Ceo X: gebruikers kunnen binnenkort videobellen met elkaar

Linda Yaccarino, de ceo van het socialemediabedrijf X, heeft aangegeven dat gebruikers binnenkort zullen kunnen (video)bellen via het platform. Wanneer de functies daadwerkelijk beschikbaar zijn, is nog niet duidelijk.

Yaccarino deed de aankondiging tijdens een interview met de Amerikaanse nieuwszender CNBC. De ceo van X stelde toen ook dat gebruikers geen telefoonnummers moeten uitwisselen om de functie te kunnen gebruiken.

Vorige maand bleek al dat er gewerkt wordt aan een (video)belfunctionaliteit in X, het socialemediabedrijf dat tot voor kort bekendstond als Twitter. Een medewerkster van het socialemediaplatform deelde toen een screenshot waarin een chatgesprek van een gebruiker te zien was met bovenaan rechts een telefoonicoontje. Er is ook een beeld te zien waarin twee gebruikers aan het videobellen zijn. De medewerkster die de screenshots toen deelde, stelde dat gebruikers ook zullen kunnen bepalen wie hen via X kan opbellen, en wie niet.