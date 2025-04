Espressif brengt ESP32-C61-domoticacontroller met Wi-Fi 6-ondersteuning uit

Espressif brengt een nieuwe ESP32-module uit die Wi-Fi 6- en Matter-ondersteuning heeft. Ook heeft de soc ondersteuning voor psram-geheugenuitbreiding, waarmee de domoticacontroller volgens de makers toekomstvaster is.

Espressif noemt het apparaat de ESP32-C61, een opvolger van de C2 en C3. De soc op de module heeft ondersteuning voor 802.11ax of Wi-Fi 6, met daarnaast een standaard 802.11b/g/n-modus. De doorvoersnelheden ervan zijn niet bekend. De Wi-Fi 6-module heeft ondersteuning voor Ofdma en MU-MIMO voor apparaten die weinig verbruik nodig hebben. In de soc zit verder een Bluetooth 5 Low Energy-module. Ook krijgt het apparaat ondersteuning voor de Matter-smarthomestandaard via Espressifs eigen sdk.

De module heeft 320kB geheugen, maar Espressif zegt dat dat kan worden uitgebreid. De soc krijgt ondersteuning voor uitbreiding door middel van pseudostatische ramchips of psram met Quad SPI tot maximaal 120MHz, zegt het bedrijf.

De ESP32-C61 krijgt verder een singlecore-RISC-V-chip met een maximale snelheid van 160MHz. Verder noemt Espressif onder andere I2C, I2S, SPI, UART, LED-PWM, ADC, Timers en DMA als peripherals, en er komt een aansluiting waarmee het apparaat kan worden aangezet met automatiseringstriggers.

De beschikbaarheid van de controller is nog niet bekend, evenmin als de prijs. Ook is niet bekend wat het energiegebruik van de module is.