Twitter gaat aantal dm's dat ongeverifieerde gebruikers mogen versturen beperken

Twitter gaat 'binnenkort' de hoeveelheid dm's die niet-geverifieerde gebruikers per dag mogen versturen beperken. Volgens Twitter is deze limiet nodig om de toenemende hoeveelheid spam van bots in privéberichten te verminderen.

In de aankondigingstweet laat Twitter niet weten hoeveel dm's ongeverifieerde gebruikers nog dagelijks mogen versturen. Ook wordt niet genoemd wanneer deze maatregel ingaat. Om op Twitter geverifieerd te worden wordt tegenwoordig niet meer gecontroleerd of een account authentiek is. Wel moeten accounts nog aan een aantal andere eisen voldoen om een verificatievinkje te krijgen, waaronder betalen voor Twitter Blue.

Een week eerder voegde Twitter al een optie toe waarmee gebruikers alleen dm's kunnen ontvangen van geverifieerde accounts. Als de gebruiker het geverifieerde account volgt, verschijnt de dm in de primaire inbox, anders komt het bericht in de inbox voor berichtverzoeken terecht. Deze instelling werd automatisch geactiveerd voor alle gebruikers die de dm's open hadden staan voor iedereen. Als gebruikers wel willen dat niet-geverifieerde accounts een privébericht kunnen versturen, moeten ze de instelling handmatig terugzetten.

We'll soon be implementing some changes in our effort to reduce spam in Direct Messages. Unverified accounts will have daily limits on the number of DMs they can send. Subscribe today to send more messages: https://t.co/0CI4NTRw75