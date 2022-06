Wie tegenwoordig aan de slag wil met huisautomatisering en niet kiest voor een kant-en-klaar product, komt in zijn of haar zoektocht naar een softwarepakket al snel de naam Home Assistant tegen. Dit opensourceproject kan gedraaid worden op bescheiden hardware, zoals een Raspberry Pi, en vormt een centraal brein voor het aansturen van een slim huis. Er zijn een heleboel integrations voor Home Assistant beschikbaar, een soort plug-ins die ervoor zorgen dat de software kan communiceren met allerlei verschillende soorten producten over verschillende standaarden. Gebruikers kunnen met de ingebouwde automation engine vervolgens de logica bouwen om de lampen bijvoorbeeld te laten reageren op bewegingssensors, gordijnen dicht te laten gaan als er een film wordt gestart of de mechanische ventilatie samen met het licht in het toilet aan en uit laten gaan.

Home Assistant werd in 2012 bedacht door de Nederlander Paulus Schoutsen, die nog steeds leidinggeeft aan het project en er inmiddels fulltime aan werkt. Dat doet hij via zijn bedrijf Nabu Casa, dat ook de Home Assistant Cloud als dienst aanbiedt. Home Assistant is volledig gratis te gebruiken, maar via een maandabonnement bij Nabu Casa is het bijvoorbeeld mogelijk om eenvoudig integratie met Google Assistant en Amazon Alexa te regelen, op afstand bij het systeem te komen en om text-to-speechdiensten te gebruiken.