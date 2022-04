Home Assistant bouwt tool om ESPHome vanuit de browser te flashen op controllers

De makers van Home Assistant komen met een opensourcetool waarmee gebruikers ESP-boards kunnen flashen vanuit de browser, om gemakkelijker ESPHome op zulke boards te installeren. Ook komt er een standaard voor wifiprovisioning om credentials via bluetooth te delen.

De nieuwe standaard heet Improv-Wifi. Het is een standaard die is ontwikkeld door de makers achter ESPHome en Home Assistant. Improv-Wifi is een sdk om wifi aan de gang te krijgen op apparaten zonder daarbij te hoeven wisselen tussen AP's. "We zagen dat elke fabrikant z'n eigen ding implementeerde en daardoor was er niks open source voor handen om te gebruiken", zegt Home Assistant-oprichter Paulus Schoutsen. De tool is 'gebouwd met opensourcefirmware in het achterhoofd'.

De standaard wordt geïmplementeerd in Home Assistant en in ESPHome, dat sinds maart in handen is van Nabu Casa, het bedrijf achter Home Assistant. Via Improv-Wifi worden wificredentials voor een apparaat dat ESPHome draait in ESPHome zelf gecompileerd. Die kunnen dan worden gedeeld via Bluetooth Low Energy. Dat werkt alleen op ESP32-controllers, aangezien ESP8266-controllers geen ble ondersteunen. De standaard wordt open source beschikbaar. Er komt ook een knop die websitebouwers kunnen gebruiken om direct een apparaat vanaf een browser toe te voegen. De tool werkt voorlopig alleen in Chromium-browsers en in Home Assistant-applicaties. Op die laatste zijn ze nog niet meteen beschikbaar, maar dat volgt later.

Op die manier hoeven gebruikers geen eigen toegangspunt op te zetten om twee apparaten met elkaar te verbinden. "Wifi-AP's zijn niet handig, want het toegangspunt moet worden stopgezet om wificredentials te testen", zegt Schoutsen. "Dan kun je als je connectie mislukt bijvoorbeeld geen feedback van je apparaat krijgen."

Gerelateerd aan het project is een methode om ESP-apparaten direct vanuit de browser te kunnen flashen. Die heet ESP Web Tools. "We merkten dat de eerste firmware het lastigst is om te installeren bij ESPHome", zegt Schoutsen. "Op deze manier kunnen gebruikers makkelijk beginnen met firmware zonder dat ze meteen de command line moeten gebruiken." Dat kan straks dus simpeler met de nieuwe tool, die ESPHome op ESP-boards kan installeren. Ook dat werkt voorlopig alleen nog in Chromium-browsers zoals Chrome of Edge.

Het doel van de nieuwe tools is om het makkelijker te maken voor smarthomegebruikers om eigen firmware te gebruiken op apparaten in hun smarthomenetwerk. Om dat einddoel te bereiken wordt ook de terminologie in Home Assistant anders. Zo worden termen als 'firmware uploaden' vervangen door het toegankelijkere 'installeren'.