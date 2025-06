X laat geverifieerde bedrijven vacatures plaatsen op hun profiel

X, het voormalige Twitter, heeft een functie uitgebracht waarmee bedrijven op hun profiel vacatures kunnen plaatsen. Deze functie is enkel beschikbaar voor geverifieerde organisaties en bevindt zich nog in de bètafase.

Met deze functie kunnen bedrijven rechtstreeks op hun X-profiel een aantal vacatures promoten, laat het socialmediaplatform weten. Met de knop 'View all jobs' is een lijst van alle vacatures te zien, inclusief de landen waarin kandidaten zich moeten bevinden en een salarisindicatie. Deze functie is enkel beschikbaar voor geverifieerde organisaties. Die moeten daar minstens 1000 dollar per maand voor betalen. Dergelijke bedrijven kunnen via een aanmeldformulier toegang vragen tot de bèta. Eerder werd het bestaan van deze vacaturefunctie al gevonden door apponderzoeker Nima Owji.