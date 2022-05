Home Assistant verhoogt prijs van Nabu Casa-cloudabonnement

Home Assistant verhoogt de prijzen voor clouddienst Nabu Casa. Voor gebruikers in de VS gaat de prijs naar 6,50 dollar. Europese prijzen zijn nog niet bekend, maar er komen wel een goedkoper jaarabonnement en een automatische incassomogelijkheid via iDeal.

De makers van smarthomeplatform Home Assistant schrijven dat in een bericht aan klanten. Nabu Casa is de optionele clouddienst van Home Assistant waarmee gebruikers het platform onder andere van een afstand kunnen benaderen en spraakassistenten aan hun installatie kunnen koppelen. De prijs gaat per direct omhoog naar 6,50 dollar per maand voor Amerikaanse gebruikers. Ook de prijs voor Europese gebruikers stijgt, maar het is nog niet bekend naar hoeveel. Home Assistant-oprichter Paulus Schoutsen zegt dat de europrijzen nog niet definitief zijn afgestemd. Schoutsen zegt dat de prijsstijging komt door inflatie en doordat de makers het platform verder willen uitbreiden.

Wel komt er een jaarabonnement voor in de plaats. Tot nu toe was het alleen mogelijk Nabu Casa maandelijks te betalen. Een jaarabonnement gaat 65 dollar kosten. De prijsstijging geldt per direct voor nieuwe klanten. Bestaande klanten gaan over drie maanden meer betalen.

Het wordt in de toekomst mogelijk om te betalen met Apple Pay en Google Pay. De methode om met PayPal te betalen verdwijnt, maar voor Nederlanders komt volgens Schoutsen ook de mogelijkheid om met iDeal te betalen. Nu kunnen gebruikers Nabu Casa alleen nog met een creditcard afrekenen.