierdoor niet direct in gevaar zijn. Het is daarentegen wel waarschijnlijk dat het hernoemde platform aangeklaagd gaat worden.

Er zijn in de Verenigde Staten alleen al bijna negenhonderd partijen die rechten hebben op het symbool X, zo zegt een handelsmerkadvocaat tegenover Reuters. Microsoft heeft bijvoorbeeld sinds 2003 een handelsmerk voor een platform met informatie over het Xbox-ecosysteem. Meta heeft een specifiek x-kruisje als handelsmerk voor gebruik op zijn sociale media en software.

Volgens de bron is het zeker dat partijen het sociale medium van Elon Musk gaan aanklagen voor het gebruik van de naam X. Reuters benadrukt daarentegen dat er pas aanspraak op handelsmerkwetten gemaakt kan worden als een naam voor verwarring zou kunnen zorgen bij consumenten. De letter x is volgens de advocaat een veelgebruikt symbool en het is überhaupt lastig om een enkele letter af te schermen.

Het logo van het voormalige Twitter zou eventueel wel een punt van geschil kunnen vormen. Daarvoor moeten de betreffende logo's dus wel voor verwarring zorgen onder consumenten, bijvoorbeeld wanneer vergelijkbare logo's binnen eenzelfde sector of vergelijkbare services gebruikt worden. Vooralsnog hebben de betrokken techbedrijven niet gereageerd op de berichtgeving rondom het handelsmerk X.

Ceo Linda Yaccarino veranderde maandag officieel de naam van het socialmediaplatform Twitter naar X, waarbij ook het logo van het blauwe vogeltje ingeruild werd tegen de letter. De website X.com verwijst ondertussen al door naar het domein dat vooralsnog Twitter.com heet.