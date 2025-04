X opent bèta voor vacatureplatform voor Premium-gebruikers in VS

X opent de bèta voor zijn eigen vacaturebank voor Premium-gebruikers in de VS. Dat deel van het sociale netwerk moet concurreren met LinkedIn en maakt het mogelijk voor bedrijven om vacatures te plaatsen waar gebruikers op kunnen reageren.

X, het voormalige Twitter, zegt dat het een bèta is gestart. Het platform is nog niet beschikbaar in Nederland en België; voorlopig is het alleen beschikbaar in de Verenigde Staten. Het is niet duidelijk hoe lang de bètaperiode loopt en wanneer die beschikbaarheid verandert. X Hiring is alleen beschikbaar voor Premium-abonnees.

Met X Hiring kunnen bedrijven of personen die betalen voor een Premium-abonnement tot maximaal drie vacatures toevoegen aan hun profiel. Die komen dan onder een knop met 'We're hiring' te staan voor bezoekers van het profiel. Gebruikers kunnen alleen een titel opgeven, maar geen beschrijving. Het is echter verplicht om een link toe te voegen naar een pagina waar sollicitanten kunnen reageren.

Verder kunnen bedrijven nog opgeven of het gaat om een rol op locatie, van huis uit of een hybride rol. Tot slot kan er een salarisschaal worden opgegeven met een minimum en maximum.

X maakte vorig jaar al bekend dat het met een eigen vacaturesite wil komen. Die was al beperkt beschikbaar voor geverifieerde bedrijven, maar het ging toen om een gesloten bèta die niet gold voor Premium-abonnees.